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Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 3 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Увечері вівторка, 3 березня, триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Рух ворожих БпЛА
О 18:38 - Повідомлялося про рух ударних БпЛА:
- На Дніпропетровщині - у бік Кривого Рогу.
- На Харківщині - у напрямку Харкова, Золочева, Чугуєва, Борової.
Оновлена інформація
О 21:12 - Повідомляється про рух БпЛА:
- З Дніпропетровщини на Кіровоградщину, курс західний.
- Харківщина - у напрямку Харкова, Старого Салтова, Балаклії.
О 22:06 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- Полтавщина: БпЛА повз Зіньків, курс південний.
- БпЛА курсом на Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 22:49 - Пуски КАБ на Запоріжжя.
О 22:57 - БпЛА у напрямку Харкова.
О 22:58 - Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.
Оновлена інформація
О 00:11 - Ворожі безпілотники зафіксовані на таких напрямках:
- Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Пʼятихатки.
- Група БпЛА через Донеччину курсом на Харківщину.
- БпЛА курсом на Харків.
- БпЛА у бік Сум.
Оновлена інформація
О 01:04 - повідомялється про рух БпЛА:
- Група БпЛА із акваторії Чорного моря на Одещину.
- Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Дубов'язівку.
- Харківщина: БпЛА у напрямку Харкова, Старого Салтова, Лозової.
О 01:25 - рух ударних дронів:
- БпЛА на Одесу, Чорноморськ.
- Чернігівщина: БпЛА у напрямку Ніжина.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що після російських атак в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.
Топ коментарі
+18 Поділля16
показати весь коментар03.03.2026 19:42 Відповісти Посилання
+16 Тиха Вода #607592
показати весь коментар03.03.2026 19:08 Відповісти Посилання
+9 Тонка червона лінія
показати весь коментар03.03.2026 19:54 Відповісти Посилання
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Зеленський все зіб'є.
Він сьогодні розповідав, що може надати допомогу зі збиттям шахедів країнам Близького Сходу.
Він був атакований українськими дронами з території Лівії із тамтешньої бази ГУР МОУ.
Відповідну заяву він зробив під час проведеного у вівторок, 3 березня, брифінгу.
За його словами, Україна натомість розраховує отримати американські зенітні ракети PAC-3 до ЗРК Patriot, які є критично необхідними для зміцнення української системи протиповітряної оборони - лише вони спроможні збивати балістичні ракети з тих систем ППО, які має Україна.
Чи це захищає від сотень "шахедів"? Ні.
Ми з вами знаємо, це непрацююча модель. Але у нас дефіцит РАС-3.
Якщо вони нам їх дадуть, то ми дамо їм перехоплювачі.
Це рівноцінний обмін", - заявив Зеленський.