Трамп не исключил возможности наземной операции в Иране, если "это будет необходимо"

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности отправки американских наземных войск в Иран, "если это будет необходимо".

Об этом он сказал в комментарии New York Post

Войска США в Иране

"Я не имею предостережений относительно ввода войск - как каждый президент говорит: "Войск не будет". Я этого не говорю. Я говорю: "Возможно, они не нужны" [или] "если они будут необходимы..."", - заявил Трамп.

По словам президента США, операция Epic Fury, направленная на ликвидацию военно-политической верхушки Ирана, сейчас идет "со значительным опережением графика".

Ранее министр обороны США Пит Хэгсет на пресс-конференции заявил, что сейчас в Иране нет американских войск, но добавил: "Мы не будем обсуждать, что мы будем делать, а что нет".

Риск терактов и рейтинги в США

Трамп настаивает, что американская разведка узнала, что после уничтожения известных ядерных объектов Иран перенес обогащение урана на совершенно другую, засекреченную площадку.

На вопрос журналистов о возможных террористических атаках Ирана на США в ответ на операцию, Трамп отреагировал кратко и категорично:

"Мы их уничтожим. Что бы ни случилось. Это, как все остальное - мы их уничтожим".

Президент США заверил, что действует в интересах национальной безопасности, даже несмотря на результаты опроса Reuters/Ipsos, согласно которым только 27% американцев одобряют удары. Он убежден, что не допустить появления ядерной бомбы у "сумасшедших людей" - это приоритет, который оправдывает риск регионального конфликта.

"Я думаю, что рейтинги очень хорошие, но мне безразличны рейтинги. Я должен поступать правильно... Нельзя позволить Ирану, стране, которой управляют сумасшедшие люди, получить ядерное оружие. Это нужно было сделать давно".

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе— критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

