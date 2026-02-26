У "Дії" з’явився фільтр для пошуку банків, які працюють під час відключень світла. Як скористатися?

У застосунку "Дія" з'явився окремий фільтр Power Banking, за допомогою якого можна побачити мапу з відділеннями банків, що працюють під час відключень світла.

Про це повідомили в Національному банку України.

Power Banking – це створена за ініціативи НБУ об'єднана мережа відділень банків України, які здатні працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час тривалого блекауту.

Наразі мережа Power Banking налічує 2 408 працюючих відділень банків, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.

Як знайти відділення

Для того, щоб скористатися Power Banking у "Дії", треба:

перейти в меню до розділу "Сервіси" – "Незламність",

натиснути на вкладку Power Banking у верхньому меню – на мапі залишаться лише відділення банків, що належать до мережі Power Banking та працюватимуть під час відключень.

За потреби мапу можна завантажити на свій телефон, щоб користуватись офлайн.

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Раніше генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що в Києві наразі діють тимчасові графіки відключень електроенергії, і спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через складну ситуацію в енергосистемі.

До того в ДТЕК розповіли, що існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.