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Новини Операція США проти Ірану
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Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану

Іспанія не дозволила США використовувати свої бази для операції в Ірані

Уряд Іспанії не дозволив США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава МЗС країни Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази для ударів по Ірану, які вона засудила.

"Іспанські бази не використовуються для цієї операції, і вони не будуть використовуватися для чогось, що не передбачено угодою зі Сполученими Штатами або не відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй", - сказав він.

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За даними сервісу FlightRadar24, що відстежує польоти літаків, у вихідні з військових баз Рота і Морон на півдні Іспанії вилетіло 15 американських літаків.

Щонайменше сім літаків приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Іспанія (998) США (26704)
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Топ коментарі
+6
Забули, як в окупації жили під маврами? Ну нічого, ще трішечки толерантності і згадаєте.
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02.03.2026 16:22 Відповісти
+6
Ізраїль не НАТО і,вже напевне,не союзник. Особливо не союзник Україні на відміну від Іспанії. Та й США,наразі,так собі союзник!
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02.03.2026 16:25 Відповісти
+2
0о Ось і вам і НАТО, союзники.
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02.03.2026 16:15 Відповісти
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Впевнений, що українські патріоти, які проживають в Іспанії (тут є яскравий представник/представниця цього виду), вийдуть на мітинги з вимогами долучитися до боротьби з диктатурою.
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02.03.2026 16:14 Відповісти
0о Ось і вам і НАТО, союзники.
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02.03.2026 16:15 Відповісти
Ізраїль не НАТО і,вже напевне,не союзник. Особливо не союзник Україні на відміну від Іспанії. Та й США,наразі,так собі союзник!
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02.03.2026 16:25 Відповісти
Ну так, дійсно, в те що Іран лупив в сторону баз Франції то таке. Франція теж не НАТО.
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02.03.2026 16:27 Відповісти
Забули, як в окупації жили під маврами? Ну нічого, ще трішечки толерантності і згадаєте.
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02.03.2026 16:22 Відповісти
Так тож под арабами. В Иране то персы. Да и кто ту историю помнит.
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02.03.2026 16:25 Відповісти
Тут же ж не про окупацію європейської країни іншою європейською йдеться. Цивілізаційно інший окупант - з іншим світоглядом, культурою, традиціями, релігією. Все інше. А хто він за етнічним походженням - араб, перс, турок чи африканець - не суть важливо.
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02.03.2026 18:35 Відповісти
До речі, щодо персів. Була колись така імперія - Перська, (нащадком якої є ******** Іран). Дуже агресивне, до речі, утворення. Якби їх свого часу не зупинили греки, то ще невідомо, якою мовою розмовляли б більшість ******** європейців.
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02.03.2026 18:59 Відповісти
Греки их не только остановили , но и завоевали(при А. Македонском). Не меньше агрессоры, чем персы). Давние в общем дела).
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02.03.2026 19:11 Відповісти
Давні, але дуже повчальні. Але люди (іспанці) висновків з них не роблять. Пам'ять надто коротка. Як у рибки Дорі.
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02.03.2026 19:28 Відповісти
А як в Іспанії справи з мусульманами?
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02.03.2026 16:22 Відповісти
Pry korolevi Izabeli maly komandyrovku na koster.
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02.03.2026 16:41 Відповісти
Просто не хотим терактов, вот и все.. Кстати подавляющее большинство поддерживают Палестину, открыто практически никто не поддерживал Израиль, от слова совсем. Мне тоже сначала это было удивительно, но так как есть..
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02.03.2026 17:15 Відповісти
Іспанські ліваки.
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02.03.2026 16:26 Відповісти
Дибільні фрипалестинці!
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02.03.2026 16:58 Відповісти
Очень правильное решение. США уйдут . К себе. Они здесь рядом. Слава Украине! Все будет Украина!
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02.03.2026 17:13 Відповісти
ссут перед дикарями. знают что они - не люди.
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03.03.2026 02:17 Відповісти
Соціалісти, що з низ взяти.
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02.03.2026 17:26 Відповісти
Хоч є притомні.
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02.03.2026 18:01 Відповісти
Нічого особистого, тільки бізнес.
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02.03.2026 20:20 Відповісти
 
 