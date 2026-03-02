Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану

Уряд Іспанії не дозволив США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава МЗС країни Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази для ударів по Ірану, які вона засудила.

"Іспанські бази не використовуються для цієї операції, і вони не будуть використовуватися для чогось, що не передбачено угодою зі Сполученими Штатами або не відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй", - сказав він.

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За даними сервісу FlightRadar24, що відстежує польоти літаків, у вихідні з військових баз Рота і Морон на півдні Іспанії вилетіло 15 американських літаків.

Щонайменше сім літаків приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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