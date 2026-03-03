Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт – це в 5 разів менше, ніж було взимку, – Міненерго

Дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дозволяє пом'якшити графіки відключень.

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні дефіцит електроенергії знизився, цьому сприяли декілька факторів. Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам. Станом на сьогодні день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей", – сказав Шмигаль.

Він додав, що це дозволяє забезпечити "трошки легші" графіки для бізнесу, але, за його словами, бізнес сьогодні швидко вимушено адаптується до перебоїв із електрикою і запроваджує свою розподілену генерацію.

При цьому Шмигаль звернув увагу, що найдешевший і найшвидший спосіб – це сонячні електростанції, але акцентував, що вони мають бути обов'язково з накопичувачами, аби можна було вирівняти денний графік, коли буде великий надлишок сонячної енергії.

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Стан енергетики

Як повідомлялося, в лютому 2026 року Україна знову встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, який становив 1,26 млн МВт-год.

До того стало відомо, що до розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією щонайменше 80% споживачів на одній лінії, не будуть застосовувати погодинні графіки відключень.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.