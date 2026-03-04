Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 3 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Увечері вівторка, 3 березня, триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:38 - Повідомлялося про рух ударних БпЛА:

На Дніпропетровщині - у бік Кривого Рогу.

На Харківщині - у напрямку Харкова, Золочева, Чугуєва, Борової.

Оновлена інформація

О 21:12 - Повідомляється про рух БпЛА:

З Дніпропетровщини на Кіровоградщину, курс західний.

Харківщина - у напрямку Харкова, Старого Салтова, Балаклії.

О 22:06 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Полтавщина: БпЛА повз Зіньків, курс південний.

БпЛА курсом на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 22:49 - Пуски КАБ на Запоріжжя.

О 22:57 - БпЛА у напрямку Харкова.

О 22:58 - Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

Оновлена інформація

О 00:11 - Ворожі безпілотники зафіксовані на таких напрямках:

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Пʼятихатки.

Група БпЛА через Донеччину курсом на Харківщину.

БпЛА курсом на Харків.

БпЛА у бік Сум.

Оновлена інформація

О 01:04 - повідомялється про рух БпЛА:

Група БпЛА із акваторії Чорного моря на Одещину.

Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Дубов'язівку.

Харківщина: БпЛА у напрямку Харкова, Старого Салтова, Лозової.

О 01:25 - рух ударних дронів:

БпЛА на Одесу, Чорноморськ.

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Ніжина.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що після російських атак в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.

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