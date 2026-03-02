Операция в Иране - хороший сигнал Путину, чем заканчивается диктатура, - Зеленский
Совместные действия США и Израиля против Ирана могут стать показательным сигналом для диктатора РФ Владимира Путина - напоминанием о том, к каким последствиям в конечном итоге приводят авторитарные режимы.
Об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
РФ - никчемный союзник
Президент напомнил, как Россия уже "проявила себя" союзником во время событий в Сирии - когда Путин оказался неспособен спасти режим Асада.
По мнению Зеленского, сейчас ситуация повторяется.
"Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники - никчемны", - пояснил глава государства.
Зеленский объяснил, почему Москва не может никому помочь: все вооруженные силы России сосредоточены в Украине.
Больше сил у них нет. А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", - подытожил президент.
Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Курва, ну дали б Трампу ту премію миру, може б його трохи б попустило. А так йому взагалі дах зірвало, а богомвибрані тим і користають...
Ні, Іран то ще та мерзота, але ж то все чим краще? І, головне, чим то все закічиться? та голуба кулька то все витримає?
Інакше б бігали вже і кричали "нєфть по 150 ахахаха!"
вигодонабувачамсоюзникам.
зелебобу це теж касається....
=================
це вже багато про що говорить щодо розуміння чим закінчується диктатура.
А в ***** таж жироИна є, тому їм можна витворяти що завгодно.