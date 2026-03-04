За ніч понад 30 ворожих дронів знищено над Дніпропетровщиною (оновлено). ФОТО

Упродовж ночі 4 березня 2026 року війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"34 ударних БпЛА ворога знищили наші оборонці неба з Повітряного командування "Схід" над різними районами області упродовж ночі. Дякую за бойову роботу!", - зауважив очільник області.

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За даними ОВА, ворог понад 10 разів атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією.

У Кам'янському районі - Вишнівську громаду. Там пошкоджена транспортна інфраструктура.

На Синельниківщині агресор поцілив по Дубовиківській громаді. Побитий приватний будинок.

У Самарівському районі під ударом було Перещепине. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджена автівка.

Люди не постраждали.

Як повідомлялося, Росія атакувала Україну ударними дронами ввечері 3 березня.

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