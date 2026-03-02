РУС
Иран применил тактику России во время ударов по странам Персидского залива, - WSJ

Иран копирует российскую тактику террора во время атак в Персидском заливе

Иран применил большое количество беспилотников для ударов по странам Персидского залива, повредив объекты военной и гражданской инфраструктуры, в частности базы США. 

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Сотни дронов и ракет 

Как отмечает издание, Тегеран прибег к массированным комбинированным атакам, сочетая ударные БПЛА с ракетами. Применение такой стратегии было направлено на истощение систем ПВО стран-мишеней.

Согласно официальным данным правительств стран региона, Иран применил:

  • 541 беспилотник по ОАЭ,
  • 283 – по Кувейту,
  • 9 – по Бахрейну,
  • 12 – по Катару,
  • десятки – по Иордании.

Кроме того, Тегеран выпустил сотни ракет.

Иран копирует тактику ударов РФ по Украине

Аналитики указывают, что Тегеран фактически копирует тактику, которую РФ применяет против Украины. Речь идет о массированных атаках по энергетической и гражданской инфраструктуре с целью создания психологического давления на население и подрыва экономики.

Ранее Тегеран обеспечил Россию тысячами беспилотников и помог локализовать их производство на территории РФ. В течение последних лет эти дроны регулярно применялись для атак на украинские энергетические объекты, вызвав отключение света и перебои с отоплением.

Аналитики также считают, что странам Персидского залива придется внедрять эшелонированные системы противовоздушной обороны и налаживать оперативный обмен разведданными — по примеру Украины, которая за годы полномасштабной войны накопила значительный опыт в сфере противодействия дронным атакам.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

