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Новини Відео Операція США проти Ірану
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Кілька військових літаків США розбилися у Кувейті (оновлено). ВIДЕО

Кілька американських військових літаків розбилися у Кувейті вранці 2 березня. Екіпажі вижили.

Про це повідомило Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Офіційний речник Міністерства оборони заявив, що сьогодні вранці розбилося кілька американських військових літаків, підтвердивши, що всі їхні екіпажі врятовані", - йдеться в повідомленні.

Одразу було розпочато пошуково-рятувальні роботи, а екіпажі були евакуйовані та переведені до лікарні для перевірки їхнього здоров'я та надання необхідної медичної допомоги. Їхній стан стабільний.

Відповідні органи контролюють розслідування для встановлення причин аварії.

У мережі опублікували відео із падінням винищувача F-15 у Кувейті.

Оновлення

У повідомленні Центрального командування Збройних сил США йдеться, що інцидент стався учора ввечері, коли винищувачі F-15E Strike Eagle летіли на підтримку операції "Епічна лють".

Три літаки було помилково збито кувейтськими системами ППО.

Усі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися, були безпечно евакуйовані та перебувають у стабільному стані.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Кувейт (66) США (26704)
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Топ коментарі
+35
ЗСУ за фактом
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02.03.2026 12:48 Відповісти
+19
Ну тут я згоден...
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02.03.2026 12:51 Відповісти
+15
Коли у нас під френдлі файер потрапив Ф-16, то американці верещали, що такого не може бути ніколи. А тут аж 3 літаки.
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02.03.2026 14:36 Відповісти
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Чутно було - ВСЬО
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02.03.2026 12:37 Відповісти
озвучка відео щонайменше дивна !
на чистісєньськом кацапскьом язикє:
"все! все! все!"

ЦРУ, Мосад, ГУР, врешті решт СБУ...
це як називається ?

.
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02.03.2026 16:51 Відповісти
Кайф... Це арабське слово.
Всьо.. може теж? Хто краще за мене арабську знає? Підкажіть.
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02.03.2026 19:56 Відповісти
Один, ну два то таке, а кілька це скільки? бо, якщо більше то тоді виходить що або обслуговування було рукожопне, або, якщо із фантастики - то їх чимось придушили в повітрі. думаю що все-таки щось із "руками" 🤔
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02.03.2026 12:37 Відповісти
ніби три f-15
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02.03.2026 12:44 Відповісти
Вони там періодично з авіаносців пірнають в океан, шо ви приколупались, літають, як можуть.
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02.03.2026 13:06 Відповісти
Пані петрова..))) За 2025 рік палубна авіація ВМС США втратила АЖ!!! ДВА... літака... і ні один пілот НЕ ЗАГИНУВ !!! Аварій було біля двох десятків... Враховуючі те...що у палубній авіації ВМС США... 25-річні дівчата сідають і злітають з авіаносців вночі та у складних погодних умовах... то це дуже високий рівень підготовки. Відео Вам у приклад. Я не буду порівнювати навіть і близько підготовку руснявих палубних пілотів ( у більшості випробувачів) ..які за один похід втратили ТРИ літаки і три пошкодили. Але моє порівняння стовідсотково недоречне. Літають вони дуже якісно ....
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02.03.2026 22:15 Відповісти
ну написано ж що три! американці вже підтвердили, френдлі-файер був...
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02.03.2026 15:00 Відповісти
❗️На Кіпрі оголосили повітряну тривогу - у небо піднялися літаки, повідомляє Clash Report.
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02.03.2026 12:40 Відповісти
хз, чи сяде за керування ближчими днями

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02.03.2026 12:41 Відповісти
дружній кувейт

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02.03.2026 12:47 Відповісти
ну то таке, може дядько подумав що пілот аятольський

.
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02.03.2026 16:54 Відповісти
Тю.
ПІд час Другої Світової англійські пейзане часто так своїх пілотів зустрічали, приймаючи їх за німців.
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03.03.2026 01:37 Відповісти
Схоже, на базі у Кувейті були симпатики рушникоголових.
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02.03.2026 12:41 Відповісти
френдлі файер ніхто не скасовував
тим більше в умовах постійної загрози ракетних ударів
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02.03.2026 12:45 Відповісти
Скоріше за все саме friendly fire.
https://x.com/IranSpec/status/2028366590362968226?s=20
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02.03.2026 12:48 Відповісти
понад 72 год практично без сну та без можливості "просто посцяти" - режим бойової роботи ппо та про під постійною загрозою ракетних ударів
от і мають
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02.03.2026 12:51 Відповісти
Коли у нас під френдлі файер потрапив Ф-16, то американці верещали, що такого не може бути ніколи. А тут аж 3 літаки.
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02.03.2026 14:36 Відповісти
війна
а там авіація, ппо та про одночасно різних військ кількох країн
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02.03.2026 14:41 Відповісти
френдлі - це коли самі американці лупанули би по своїх літаках. а тут ці літаки завалили сили ППО Кувейту. такий собі френдлі файєр. хз чи навмисно вони по них лупанули чи справді помилково. хз, хз..
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02.03.2026 15:48 Відповісти
Ну, якщо їм подобається приймати на свої голови ірансьеі убивачки, то лупанули навмисно. Але логіка тут відсутня.
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03.03.2026 01:39 Відповісти
І це друга армія світу!?
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02.03.2026 12:41 Відповісти
А перша хто?
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02.03.2026 12:47 Відповісти
ЗСУ за фактом
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02.03.2026 12:48 Відповісти
Ну тут я згоден...
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02.03.2026 12:51 Відповісти
А, якщо залишити ЗСУ виключно з авіацією, танками, артою, ракетами, ППО, зв'язком, вироблеими в Україні?
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03.03.2026 01:41 Відповісти
Пальне икінчилось
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02.03.2026 12:42 Відповісти
таке враження, що зупинився в повітрі почав серед ЛЕПів падати і не взірвався при зустрічі з землею. 👀🤓😀
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02.03.2026 12:47 Відповісти
Мовчав би, Ігорок, тільки б мама знала, що ти придурок.
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02.03.2026 12:52 Відповісти
не поставить
всруться чалмоголові
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02.03.2026 12:52 Відповісти
Ото ти притрушений... Можеш собі уявити наслідки, якщо б у цих релігійних фанатиків- дегенератів з'явилася б ЯЗ?
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02.03.2026 12:54 Відповісти
а ще іран поставить кацапам ще більше шахедів і балістики ото буде радість таким забугорним писакам, все ж надіюсь що все буде так як із Іраком в одну калітку, технологічна перевага вирішує все.
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02.03.2026 12:59 Відповісти
є багато причин того, бпла вносять хаос, брак практики чи незлагодженість відповідних служб союзних військ,можливо і дружній обстріл ппо.
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02.03.2026 12:49 Відповісти
На відео тільки один.Всяке може бути.Літаки падають і не рідко.Це супутні втрати.
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02.03.2026 12:51 Відповісти
Надо было Украине эти самолёты передать, толку было бы намного больше..
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02.03.2026 12:52 Відповісти
Ага міндіч їх би конвертував у валюту і вложив би в економіку Ізраілю яка б викупила у США більш ******* літаки ф35, ви ж це мали на увазі?)
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02.03.2026 13:22 Відповісти
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02.03.2026 12:52 Відповісти
Петинг був взаємний.

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02.03.2026 12:59 Відповісти
Два педофіла - ето сіла! )
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02.03.2026 14:42 Відповісти
ірак вже двічі воював по вашим стандартам з США)
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02.03.2026 13:24 Відповісти
Дружній вогонь. Схоже у них там повний бардак.
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02.03.2026 12:57 Відповісти
на війні завжди бардак
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02.03.2026 13:10 Відповісти
Психічна напруга, стрес. Імовірність помилок людей під час реальних бойових дій суттєво зростає у порівнянні з військовими навчаннями та роботою на тренажерах.
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02.03.2026 14:33 Відповісти
Там і арабське ППО працює, в період коли Байден залишив той регіон китайцям то вони активно закуповували у них озброєння, також можливо їм не дали підключення до системи управління, через можливий витік інформації.

Та і складно як не крути в такій щільності авіації і ворожих цілей працювати, якщо БПЛА долітають до нафтових портів, то означає що їх іранці багато запускають, вони все таки роками нарощували виробництво і мають значні запаси.
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02.03.2026 13:11 Відповісти
так завжди буває при такій кількості техники і зрк.
Наприклад при "бурі в пустелі" було втрачено 25% літаків і майже 80% гелікоптерів із всіх втрат по технійчним та френді фаер причинам. це 52 літаки і 23 гелікоптерів
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02.03.2026 16:57 Відповісти
.. а чому Ви не напишете..що виконано майже 30 тисяч бойових вильотів і процент втрат скалав ЗНАЧНО менше ніж півідсотка....??? Та й математикою у Вас проблеми...))) Невже у такій операції США використовувало всього біля 30 гелікоптерів...та ще й втратили 80 відсотків??? . )))) А літаків втратили біля 30 одиниць... У Вас майже у ДВА рази більше..!! Операція Буря в пустелі світовими військовими колами визнана найефективнійшою за весь час використання бойової авіації. Враховуючі достньо сильну протидію ППО Іраку. ППО ІраНу на сьогодні у рази сильніша за Іракську... А от що ..і як буде далі...буде видно. Та й часу пройшло вже дуже багато після Бурі... І порівнювати сьогоднішні ВПС США з часом Бурі точно не треба. Різниця дуже значна...
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02.03.2026 22:37 Відповісти
P.S..навіть якщо добавити з десяток втрачених по помилкам..технічних несправностей... ну ніяк 52 не дістати... І Шановний Друже... А ВЗАГАЛІ гелікоптери виконали в операції біля 90 ТИСЯЧ !!! вильотів... Ну це точно не Ваші 30 штук... І якщо навіть були втрати ..як Ви пишете 52 одиниці...що припустимо... то це точно не 25 відсотків..))).......Загалом на момент початку наземної фази (24 лютого) авіаційне угруповання коаліції налічувало понад 2780 літаків, з яких приблизно 3/4 (близько 2000+) належали США.
Під час операції «Буря в пустелі» (1991 рік) армія США задіяла масштабне угруповання вертольотів, яке за різними оцінками налічувало близько 1600-2000 одиниць.
І це не враховуючі ще вертольоти коаліції. То про які 80 втрачених може йти мова?
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02.03.2026 22:54 Відповісти
З переляку своїх *********. Буває, коли війна була 36 років тому.
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02.03.2026 17:16 Відповісти
чекаємо на Безуглу з заявою, що Ф-16 збили самі мерікоси Щось подібне оця хвойда тявкала ще в літку 24 р.
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02.03.2026 21:37 Відповісти
Ну, Кувейт богатенькая страна, заплатит за всю "испорченную" ею технику сполна, и лётчикам тоже достанется по миллиончику "за причиненные неудобства".. )
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02.03.2026 22:06 Відповісти
Не приховують проблеми
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03.03.2026 09:04 Відповісти
 
 