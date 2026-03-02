Катар и ОАЭ лоббируют прекращение войны с Ираном, - СМИ

Катар и Объединенные Арабские Эмираты выступают за скорейшее прекращение войны в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

По информации источников агентства, Доха и Абу-Даби активизировали дипломатические контакты с союзниками, чтобы убедить президента США Дональда Трампа найти путь к деэскалации. Страны стремятся предотвратить затяжной конфликт, который может вызвать серьезный шок на энергетических рынках.

Опасения стран Персидского залива

Как отмечает Bloomberg, перспектива многонедельной войны является одним из худших сценариев для государств Персидского залива. Речь идет не только об ОАЭ и Катаре, но и о Саудовской Аравии.

Страны региона обеспокоены возможными перебоями в авиасообщении, сокращением туристических потоков и оттоком иностранных инвесторов. Они опасаются, что нестабильность негативно повлияет на их экономики, которые в значительной степени зависят от энергетического экспорта и международного бизнеса.

После начала боевых действий компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном объекте из-за военных атак. Также сообщалось об остановке работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Саудовской Аравии после удара беспилотников.

На фоне этих событий мировые цены на топливо резко выросли, а фондовые рынки продемонстрировали падение.

Позиция США относительно продолжительности операции

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана может длиться до четырех недель. По его словам, такие сроки были заложены в план с самого начала.

"Операция не продлится долго. Мы уверены в результате", - заявил американский лидер.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

