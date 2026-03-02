Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни з Іраном, - ЗМІ

Катар та Об'єднані Арабські Емірати виступають за якнайшвидше припинення війни в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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За інформацією джерел агентства, Доха та Абу-Дабі активізували дипломатичні контакти з союзниками, щоб переконати президента США Дональда Трампа знайти шлях до деескалації. Країни прагнуть запобігти затяжному конфлікту, який може спричинити серйозний шок на енергетичних ринках.

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Побоювання країн Перської затоки

Як зазначає Bloomberg, перспектива багатотижневої війни є одним із найгірших сценаріїв для держав Перської затоки. Йдеться не лише про ОАЕ та Катар, а й про Саудівську Аравію.

Країни регіону занепокоєні можливими перебоями в авіасполученні, скороченням туристичних потоків та відтоком іноземних інвесторів. Вони побоюються, що нестабільність негативно вплине на їхні економіки, які значною мірою залежать від енергетичного експорту та міжнародного бізнесу.

Після початку бойових дій компанія QatarEnergy призупинила виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному об’єкті через військові атаки. Також повідомлялося про зупинку роботи найбільшого нафтопереробного заводу Саудівської Аравії після удару безпілотників.

На тлі цих подій світові ціни на паливо різко зросли, а фондові ринки продемонстрували падіння.

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Позиція США щодо тривалості операції

Раніше Трамп заявив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів. За його словами, такі строки були закладені в план із самого початку.

"Операція не триватиме довго. Ми впевнені у результаті", — заявив американський лідер.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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