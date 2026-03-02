Иран применил тактику России во время ударов по странам Персидского залива, - WSJ
Иран применил большое количество беспилотников для ударов по странам Персидского залива, повредив объекты военной и гражданской инфраструктуры, в частности базы США.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.
Сотни дронов и ракет
Как отмечает издание, Тегеран прибег к массированным комбинированным атакам, сочетая ударные БПЛА с ракетами. Применение такой стратегии было направлено на истощение систем ПВО стран-мишеней.
Согласно официальным данным правительств стран региона, Иран применил:
- 541 беспилотник по ОАЭ,
- 283 – по Кувейту,
- 9 – по Бахрейну,
- 12 – по Катару,
- десятки – по Иордании.
Кроме того, Тегеран выпустил сотни ракет.
Иран копирует тактику ударов РФ по Украине
Аналитики указывают, что Тегеран фактически копирует тактику, которую РФ применяет против Украины. Речь идет о массированных атаках по энергетической и гражданской инфраструктуре с целью создания психологического давления на население и подрыва экономики.
Ранее Тегеран обеспечил Россию тысячами беспилотников и помог локализовать их производство на территории РФ. В течение последних лет эти дроны регулярно применялись для атак на украинские энергетические объекты, вызвав отключение света и перебои с отоплением.
Аналитики также считают, что странам Персидского залива придется внедрять эшелонированные системы противовоздушной обороны и налаживать оперативный обмен разведданными — по примеру Украины, которая за годы полномасштабной войны накопила значительный опыт в сфере противодействия дронным атакам.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
ну ось вже і є коаліція для сухопутної операції. Чи нє, бо життя там для населення по арабським міркам більш менш благополучне. Така ж ситуація, як і з Європою.
меньшебольше трех жен и двух детей, и еще, там, чиновников по желанию, у кого бабло есть - тоже, потому что слишком много военов, могут захватить США не по плану сгоряча, а там английский надо. можно брать еще дидов 80+ они не такие резвые. потом надо всех 100 лямов человек отправить на медкомиссию на 3 месяца - желательно в одну больницу. и каждые три месяца - наново, чтобы носили бумажки, а то дел совсем нет. потом закон о двойном гражданстве, а то народу дохрена, дышать нечем пускай поедут в отпуск. запилить цифровой концлагерь, ограничить в правах тех, кто почему-то туда не хочет - это не нашилюди Аллаха, в суре написано (или дописать в суру). ну и приватизировать ненужные конструкторские бюро, всякие заводы по производству ракет, все сдать на металл, кормить исключительно гнилыми бананами (или что они там едят). а стражам датьпообещать лопаты и пускай закапываются в песок - тоже дело. ну и в продолжение еще куча гениальных идей, но даже этого они не смогли сделать.