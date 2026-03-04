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За ніч понад 30 ворожих дронів знищено над Дніпропетровщиною (оновлено). ФОТО
Упродовж ночі 4 березня 2026 року війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"34 ударних БпЛА ворога знищили наші оборонці неба з Повітряного командування "Схід" над різними районами області упродовж ночі. Дякую за бойову роботу!", - зауважив очільник області.
Оновлена інформація
За даними ОВА, ворог понад 10 разів атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією.
- У Кам'янському районі - Вишнівську громаду. Там пошкоджена транспортна інфраструктура.
- На Синельниківщині агресор поцілив по Дубовиківській громаді. Побитий приватний будинок.
- У Самарівському районі під ударом було Перещепине. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.
- На Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджена автівка.
Люди не постраждали.
Як повідомлялося, Росія атакувала Україну ударними дронами ввечері 3 березня.
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