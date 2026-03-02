Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: двоє загиблих і 10 поранених. ФОТО
Упродовж дня 2 березня російські війська майже 40 разів атакували Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Криворізький район
Кілька разів впродовж дня під ударом була транспортна інфраструктура Апостолівської громади на Криворіжжі. Внаслідок атак одна людина загинула і 10 – поранені.
Синельниківський район
На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській і Маломихайлівській громадах. Пошкоджені приватні будинки. Загинув чоловік.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Побиті оселі та господарські споруди.
Що передувало?
Нагадаємо, вдень 2 березня ворог атакував Криворізький район Дніпропетровщини. Повідомлялося про 9 поранених.
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