Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: двоє загиблих і 10 поранених. ФОТО

Упродовж дня 2 березня російські війська майже 40 разів атакували Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Криворізький район

Кілька разів впродовж дня під ударом була транспортна інфраструктура Апостолівської громади на Криворіжжі. Внаслідок атак одна людина загинула і 10 – поранені.

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській і Маломихайлівській громадах. Пошкоджені приватні будинки. Загинув чоловік.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Побиті оселі та господарські споруди.

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Що передувало?

Нагадаємо, вдень 2 березня ворог атакував Криворізький район Дніпропетровщини. Повідомлялося про 9 поранених.