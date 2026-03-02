Кілька військових літаків США розбилися у Кувейті (оновлено). ВIДЕО

Кілька американських військових літаків розбилися у Кувейті вранці 2 березня. Екіпажі вижили.

Про це повідомило Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Офіційний речник Міністерства оборони заявив, що сьогодні вранці розбилося кілька американських військових літаків, підтвердивши, що всі їхні екіпажі врятовані", - йдеться в повідомленні.

Одразу було розпочато пошуково-рятувальні роботи, а екіпажі були евакуйовані та переведені до лікарні для перевірки їхнього здоров'я та надання необхідної медичної допомоги. Їхній стан стабільний.

Відповідні органи контролюють розслідування для встановлення причин аварії.

У мережі опублікували відео із падінням винищувача F-15 у Кувейті.

Оновлення

У повідомленні Центрального командування Збройних сил США йдеться, що інцидент стався учора ввечері, коли винищувачі F-15E Strike Eagle летіли на підтримку операції "Епічна лють".

Три літаки було помилково збито кувейтськими системами ППО.

Усі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися, були безпечно евакуйовані та перебувають у стабільному стані.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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