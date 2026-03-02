Испания отказала США в использовании своих авиабаз для ударов по Ирану

Правительство Испании не разрешило США использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

Подробности

Глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не позволит использовать свои военные базы для ударов по Ирану, которые она осудила.

"Испанские базы не используются для этой операции, и они не будут использоваться для чего-либо, что не предусмотрено соглашением с Соединенными Штатами или не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций", - сказал он.

По данным сервиса FlightRadar24, отслеживающего полеты самолетов, в выходные с военных баз Рота и Морон на юге Испании вылетело 15 американских самолетов.

По меньшей мере семь самолетов приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

