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Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану
Уряд Іспанії не дозволив США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Глава МЗС країни Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази для ударів по Ірану, які вона засудила.
"Іспанські бази не використовуються для цієї операції, і вони не будуть використовуватися для чогось, що не передбачено угодою зі Сполученими Штатами або не відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй", - сказав він.
За даними сервісу FlightRadar24, що відстежує польоти літаків, у вихідні з військових баз Рота і Морон на півдні Іспанії вилетіло 15 американських літаків.
Щонайменше сім літаків приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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