Іран застосував тактику Росії під час ударів по країнах Перської затоки, - WSJ

Іран застосував велику кількість безпілотників для ударів по країнах Перської затоки, пошкодивши об’єкти військової та цивільної інфраструктури, зокрема бази США.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сотні дронів і ракет

Як зазначає видання, Тегеран вдався до масованих комбінованих атак, поєднуючи ударні БпЛА з ракетами. Застосування такої стратегії було спрямоване на виснаження систем ППО країн-мішеней.

Згідно з офіційними даними урядів країн регіону, Іран застосував:

541 безпілотник по ОАЕ,

283 – по Кувейту,

9 – по Бахрейну,

12 – по Катару,

десятки – по Йорданії.

Окрім цього, Тегеран випустив сотні ракет.

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Іран копіює тактику ударів РФ по Україні

Аналітики вказують, що Тегеран фактично копіює тактику, яку РФ застосовує проти України. Йдеться про масовані атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі з метою створення психологічного тиску на населення та підриву економіки.

Раніше Тегеран забезпечив Росію тисячами безпілотників та допоміг локалізувати їх виробництво на території РФ. Протягом останніх років ці дрони регулярно застосовувалися для атак на українські енергетичні об’єкти, спричинивши відключення світла та перебої з опаленням.

Аналітики також вважають, що країнам Перської затоки доведеться впроваджувати ешелоновані системи протиповітряної оборони та налагоджувати оперативний обмін розвідданими - за прикладом України, яка за роки повномасштабної війни напрацювала значний досвід у сфері протидії дроновим атакам.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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