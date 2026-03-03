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Новини
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Україна оновила рекорд імпорту електроенергії: майже половина йде з Угорщини

електроенергія

У лютому 2026 року Україна знову встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, який становив 1,26 млн МВт-год.

Порівняно з січнем 2026 року, імпорт збільшився на 41%, свідчать дані моніторингу ExPro.

Найбільшу частку в структурі імпорту традиційно займає Угорщина ‒ 49%. При цьому імпорт електроенергії з Угорщини зріс порівняно з січнем 2026 року майже на 54%.

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В цілому, попри політичні прогнози, імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини у лютому досяг рекордних місячних показників. Частка Словаччини становила 18%. Експорт електроенергії у 2026 році не здійснювався.

Порівняно з лютим 2025 року, імпорт електроенергії виріс у п’ять разів.

графік

Як повідомлялося, до розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією щонайменше 80% споживачів на одній лінії, не будуть застосовувати погодинні графіки відключень. 2 березня Кабмін за ініціативи Міністерства енергетики ухвалив відповідні зміни до нормативних актів. Їх розроблено для виконання рішення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Крім того, запроваджується механізм, який гарантує, що перевагами користуватимуться лише ті, хто має на це право. Оператор системи розподілу перевірятиме фактичний рівень покриття споживачів розподіленою генерацією. Якщо він виявиться меншим за 80%, до таких ліній застосовуватимуть погодинні графіки відключень.

Автор: 

Угорщина (604) імпорт (2638) Україна (849) електроенергія (4688)
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Топ коментарі
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А може не з Угорщини, а транзитом через Угорщину?
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03.03.2026 14:21 Відповісти
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А може не з Угорщини, а транзитом через Угорщину?
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03.03.2026 14:21 Відповісти
вони добре заробляють на транзиті, їі за щастя, що Х-уйло розбив нам енергетику
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03.03.2026 14:37 Відповісти
їм, тобто уграм, чи угорцям, кому як до вподоби
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03.03.2026 14:38 Відповісти
Нехай тільки спробують
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03.03.2026 15:40 Відповісти
Фіцо з дуру заборонив експорт е/е, тепер лікті кусає
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03.03.2026 15:54 Відповісти
Ось такі у нас тепер рекорди
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03.03.2026 16:13 Відповісти
Звідки в Угорщині стільки електроенергії?
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03.03.2026 17:16 Відповісти
Якийсь схематоз, відправили на експорт і самі ж купили в 10 разів дорожче?!?!? Як вам?
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03.03.2026 17:26 Відповісти
експорт 0, так що теорії мирового заколоту придеться відмінити!
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03.03.2026 17:44 Відповісти
Транзит.
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03.03.2026 17:49 Відповісти

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