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Новости Видео Операция США против Ирана
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Несколько военных самолетов США разбились в Кувейте (обновлено). ВИДЕО

Несколько американских военных самолетов разбились в Кувейте утром 2 марта. Экипажи выжили.

Об этом сообщило Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Официальный представитель Министерства обороны заявил, что сегодня утром разбилось несколько американских военных самолетов, подтвердив, что все их экипажи спасены", - говорится в сообщении.

Сразу были начаты поисково-спасательные работы, а экипажи были эвакуированы и переведены в больницу для проверки их здоровья и оказания необходимой медицинской помощи. Их состояние стабильное.

Соответствующие органы контролируют расследование для установления причин аварии.

В сети опубликовали видео с падением истребителя F-15 в Кувейте.

Обновление

В сообщении Центрального командования Вооруженных Сил США говорится, что инцидент произошел вчера вечером, когда истребители F-15E Strike Eagle летели в поддержку операции "Эпическая ярость".

Три самолета были ошибочно сбиты кувейтскими системами ПВО.

Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, были безопасно эвакуированы и находятся в стабильном состоянии.

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Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

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Автор: 

Кувейт (44) США (29527)
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Топ комментарии
+35
ЗСУ за фактом
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02.03.2026 12:48 Ответить
+19
Ну тут я згоден...
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02.03.2026 12:51 Ответить
+15
Коли у нас під френдлі файер потрапив Ф-16, то американці верещали, що такого не може бути ніколи. А тут аж 3 літаки.
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02.03.2026 14:36 Ответить
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Чутно було - ВСЬО
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02.03.2026 12:37 Ответить
озвучка відео щонайменше дивна !
на чистісєньськом кацапскьом язикє:
"все! все! все!"

ЦРУ, Мосад, ГУР, врешті решт СБУ...
це як називається ?

.
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02.03.2026 16:51 Ответить
Кайф... Це арабське слово.
Всьо.. може теж? Хто краще за мене арабську знає? Підкажіть.
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02.03.2026 19:56 Ответить
Один, ну два то таке, а кілька це скільки? бо, якщо більше то тоді виходить що або обслуговування було рукожопне, або, якщо із фантастики - то їх чимось придушили в повітрі. думаю що все-таки щось із "руками" 🤔
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02.03.2026 12:37 Ответить
ніби три f-15
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02.03.2026 12:44 Ответить
Вони там періодично з авіаносців пірнають в океан, шо ви приколупались, літають, як можуть.
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02.03.2026 13:06 Ответить
Пані петрова..))) За 2025 рік палубна авіація ВМС США втратила АЖ!!! ДВА... літака... і ні один пілот НЕ ЗАГИНУВ !!! Аварій було біля двох десятків... Враховуючі те...що у палубній авіації ВМС США... 25-річні дівчата сідають і злітають з авіаносців вночі та у складних погодних умовах... то це дуже високий рівень підготовки. Відео Вам у приклад. Я не буду порівнювати навіть і близько підготовку руснявих палубних пілотів ( у більшості випробувачів) ..які за один похід втратили ТРИ літаки і три пошкодили. Але моє порівняння стовідсотково недоречне. Літають вони дуже якісно ....
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02.03.2026 22:15 Ответить
ну написано ж що три! американці вже підтвердили, френдлі-файер був...
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02.03.2026 15:00 Ответить
❗️На Кіпрі оголосили повітряну тривогу - у небо піднялися літаки, повідомляє Clash Report.
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02.03.2026 12:40 Ответить
хз, чи сяде за керування ближчими днями

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02.03.2026 12:41 Ответить
дружній кувейт

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02.03.2026 12:47 Ответить
ну то таке, може дядько подумав що пілот аятольський

.
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02.03.2026 16:54 Ответить
Тю.
ПІд час Другої Світової англійські пейзане часто так своїх пілотів зустрічали, приймаючи їх за німців.
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03.03.2026 01:37 Ответить
Схоже, на базі у Кувейті були симпатики рушникоголових.
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02.03.2026 12:41 Ответить
френдлі файер ніхто не скасовував
тим більше в умовах постійної загрози ракетних ударів
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02.03.2026 12:45 Ответить
Скоріше за все саме friendly fire.
https://x.com/IranSpec/status/2028366590362968226?s=20
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02.03.2026 12:48 Ответить
понад 72 год практично без сну та без можливості "просто посцяти" - режим бойової роботи ппо та про під постійною загрозою ракетних ударів
от і мають
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02.03.2026 12:51 Ответить
Коли у нас під френдлі файер потрапив Ф-16, то американці верещали, що такого не може бути ніколи. А тут аж 3 літаки.
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02.03.2026 14:36 Ответить
війна
а там авіація, ппо та про одночасно різних військ кількох країн
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02.03.2026 14:41 Ответить
френдлі - це коли самі американці лупанули би по своїх літаках. а тут ці літаки завалили сили ППО Кувейту. такий собі френдлі файєр. хз чи навмисно вони по них лупанули чи справді помилково. хз, хз..
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02.03.2026 15:48 Ответить
Ну, якщо їм подобається приймати на свої голови ірансьеі убивачки, то лупанули навмисно. Але логіка тут відсутня.
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03.03.2026 01:39 Ответить
І це друга армія світу!?
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02.03.2026 12:41 Ответить
А перша хто?
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02.03.2026 12:47 Ответить
ЗСУ за фактом
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02.03.2026 12:48 Ответить
Ну тут я згоден...
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02.03.2026 12:51 Ответить
А, якщо залишити ЗСУ виключно з авіацією, танками, артою, ракетами, ППО, зв'язком, вироблеими в Україні?
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03.03.2026 01:41 Ответить
Пальне икінчилось
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02.03.2026 12:42 Ответить
таке враження, що зупинився в повітрі почав серед ЛЕПів падати і не взірвався при зустрічі з землею. 👀🤓😀
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02.03.2026 12:47 Ответить
Мовчав би, Ігорок, тільки б мама знала, що ти придурок.
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02.03.2026 12:52 Ответить
не поставить
всруться чалмоголові
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02.03.2026 12:52 Ответить
Ото ти притрушений... Можеш собі уявити наслідки, якщо б у цих релігійних фанатиків- дегенератів з'явилася б ЯЗ?
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02.03.2026 12:54 Ответить
а ще іран поставить кацапам ще більше шахедів і балістики ото буде радість таким забугорним писакам, все ж надіюсь що все буде так як із Іраком в одну калітку, технологічна перевага вирішує все.
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02.03.2026 12:59 Ответить
є багато причин того, бпла вносять хаос, брак практики чи незлагодженість відповідних служб союзних військ,можливо і дружній обстріл ппо.
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02.03.2026 12:49 Ответить
На відео тільки один.Всяке може бути.Літаки падають і не рідко.Це супутні втрати.
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02.03.2026 12:51 Ответить
Надо было Украине эти самолёты передать, толку было бы намного больше..
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02.03.2026 12:52 Ответить
Ага міндіч їх би конвертував у валюту і вложив би в економіку Ізраілю яка б викупила у США більш ******* літаки ф35, ви ж це мали на увазі?)
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02.03.2026 13:22 Ответить
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02.03.2026 12:52 Ответить
Петинг був взаємний.

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02.03.2026 12:59 Ответить
Два педофіла - ето сіла! )
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02.03.2026 14:42 Ответить
ірак вже двічі воював по вашим стандартам з США)
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02.03.2026 13:24 Ответить
Дружній вогонь. Схоже у них там повний бардак.
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02.03.2026 12:57 Ответить
на війні завжди бардак
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02.03.2026 13:10 Ответить
Психічна напруга, стрес. Імовірність помилок людей під час реальних бойових дій суттєво зростає у порівнянні з військовими навчаннями та роботою на тренажерах.
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02.03.2026 14:33 Ответить
Там і арабське ППО працює, в період коли Байден залишив той регіон китайцям то вони активно закуповували у них озброєння, також можливо їм не дали підключення до системи управління, через можливий витік інформації.

Та і складно як не крути в такій щільності авіації і ворожих цілей працювати, якщо БПЛА долітають до нафтових портів, то означає що їх іранці багато запускають, вони все таки роками нарощували виробництво і мають значні запаси.
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02.03.2026 13:11 Ответить
так завжди буває при такій кількості техники і зрк.
Наприклад при "бурі в пустелі" було втрачено 25% літаків і майже 80% гелікоптерів із всіх втрат по технійчним та френді фаер причинам. це 52 літаки і 23 гелікоптерів
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02.03.2026 16:57 Ответить
.. а чому Ви не напишете..що виконано майже 30 тисяч бойових вильотів і процент втрат скалав ЗНАЧНО менше ніж півідсотка....??? Та й математикою у Вас проблеми...))) Невже у такій операції США використовувало всього біля 30 гелікоптерів...та ще й втратили 80 відсотків??? . )))) А літаків втратили біля 30 одиниць... У Вас майже у ДВА рази більше..!! Операція Буря в пустелі світовими військовими колами визнана найефективнійшою за весь час використання бойової авіації. Враховуючі достньо сильну протидію ППО Іраку. ППО ІраНу на сьогодні у рази сильніша за Іракську... А от що ..і як буде далі...буде видно. Та й часу пройшло вже дуже багато після Бурі... І порівнювати сьогоднішні ВПС США з часом Бурі точно не треба. Різниця дуже значна...
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02.03.2026 22:37 Ответить
P.S..навіть якщо добавити з десяток втрачених по помилкам..технічних несправностей... ну ніяк 52 не дістати... І Шановний Друже... А ВЗАГАЛІ гелікоптери виконали в операції біля 90 ТИСЯЧ !!! вильотів... Ну це точно не Ваші 30 штук... І якщо навіть були втрати ..як Ви пишете 52 одиниці...що припустимо... то це точно не 25 відсотків..))).......Загалом на момент початку наземної фази (24 лютого) авіаційне угруповання коаліції налічувало понад 2780 літаків, з яких приблизно 3/4 (близько 2000+) належали США.
Під час операції «Буря в пустелі» (1991 рік) армія США задіяла масштабне угруповання вертольотів, яке за різними оцінками налічувало близько 1600-2000 одиниць.
І це не враховуючі ще вертольоти коаліції. То про які 80 втрачених може йти мова?
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02.03.2026 22:54 Ответить
З переляку своїх *********. Буває, коли війна була 36 років тому.
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02.03.2026 17:16 Ответить
чекаємо на Безуглу з заявою, що Ф-16 збили самі мерікоси Щось подібне оця хвойда тявкала ще в літку 24 р.
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02.03.2026 21:37 Ответить
Ну, Кувейт богатенькая страна, заплатит за всю "испорченную" ею технику сполна, и лётчикам тоже достанется по миллиончику "за причиненные неудобства".. )
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02.03.2026 22:06 Ответить
Не приховують проблеми
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03.03.2026 09:04 Ответить
 
 