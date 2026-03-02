Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: двое погибших и 10 раненых. ФОТО
В течение дня 2 марта российские войска почти 40 раз атаковали Криворожский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Криворожский район
Несколько раз в течение дня под ударом была транспортная инфраструктура Апостоловской громады в Криворожье. В результате атак один человек погиб и 10 – ранены.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Николаевской и Маломихайловской громадам. Повреждены частные дома. Погиб мужчина.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Разрушены дома и хозяйственные постройки.
Что предшествовало?
Напомним, днем 2 марта враг атаковал Криворожский район Днепропетровской области. Сообщалось о 9 раненых.
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