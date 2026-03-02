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Новини Атаки Ірану на Ізраїль Зміна режиму в Ірані
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Іран застосував тактику Росії під час ударів по країнах Перської затоки, - WSJ

Іран копіює російську тактику терору під час атак у Перській затоці

Іран застосував велику кількість безпілотників для ударів по країнах Перської затоки, пошкодивши об’єкти військової та цивільної інфраструктури, зокрема бази США. 

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сотні дронів і ракет 

Як зазначає видання, Тегеран вдався до масованих комбінованих атак, поєднуючи ударні БпЛА з ракетами. Застосування такої стратегії було спрямоване на виснаження систем ППО країн-мішеней.

Згідно з офіційними даними урядів країн регіону, Іран застосував:

  • 541 безпілотник по ОАЕ,
  • 283 – по Кувейту,
  • 9 – по Бахрейну,
  • 12 – по Катару,
  • десятки – по Йорданії.

Окрім цього, Тегеран випустив сотні ракет.

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Іран копіює тактику ударів РФ по Україні

Аналітики вказують, що Тегеран фактично копіює тактику, яку РФ застосовує проти України. Йдеться про масовані атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі з метою створення психологічного тиску на населення та підриву економіки.

Раніше Тегеран забезпечив Росію тисячами безпілотників та допоміг локалізувати їх виробництво на території РФ. Протягом останніх років ці дрони регулярно застосовувалися для атак на українські енергетичні об’єкти, спричинивши відключення світла та перебої з опаленням.

Аналітики також вважають, що країнам Перської затоки доведеться впроваджувати ешелоновані системи протиповітряної оборони та налагоджувати оперативний обмін розвідданими - за прикладом України, яка за роки повномасштабної війни напрацювала значний досвід у сфері протидії дроновим атакам.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Трамп не виключив можливості наземної операції в Ірані, якщо "це буде необхідно"

Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) Іран (3472) ППО (4170) ракети (4446) атака (1611)
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Топ коментарі
+8
Той, хто не навчається на чужих помилках - лох...
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02.03.2026 23:25 Відповісти
+6
Залишилось побачити, що армії т.зв. "цивілізованого світу" запропонують проти тактики штурмів із застосуванням "нескінченної кількості малих штурмових груп"...
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02.03.2026 23:29 Відповісти
+5
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02.03.2026 23:23 Відповісти
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02.03.2026 23:23 Відповісти
Той, хто не навчається на чужих помилках - лох...
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02.03.2026 23:25 Відповісти
Я не збираюся розкривати подробиці наших тактичних зусиль, але найважчі удари ще попереду. США завтра розпочнуть реалізацію програми, спрямованої на пом'якшення різкого зростання цін на нафту, - Рубіо
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02.03.2026 23:27 Відповісти
Трамп уже как-то "тарифами" кучу бабла американской экономики обнулил. наверное тут такие же планы. как говорят наши лидеры "у меня нет времени мыслить стратегически". но одно дело когда это нищая угробленная Украина (общими усилиями мудрого нарида и жирных жадных эффективных менеджеров) уже с элементами цифрового кацапо-концлагеря, но без денег, и идей. оставшиеся нормальные люди в конце концов скорее всего на весь этот цирк забьют окончательно и свалят все. но когда цирк начинается в США - свалить может стать тупо некуда.
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03.03.2026 00:27 Відповісти
дітойоб трампон-гандон вкрав у венесуели десятки мільйонів бочок нафти, тому він тепер бомбить іран, щоб на страху і паніці підняти ціну на нафту якнайвище, щоб продати і заробити щось у власну кишеню! Ось і вся "тактика"....
Не говорячи вже про те, скільки зароблять самі араби, які взагалі продають нафту в космічних кількостях і які повністю контролюють дітойоба трампона-гандона....
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03.03.2026 17:54 Відповісти
Американці незнали шо в Ірана Шахедів як в дурного пукалок? - де їх аналог Гепарда?
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02.03.2026 23:29 Відповісти
Залишилось побачити, що армії т.зв. "цивілізованого світу" запропонують проти тактики штурмів із застосуванням "нескінченної кількості малих штурмових груп"...
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02.03.2026 23:29 Відповісти
541 безпілотник по ОАЕ,283 - по Кувейту,9 - по Бахрейну,12 - по Катару,десятки - по Йорданії. Джерело: https://censor.net/ua/n3603248

ну ось вже і є коаліція для сухопутної операції. Чи нє, бо життя там для населення по арабським міркам більш менш благополучне. Така ж ситуація, як і з Європою.
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02.03.2026 23:39 Відповісти
не смішить !

корінне населення всіх нафтових монархій вкрай нечисленне.
воювати там нікому.

.
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03.03.2026 01:31 Відповісти
ну так, корінного населення на ці країни набереться всього мільйонів дев'ять, тому вони навіть стотисячну армію всі разом не наберуть. Хоча, якби воювали би з Ізраілєм, то тисяч двісті набрали би.
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03.03.2026 01:48 Відповісти
Негрів навербують... У них грошей - "шо у дурного - махорки...".
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03.03.2026 07:54 Відповісти
Там одні гастарбайтери - для них чим більше руйнувань - тим краще - більше роботи на стройках...
... воювати можуть афганців наймати за великі гроші - піднімуть Афган білими ладами
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03.03.2026 08:22 Відповісти
Я думаю що то всьо може закінчитись третьою світовою з ядерними ударами. В результаті в південній півкулі виживе мала кількість лютей, декілька сотень тисяч, на островах тихого океану,а в північній не залишиться нікого щоб св'яткувати перемогу атома.
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03.03.2026 00:34 Відповісти
з ким буде обмінюватись ядерним ударом США на Близькому Сході?

хіба що з Ізраілем.

.
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03.03.2026 01:35 Відповісти
То може непередбачено розширитись і зачепити рашу й Китай. Досить почати...
Всі знають як почалось, але ніхто не знає як закінчиться. Ми сидимо на бочці з орохом.
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03.03.2026 01:45 Відповісти
це типу ваш новий прогноз? 😁 попередній був кращим
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03.03.2026 02:11 Відповісти
Ні, побоювання. Мені пофіг, я старий, по любому треба буде перебиратись на другу сторону.
Там краще бо ще ніхто не повернувся, тому що їм там файно. )
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03.03.2026 09:41 Відповісти
А який відсоток злиття дронів та ракет?
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03.03.2026 08:01 Відповісти
95. Дронів збили менше.
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03.03.2026 09:07 Відповісти
Нема у них кому незламно-потужно рахувати запущенні дрони та ракети у вечірніх відосіках. Ех. Мо' би взяли собі нашого?
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03.03.2026 09:39 Відповісти
Україна такі кількості нальотів дронів відбиває кожні декілька ночей (сумарно)! Вже РІК!
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03.03.2026 17:49 Відповісти
не тільки у нас вибрали гє ...американці (в основному сересерські отримувачі допомоги в дол. і ін. пайки ) вибрали теж великотупе, крадливе ібрехливе,серливеГе
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03.03.2026 19:14 Відповісти
 
 