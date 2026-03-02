Несколько военных самолетов США разбились в Кувейте (обновлено). ВИДЕО

Несколько американских военных самолетов разбились в Кувейте утром 2 марта. Экипажи выжили.

Об этом сообщило Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Официальный представитель Министерства обороны заявил, что сегодня утром разбилось несколько американских военных самолетов, подтвердив, что все их экипажи спасены", - говорится в сообщении.

Сразу были начаты поисково-спасательные работы, а экипажи были эвакуированы и переведены в больницу для проверки их здоровья и оказания необходимой медицинской помощи. Их состояние стабильное.

Соответствующие органы контролируют расследование для установления причин аварии.

В сети опубликовали видео с падением истребителя F-15 в Кувейте.

Обновление

В сообщении Центрального командования Вооруженных Сил США говорится, что инцидент произошел вчера вечером, когда истребители F-15E Strike Eagle летели в поддержку операции "Эпическая ярость".

Три самолета были ошибочно сбиты кувейтскими системами ПВО.

Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, были безопасно эвакуированы и находятся в стабильном состоянии.

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Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

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