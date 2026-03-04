УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака безпілотників
4 225 13

Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 3 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Атака російських безпілотників 3 березня

Увечері вівторка, 3 березня, триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих БпЛА

О 18:38 - Повідомлялося про рух ударних БпЛА: 

  • На Дніпропетровщині - у бік Кривого Рогу.
  • На Харківщині - у напрямку Харкова, Золочева, Чугуєва, Борової.

Оновлена інформація

О 21:12 - Повідомляється про рух БпЛА: 

  • З Дніпропетровщини на Кіровоградщину, курс західний.
  • Харківщина - у напрямку Харкова, Старого Салтова, Балаклії.

О 22:06 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють: 

  • Полтавщина: БпЛА повз Зіньків, курс південний.
  • БпЛА курсом на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 22:49 - Пуски КАБ на Запоріжжя.

О 22:57 - БпЛА у напрямку Харкова.

О 22:58 - Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

Оновлена інформація

О 00:11 - Ворожі безпілотники зафіксовані на таких напрямках:

  • Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Пʼятихатки.
  • Група БпЛА через Донеччину курсом на Харківщину.
  • БпЛА курсом на Харків.
  • БпЛА у бік Сум.

Оновлена інформація

О 01:04 - повідомялється про рух БпЛА: 

  • Група БпЛА із акваторії Чорного моря на Одещину.
  • Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Дубов'язівку.
  • Харківщина: БпЛА у напрямку Харкова, Старого Салтова, Лозової.

О 01:25 - рух ударних дронів: 

  • БпЛА на Одесу, Чорноморськ.
  • Чернігівщина: БпЛА у напрямку Ніжина.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що після російських атак в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран застосував тактику Росії під час ударів по країнах Перської затоки, - WSJ

Автор: 

безпілотник БпЛА (5944) обстріл (34391) дрони (8372) Шахед (2254)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Він може тільки 5-й раз відкосити від повістки і обікрасти енергоатом та міністерство оборони. Нехай виступить по телебаченню Ізраїлю та країн Близького Сходу та закличе їх не стріляти, а йти на шашлики.
показати весь коментар
03.03.2026 19:42 Відповісти
+16
Без паніки.
Зеленський все зіб'є.
Він сьогодні розповідав, що може надати допомогу зі збиттям шахедів країнам Близького Сходу.
показати весь коментар
03.03.2026 19:08 Відповісти
+9
@ Повідомляють, що біля берега Лівії горить газовоз рашистів ARCTIC METAGAZ (судно ходить під прапором рф, MMSI 273262840)
Він був атакований українськими дронами з території Лівії із тамтешньої бази ГУР МОУ.
показати весь коментар
03.03.2026 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без паніки.
Зеленський все зіб'є.
Він сьогодні розповідав, що може надати допомогу зі збиттям шахедів країнам Близького Сходу.
показати весь коментар
03.03.2026 19:08 Відповісти
Він може тільки 5-й раз відкосити від повістки і обікрасти енергоатом та міністерство оборони. Нехай виступить по телебаченню Ізраїлю та країн Близького Сходу та закличе їх не стріляти, а йти на шашлики.
показати весь коментар
03.03.2026 19:42 Відповісти
Кожне плем'я має такого вождя, на якого заслуговує...
показати весь коментар
03.03.2026 21:44 Відповісти
Пока не сожрало).
показати весь коментар
03.03.2026 22:14 Відповісти
@ Повідомляють, що біля берега Лівії горить газовоз рашистів ARCTIC METAGAZ (судно ходить під прапором рф, MMSI 273262840)
Він був атакований українськими дронами з території Лівії із тамтешньої бази ГУР МОУ.
показати весь коментар
03.03.2026 19:54 Відповісти
Протидронові дрони федорова на сторожі і відібють любі атаки
показати весь коментар
03.03.2026 21:48 Відповісти
Зеленський заявив, що розглядає можливість передачі власних розробок у сфері дронів-перехоплювачів державам Близького Сходу, котрі зазнають зараз постійних ракетно-дронових ударів з боку Ірану.
Відповідну заяву він зробив під час проведеного у вівторок, 3 березня, брифінгу.
За його словами, Україна натомість розраховує отримати американські зенітні ракети PAC-3 до ЗРК Patriot, які є критично необхідними для зміцнення української системи протиповітряної оборони - лише вони спроможні збивати балістичні ракети з тих систем ППО, які має Україна.
показати весь коментар
03.03.2026 22:33 Відповісти
"Наприклад, сьогодні у них є системи ППО Patriot, ракети РАС-3.
Чи це захищає від сотень "шахедів"? Ні.
Ми з вами знаємо, це непрацююча модель. Але у нас дефіцит РАС-3.
Якщо вони нам їх дадуть, то ми дамо їм перехоплювачі.
Це рівноцінний обмін", - заявив Зеленський.
показати весь коментар
03.03.2026 22:37 Відповісти
https://t.me/voynareal/132340 росіяни збили свій же вертоліт, намагаючись збити безпілотник.
показати весь коментар
04.03.2026 06:21 Відповісти
 
 