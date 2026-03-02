Ормузька блокада: Індійські НПЗ можуть знову перейти на російську нафту

Індійські державні нафтопереробні заводи та урядовці минулими вихідними провели зустріч, щоб розробити план дій на випадок повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку.

Через цей водний шлях проходить близько половини імпорту нафти в країну, повідомляє Bloomberg.

Третій за величиною імпортер нафти у світі розглядає варіанти заміни, зокрема перехід на нафту з російських танкерів , які зараз перебувають поблизу індійських вод.

Індія стала головним покупцем морської російської нафти після початку війни в Україні, але останнім часом суттєво скоротила закупівлі через тиск США.

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Цьогоріч імпорт російської нафти в Індії впав до мінімуму: у лютому завантажували трохи більше 1 млн барелів на день ‒ приблизно половину від пікового рівня та найнижчий показник з вересня 2022 року. Значну частину цього дефіциту раніше покривали поставками з Близького Сходу.

Посадовці Міністерства нафти, посилаючись на наявні запаси, яких вистачить на два тижні (як комерційні, так і державні), тепер наполягають, щоб Міністерство закордонних справ звернулося до Вашингтона з проханням надати певну гнучкість. Станом на кінець минулого тижня в азійських водах перебувало 9,5 млн барелів російської нафти.

Індійські переробні компанії мають обмежений перелік альтернатив: використання стратегічних нафтових резервів країни, прискорення поставок з Венесуели або стимулювання вітчизняних виробників до нарощування видобутку.

Як повідомлялося, рух танкерів через Ормузьку протоку ‒ вузький прохід біля узбережжя Ірану, яким проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти та зрідженого природного газу ‒ фактично припинився через самообмеження, запроваджені судновласниками.

Виробники нафти на Близькому Сході зможуть підтримувати видобуток не довше 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки через конфлікт у регіоні.