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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни з Іраном, - ЗМІ

Катар і ОАЕ хочуть швидкого завершення війни в Ірані

Катар та Об'єднані Арабські Емірати виступають за якнайшвидше припинення війни в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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За інформацією джерел агентства, Доха та Абу-Дабі активізували дипломатичні контакти з союзниками, щоб переконати президента США Дональда Трампа знайти шлях до деескалації. Країни прагнуть запобігти затяжному конфлікту, який може спричинити серйозний шок на енергетичних ринках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп невдоволений рішенням Британії щодо використання військових баз: Стармер відповів

Побоювання країн Перської затоки

Як зазначає Bloomberg, перспектива багатотижневої війни є одним із найгірших сценаріїв для держав Перської затоки. Йдеться не лише про ОАЕ та Катар, а й про Саудівську Аравію.

Країни регіону занепокоєні можливими перебоями в авіасполученні, скороченням туристичних потоків та відтоком іноземних інвесторів. Вони побоюються, що нестабільність негативно вплине на їхні економіки, які значною мірою залежать від енергетичного експорту та міжнародного бізнесу.

Після початку бойових дій компанія QatarEnergy призупинила виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному об’єкті через військові атаки. Також повідомлялося про зупинку роботи найбільшого нафтопереробного заводу Саудівської Аравії після удару безпілотників.

На тлі цих подій світові ціни на паливо різко зросли, а фондові ринки продемонстрували падіння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки на Іран: Катар зупинив виробництво LNG, Саудівська Аравія та Ізраїль закривають нафтогазові об’єкти (оновлено)

Позиція США щодо тривалості операції

Раніше Трамп заявив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів. За його словами, такі строки були закладені в план із самого початку.

"Операція не триватиме довго. Ми впевнені у результаті", — заявив американський лідер.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану

Автор: 

Іран (3472) Катар (286) ОАЕ (434) Трамп Дональд (8912)
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Топ коментарі
+8
"Богатиє тожє плачут".... - був такий серіал!
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02.03.2026 20:28 Відповісти
+5
Мета іранців позбутись режиму муслімів і аятол. Іслам має піти звідти
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02.03.2026 20:29 Відповісти
+2
рудому пох, він зловив катарсис, у нього кураж..
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02.03.2026 20:23 Відповісти
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рудому пох, він зловив катарсис, у нього кураж..
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02.03.2026 20:23 Відповісти
"Богатиє тожє плачут".... - був такий серіал!
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02.03.2026 20:28 Відповісти
>можливими перебоями в авіасполученні, скороченням туристичних потоків та відтоком іноземних інвесторів.
Уже. В Дубаи уже писец в аэропорту. Все рейсы отменили.
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02.03.2026 20:28 Відповісти
Мета іранців позбутись режиму муслімів і аятол. Іслам має піти звідти
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02.03.2026 20:29 Відповісти
❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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02.03.2026 20:32 Відповісти
Ви може не вкурсі але Іранські беспілотники прилітали по нафтових терміналах арабів, якраз коли ненависні імперіалісти звідти пішли.
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02.03.2026 21:03 Відповісти
Так США від цього тільки +. Вона вже зараз сітуативно стає найбільшим СПГ трейдером. Що до інвестицій тут хз куди пойдуть перетікання
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02.03.2026 20:42 Відповісти
Куди ? До КНР...
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02.03.2026 20:57 Відповісти
по спг до Европи. Якщо не зраджує пам'ять то основними імпортерами спг газу з Катару були Франція,а також Італія та Німеччина. У Німеччині там взагалі було багато проектів нових пов'язано з катарським газом.
Щодо інвестицій з ОАЕ то хз куди зараз піде. Теба трохи зачекати. В першу чергу в кріптосередовищі/фінтех. Скорійш за все до Сінгапуру, Малайзії та частково до Південної Кореї
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02.03.2026 21:19 Відповісти
мабуть збільшили видобуток нафти щоб ціна не піднялась
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02.03.2026 20:56 Відповісти
Раніше треба було думати. Зараз Іран зробить з Дубая шось на кшалт Сектора Газа.
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02.03.2026 21:01 Відповісти
Оголошення на під'їзді: "Переселенці з Арабських еміратів куплять квартиру у вашому будинку"
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02.03.2026 21:29 Відповісти
Ужгород, район "БАМ" 😂
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02.03.2026 22:45 Відповісти
ТРАМП, не слухай цих гівнюків.
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03.03.2026 02:02 Відповісти
Україна 4 роки без авіасполучення, туристичних потоків та іноземних інвесторів....
оае, зверніться до своїх дружбанів кацапів по допомогу
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03.03.2026 02:34 Відповісти
 
 