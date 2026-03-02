Кілька військових літаків США розбилися у Кувейті (оновлено). ВIДЕО
Кілька американських військових літаків розбилися у Кувейті вранці 2 березня. Екіпажі вижили.
Про це повідомило Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Офіційний речник Міністерства оборони заявив, що сьогодні вранці розбилося кілька американських військових літаків, підтвердивши, що всі їхні екіпажі врятовані", - йдеться в повідомленні.
Одразу було розпочато пошуково-рятувальні роботи, а екіпажі були евакуйовані та переведені до лікарні для перевірки їхнього здоров'я та надання необхідної медичної допомоги. Їхній стан стабільний.
Відповідні органи контролюють розслідування для встановлення причин аварії.
У мережі опублікували відео із падінням винищувача F-15 у Кувейті.
Оновлення
У повідомленні Центрального командування Збройних сил США йдеться, що інцидент стався учора ввечері, коли винищувачі F-15E Strike Eagle летіли на підтримку операції "Епічна лють".
Три літаки було помилково збито кувейтськими системами ППО.
Усі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися, були безпечно евакуйовані та перебувають у стабільному стані.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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на чистісєньськом кацапскьом язикє:
"все! все! все!"
ЦРУ, Мосад, ГУР, врешті решт СБУ...
це як називається ?
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Всьо.. може теж? Хто краще за мене арабську знає? Підкажіть.
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ПІд час Другої Світової англійські пейзане часто так своїх пілотів зустрічали, приймаючи їх за німців.
тим більше в умовах постійної загрози ракетних ударів
https://x.com/IranSpec/status/2028366590362968226?s=20
от і мають
а там авіація, ппо та про одночасно різних військ кількох країн
всруться чалмоголові
Та і складно як не крути в такій щільності авіації і ворожих цілей працювати, якщо БПЛА долітають до нафтових портів, то означає що їх іранці багато запускають, вони все таки роками нарощували виробництво і мають значні запаси.
Наприклад при "бурі в пустелі" було втрачено 25% літаків і майже 80% гелікоптерів із всіх втрат по технійчним та френді фаер причинам. це 52 літаки і 23 гелікоптерів
Під час операції «Буря в пустелі» (1991 рік) армія США задіяла масштабне угруповання вертольотів, яке за різними оцінками налічувало близько 1600-2000 одиниць.
І це не враховуючі ще вертольоти коаліції. То про які 80 втрачених може йти мова?