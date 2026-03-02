Трамп не исключил возможности наземной операции в Иране, если "это будет необходимо"
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности отправки американских наземных войск в Иран, "если это будет необходимо".
Об этом он сказал в комментарии New York Post, передает Цензор.НЕТ.
Войска США в Иране
"Я не имею предостережений относительно ввода войск - как каждый президент говорит: "Войск не будет". Я этого не говорю. Я говорю: "Возможно, они не нужны" [или] "если они будут необходимы..."", - заявил Трамп.
По словам президента США, операция Epic Fury, направленная на ликвидацию военно-политической верхушки Ирана, сейчас идет "со значительным опережением графика".
Ранее министр обороны США Пит Хэгсет на пресс-конференции заявил, что сейчас в Иране нет американских войск, но добавил: "Мы не будем обсуждать, что мы будем делать, а что нет".
Риск терактов и рейтинги в США
Трамп настаивает, что американская разведка узнала, что после уничтожения известных ядерных объектов Иран перенес обогащение урана на совершенно другую, засекреченную площадку.
На вопрос журналистов о возможных террористических атаках Ирана на США в ответ на операцию, Трамп отреагировал кратко и категорично:
"Мы их уничтожим. Что бы ни случилось. Это, как все остальное - мы их уничтожим".
Президент США заверил, что действует в интересах национальной безопасности, даже несмотря на результаты опроса Reuters/Ipsos, согласно которым только 27% американцев одобряют удары. Он убежден, что не допустить появления ядерной бомбы у "сумасшедших людей" - это приоритет, который оправдывает риск регионального конфликта.
"Я думаю, что рейтинги очень хорошие, но мне безразличны рейтинги. Я должен поступать правильно... Нельзя позволить Ирану, стране, которой управляют сумасшедшие люди, получить ядерное оружие. Это нужно было сделать давно".
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
- Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе— критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.
Швидше за все, так, режим аятол у його нинішньому вигляді приречений. Співвідношення сил, міжнародна ізоляція та неможливість зовнішнього військового порятунку роблять його крах дуже ймовірним. ===при тому що зубожіле населення а це 80% хоче зміни влади і не вважає Ізраїль ворогом.
Й ніколи по Кабулу не ходили дівчата в міні , а по Тегерану до 1978 року -- є купа світлин , що підтверджують це ...
А ліквідація нелюдя в тюрбані світчить , що у Ізраїля й США купа симпатиків в самому Ірані . Бо до того ж Садама ******** до захоплення Багдаду ніяк не могли б дотягнутися . Бо в Іраку агентури й симпатиків не було . Й крім курдів ніхто проти його не виступав .
