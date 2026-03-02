Графіки відключень світла не застосовуватимуть до споживачів з розподіленою генерацією, ‒ Шмигаль

До розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією щонайменше 80% споживачів, підключених до однієї лінії, не застосовуватимуть погодинні графіки відключень.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

2 березня Кабмін за ініціативи Міністерства енергетики ухвалив відповідні зміни до нормативних актів. Їх напрацювали для виконання рішення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

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"Таким чином держава заохочує встановлення нових об’єктів розподіленої генерації та залучення їхніх потужностей до загальної енергосистеми", ‒ зазначив Шмигаль.

За його словами, це має підсилити енергетичну систему, зробити її стійкішою до ворожих атак і забезпечити додатковий ресурс для балансування виробництва та споживання.

Також запроваджується механізм, що гарантує користування перевагами лише тими, хто має на це право. Оператор системи розподілу аналізуватиме фактичний рівень покриття споживачів розподіленою генерацією. Якщо він буде меншим за 80%, до таких ліній застосовуватимуть погодинні графіки.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" з’явився окремий фільтр Power Banking, за допомогою якого користувачі можуть переглядати мапу банківських відділень, що продовжують працювати під час відключень електроенергії.

Наразі мережа Power Banking включає 2 408 діючих відділень, обладнаних альтернативними джерелами живлення, резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковими працівниками.