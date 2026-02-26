У "Дії" з’явився фільтр для пошуку банків, які працюють під час відключень світла. Як скористатися?
У застосунку "Дія" з'явився окремий фільтр Power Banking, за допомогою якого можна побачити мапу з відділеннями банків, що працюють під час відключень світла.
Про це повідомили в Національному банку України.
Power Banking – це створена за ініціативи НБУ об'єднана мережа відділень банків України, які здатні працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час тривалого блекауту.
Наразі мережа Power Banking налічує 2 408 працюючих відділень банків, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.
Як знайти відділення
Для того, щоб скористатися Power Banking у "Дії", треба:
- перейти в меню до розділу "Сервіси" – "Незламність",
- натиснути на вкладку Power Banking у верхньому меню – на мапі залишаться лише відділення банків, що належать до мережі Power Banking та працюватимуть під час відключень.
За потреби мапу можна завантажити на свій телефон, щоб користуватись офлайн.
Раніше генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що в Києві наразі діють тимчасові графіки відключень електроенергії, і спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через складну ситуацію в енергосистемі.
До того в ДТЕК розповіли, що існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла.
Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.
Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль