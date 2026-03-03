Україна оновила рекорд імпорту електроенергії: майже половина йде з Угорщини

У лютому 2026 року Україна знову встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, який становив 1,26 млн МВт-год.

Порівняно з січнем 2026 року, імпорт збільшився на 41%, свідчать дані моніторингу ExPro.

Найбільшу частку в структурі імпорту традиційно займає Угорщина ‒ 49%. При цьому імпорт електроенергії з Угорщини зріс порівняно з січнем 2026 року майже на 54%.

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В цілому, попри політичні прогнози, імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини у лютому досяг рекордних місячних показників. Частка Словаччини становила 18%. Експорт електроенергії у 2026 році не здійснювався.

Порівняно з лютим 2025 року, імпорт електроенергії виріс у п’ять разів.

Як повідомлялося, до розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією щонайменше 80% споживачів на одній лінії, не будуть застосовувати погодинні графіки відключень. 2 березня Кабмін за ініціативи Міністерства енергетики ухвалив відповідні зміни до нормативних актів. Їх розроблено для виконання рішення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Крім того, запроваджується механізм, який гарантує, що перевагами користуватимуться лише ті, хто має на це право. Оператор системи розподілу перевірятиме фактичний рівень покриття споживачів розподіленою генерацією. Якщо він виявиться меншим за 80%, до таких ліній застосовуватимуть погодинні графіки відключень.