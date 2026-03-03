Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
1 040 5

Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт – це в 5 разів менше, ніж було взимку, – Міненерго

Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт

Дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дозволяє пом'якшити графіки відключень.

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні дефіцит електроенергії знизився, цьому сприяли декілька факторів. Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам. Станом на сьогодні день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей", – сказав Шмигаль.

Він додав, що це дозволяє забезпечити "трошки легші" графіки для бізнесу, але, за його словами, бізнес сьогодні швидко вимушено адаптується до перебоїв із електрикою і запроваджує свою розподілену генерацію.

При цьому Шмигаль звернув увагу, що найдешевший і найшвидший спосіб – це сонячні електростанції, але акцентував, що вони мають бути обов'язково з накопичувачами, аби можна було вирівняти денний графік, коли буде великий надлишок сонячної енергії.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Стан енергетики

Як повідомлялося, в лютому 2026 року Україна знову встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, який становив 1,26 млн МВт-год.

До того стало відомо, що до розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією щонайменше 80% споживачів на одній лінії, не будуть застосовувати погодинні графіки відключень.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Автор: 

дефіцит (578) енергетика (718) електроенергія (4688) Шмигаль Денис (1576) відключення світла (850)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це сигнал кацапам, що пора херячити? От для чого про це патякати?
показати весь коментар
03.03.2026 17:04 Відповісти
Угу, а потім Свириденчиха буде волати - Кличко, де гігавати!!???
показати весь коментар
03.03.2026 18:09 Відповісти
Програвши фактично війну за електрику, людожери візьмуться за воду і каналізацію. Недавно бачив, як монтують укриття над електропідстанією. Після чотирьох років війни та десятка прильотів туди. Ну хоть так...
показати весь коментар
03.03.2026 18:37 Відповісти
Уроди кацапські при кожному обстрілі Києва на Борти увагу свою концентрують. Оту споруду там ніяк не захистити. Так що, вони давно вже за це взялись.
показати весь коментар
03.03.2026 20:48 Відповісти
Агент России - Ренат Ахметов, искусственно занижал мощности и помогал России в отключениях света. Его нужно ликвидировать!
показати весь коментар
04.03.2026 11:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 