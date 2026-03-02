Несколько военных самолетов США разбились в Кувейте (обновлено). ВИДЕО
Несколько американских военных самолетов разбились в Кувейте утром 2 марта. Экипажи выжили.
Об этом сообщило Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Официальный представитель Министерства обороны заявил, что сегодня утром разбилось несколько американских военных самолетов, подтвердив, что все их экипажи спасены", - говорится в сообщении.
Сразу были начаты поисково-спасательные работы, а экипажи были эвакуированы и переведены в больницу для проверки их здоровья и оказания необходимой медицинской помощи. Их состояние стабильное.
Соответствующие органы контролируют расследование для установления причин аварии.
В сети опубликовали видео с падением истребителя F-15 в Кувейте.
Обновление
В сообщении Центрального командования Вооруженных Сил США говорится, что инцидент произошел вчера вечером, когда истребители F-15E Strike Eagle летели в поддержку операции "Эпическая ярость".
Три самолета были ошибочно сбиты кувейтскими системами ПВО.
Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, были безопасно эвакуированы и находятся в стабильном состоянии.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
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на чистісєньськом кацапскьом язикє:
"все! все! все!"
ЦРУ, Мосад, ГУР, врешті решт СБУ...
це як називається ?
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Всьо.. може теж? Хто краще за мене арабську знає? Підкажіть.
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ПІд час Другої Світової англійські пейзане часто так своїх пілотів зустрічали, приймаючи їх за німців.
тим більше в умовах постійної загрози ракетних ударів
https://x.com/IranSpec/status/2028366590362968226?s=20
от і мають
а там авіація, ппо та про одночасно різних військ кількох країн
всруться чалмоголові
Та і складно як не крути в такій щільності авіації і ворожих цілей працювати, якщо БПЛА долітають до нафтових портів, то означає що їх іранці багато запускають, вони все таки роками нарощували виробництво і мають значні запаси.
Наприклад при "бурі в пустелі" було втрачено 25% літаків і майже 80% гелікоптерів із всіх втрат по технійчним та френді фаер причинам. це 52 літаки і 23 гелікоптерів
Під час операції «Буря в пустелі» (1991 рік) армія США задіяла масштабне угруповання вертольотів, яке за різними оцінками налічувало близько 1600-2000 одиниць.
І це не враховуючі ще вертольоти коаліції. То про які 80 втрачених може йти мова?