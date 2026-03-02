РУС
Трамп не исключил возможности наземной операции в Иране, если "это будет необходимо"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности отправки американских наземных войск в Иран, "если это будет необходимо".

Об этом он сказал в комментарии New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Войска США в Иране

"Я не имею предостережений относительно ввода войск - как каждый президент говорит: "Войск не будет". Я этого не говорю. Я говорю: "Возможно, они не нужны" [или] "если они будут необходимы..."", - заявил Трамп.

По словам президента США, операция Epic Fury, направленная на ликвидацию военно-политической верхушки Ирана, сейчас идет "со значительным опережением графика".

Ранее министр обороны США Пит Хэгсет на пресс-конференции заявил, что сейчас в Иране нет американских войск, но добавил: "Мы не будем обсуждать, что мы будем делать, а что нет".

Риск терактов и рейтинги в США

Трамп настаивает, что американская разведка узнала, что после уничтожения известных ядерных объектов Иран перенес обогащение урана на совершенно другую, засекреченную площадку.

На вопрос журналистов о возможных террористических атаках Ирана на США в ответ на операцию, Трамп отреагировал кратко и категорично:

"Мы их уничтожим. Что бы ни случилось. Это, как все остальное - мы их уничтожим".

Президент США заверил, что действует в интересах национальной безопасности, даже несмотря на результаты опроса Reuters/Ipsos, согласно которым только 27% американцев одобряют удары. Он убежден, что не допустить появления ядерной бомбы у "сумасшедших людей" - это приоритет, который оправдывает риск регионального конфликта.

"Я думаю, что рейтинги очень хорошие, но мне безразличны рейтинги. Я должен поступать правильно... Нельзя позволить Ирану, стране, которой управляют сумасшедшие люди, получить ядерное оружие. Это нужно было сделать давно".

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе— критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

+3
Він в школу ходив коли влізли у В'єтнам і чим закінчилось а Іран це не В'єтнам.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:37 Ответить
+3
Що тільки не зробиш аби народ забув про файли Епштейна!
показать весь комментарий
02.03.2026 21:42 Ответить
+2
Вали звідти, дурко.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:34 Ответить
Оце буде урок "сво"шникам - за 3 дні він покаже як це робиться....!!!
показать весь комментарий
02.03.2026 21:35 Ответить
Іран ***** не маленька держава. І враховуючи той устрій, в якому він існував, заламати їм руки так просто не вдасться. Це не Ірак. Ці падли наробили зброї стільки, що вистачить лупити роками.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:36 Ответить
Ірак так то теж слабаком не був.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:42 Ответить
Там коаліція працювала. Якщо тут теж візьмуться гуртом, буде толок. Але хто буде братись за війну? Європа як завжди, глибоко занепокоєна. Англія - можливо. Ізраїль, тут і так усе ясно. А якщо чинай впряжеться хоч чимось за Іран?
показать весь комментарий
02.03.2026 22:04 Ответить
Не вистачить.Немає в них безкінечної кількості ракет.Там не було такого виробництва,як в Китаї.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:42 Ответить
А він точно в школу ходив?
показать весь комментарий
02.03.2026 21:47 Ответить
Ходити в школу - не означає вчитися.
показать весь комментарий
02.03.2026 22:34 Ответить
В'єтнаму допомогли добряче совок і Китай. Зараз це може зробити лише Китай. Але не думаю, що він буде. Йому ще Тайвань повертати.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:58 Ответить
Навіть китайський ші не вірить що режим вистоїть в Ірані ===

Швидше за все, так, режим аятол у його нинішньому вигляді приречений. Співвідношення сил, міжнародна ізоляція та неможливість зовнішнього військового порятунку роблять його крах дуже ймовірним. ===при тому що зубожіле населення а це 80% хоче зміни влади і не вважає Ізраїль ворогом.
показать весь комментарий
02.03.2026 22:27 Ответить
ну, як мінімум ще двома країнами, які мають ядерну зброю, керують божевільні люди... і якось не паряться...
показать весь комментарий
02.03.2026 21:39 Ответить
Забулося якось бігство армії США з Афганістану, геть всю зброю не встигли забрати.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:42 Ответить
А Афганістані не було багатотисячних вуличних протестів проти талібану .

Й ніколи по Кабулу не ходили дівчата в міні , а по Тегерану до 1978 року -- є купа світлин , що підтверджують це ...
А ліквідація нелюдя в тюрбані світчить , що у Ізраїля й США купа симпатиків в самому Ірані . Бо до того ж Садама ******** до захоплення Багдаду ніяк не могли б дотягнутися . Бо в Іраку агентури й симпатиків не було . Й крім курдів ніхто проти його не виступав .
показать весь комментарий
02.03.2026 22:05 Ответить
Її не буде. Це можна сказати точно.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:44 Ответить
Я не розумію коментуючих,не потрібно аятол в землю загнати? Та вони москалям дрони продавли,які купу українців вбили.Це важливий союзник москалів.Україна з цими півнями,навіть відносини не розірвала,хоча мала би це зробити.Ви ж тут самі хотіли,щоб були удари.Чи як вони мали бути,наскоком і хаотично?
показать весь комментарий
02.03.2026 21:46 Ответить
99% українців (по останньому опитуванню) підтримують будь які дії Ізраїля й США проти Ірану , а це невідомо хто - можливо "кремлівські боти" !!!
показать весь комментарий
02.03.2026 22:12 Ответить
Багато давніх аккаунтів,як тут,так і в інших соцмережах,які не були кремлеботами.
показать весь комментарий
02.03.2026 22:22 Ответить
Ніхто окрім мене не може зчепитися з божевільними - Трамп
показать весь комментарий
02.03.2026 21:54 Ответить
Голуб миру . Наземна операція вилізе йому через дупу. Рушникоголові вчинять теракти на кшталт з баштами близнюками, бо воювати на рівних з Штатами дуже важко. Та й параша або чина не будуть відкрито допомогами Ірану, як ссср свого часу Вьетконгу
показать весь комментарий
02.03.2026 21:59 Ответить
Я исключаю это. Расходимся.
показать весь комментарий
02.03.2026 22:04 Ответить
Трамп наполягає, що американська розвідка дізналася, що після знищення відомих ядерних об'єктів Іран переніс збагачення урану на абсолютно інший, засекречений майданчик. (c)

Просто залишу це тут...

Іран більше не здатен створювати ядерну зброю, - Венс

Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об'єктів перед ударами США

Я нічого не пропоную Ірану, я навіть не розмовляю з ними. Ми повністю знищили їхні ядерні об'єкти, - Трамп
показать весь комментарий
02.03.2026 22:07 Ответить
Вони ще з Ірану не драпали.
показать весь комментарий
02.03.2026 22:23 Ответить
 
 