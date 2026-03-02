Операция в Иране - хороший сигнал Путину, чем заканчивается диктатура, - Зеленский

Совместные действия США и Израиля против Ирана могут стать показательным сигналом для диктатора РФ Владимира Путина - напоминанием о том, к каким последствиям в конечном итоге приводят авторитарные режимы.

Об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

РФ - никчемный союзник

Президент напомнил, как Россия уже "проявила себя" союзником во время событий в Сирии - когда Путин оказался неспособен спасти режим Асада.

По мнению Зеленского, сейчас ситуация повторяется.

"Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники - никчемны", - пояснил глава государства.

Зеленский объяснил, почему Москва не может никому помочь: все вооруженные силы России сосредоточены в Украине.

Больше сил у них нет. А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", - подытожил президент.

Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

