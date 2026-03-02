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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: двое погибших и 10 раненых. ФОТО

В течение дня 2 марта российские войска почти 40 раз атаковали Криворожский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Днепропетровской области

Криворожский район

Несколько раз в течение дня под ударом была транспортная инфраструктура Апостоловской громады в Криворожье. В результате атак один человек погиб и 10 – ранены.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Николаевской и Маломихайловской громадам. Повреждены частные дома. Погиб мужчина.

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Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Разрушены дома и хозяйственные постройки.

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Что предшествовало?

Напомним, днем 2 марта враг атаковал Криворожский район Днепропетровской области. Сообщалось о 9 раненых.

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обстрел (33033) Днепропетровская область (5290) Криворожский район (380) Никопольский район (787) Синельниковский район (552)
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