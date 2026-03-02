РУС
1 238 18

Операция в Иране - хороший сигнал Путину, чем заканчивается диктатура, - Зеленский

Владимир Путин

Совместные действия США и Израиля против Ирана могут стать показательным сигналом для диктатора РФ Владимира Путина - напоминанием о том, к каким последствиям в конечном итоге приводят авторитарные режимы.

Об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

РФ - никчемный союзник

Президент напомнил, как Россия уже "проявила себя" союзником во время событий в Сирии - когда Путин оказался неспособен спасти режим Асада.

По мнению Зеленского, сейчас ситуация повторяется.

"Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники - никчемны", - пояснил глава государства.

Зеленский объяснил, почему Москва не может никому помочь: все вооруженные силы России сосредоточены в Украине.

Больше сил у них нет. А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", - подытожил президент.

Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.

Читайте также: Иран атаковал ракетами Тель-Авив: один человек погиб, не менее 20 раненых

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: ЦАХАЛ заявил о ликвидации семи иранских военных чиновников

Зеленский Владимир Иран путин владимир
Топ комментарии
+14
зелебобу це теж касається....
02.03.2026 13:59 Ответить
+7
остапа понесло поперед батька в пекло. А что в Иране уже все закончилось и чепчики в воздух? Помоему Иран пока больше всем наваливает чем изначальных план был
02.03.2026 14:00 Ответить
+3
Кім правильно зрозумів влаштування світу, і тому зробив бомбу - тепер наш вождь його в приклад не ставить, "чим закінчується диктатура", і всякі французи з британцями його героїчно не бомбардують. Але молодець, старається, показує лояльність вигодонабувачам союзникам.
02.03.2026 14:13 Ответить
зелебобу це теж касається....
02.03.2026 13:59 Ответить
остапа понесло поперед батька в пекло. А что в Иране уже все закончилось и чепчики в воздух? Помоему Иран пока больше всем наваливает чем изначальных план был
02.03.2026 14:00 Ответить
Скоже це стосовно Алі Схаменись малося на увазі
02.03.2026 15:05 Ответить
Помилився вельмишановний ЗЕ... Трамп бальзамом по х..йлу... пройшовся. Тому пдру курвославному є на кого кивати - чим я, кцп гірший за амнриканця?? рудому можно
02.03.2026 14:02 Ответить
ХОРОШИЙ ПРИКЛАД ЯКЩО В КРАЇНІ НЕ КРАДУТЬ 5-6 МЕНЕДЖЕРІВ, І АРМІЯ ОТРИМУЄ ВСЕ ЩО ПОТРІБНО,ЩОБ ЩЕ Й ІНШИМ ДОПОМОГАТИ
02.03.2026 14:08 Ответить
А кацапи як тішаться тому всьому... Аж всикаються від задоволення. А що, у світу тепер важливіша проблема ніж Україна, а тому...
Курва, ну дали б Трампу ту премію миру, може б його трохи б попустило. А так йому взагалі дах зірвало, а богомвибрані тим і користають...
Ні, Іран то ще та мерзота, але ж то все чим краще? І, головне, чим то все закічиться? та голуба кулька то все витримає?
02.03.2026 14:09 Ответить
Та щось не видно їх тут, щасливих.
Інакше б бігали вже і кричали "нєфть по 150 ахахаха!"
02.03.2026 14:18 Ответить
Кім правильно зрозумів влаштування світу, і тому зробив бомбу - тепер наш вождь його в приклад не ставить, "чим закінчується диктатура", і всякі французи з британцями його героїчно не бомбардують. Але молодець, старається, показує лояльність вигодонабувачам союзникам.
02.03.2026 14:13 Ответить
Воно вже закінчилось, чи що?
02.03.2026 14:17 Ответить
Забув тільки сказати про те, що уйово закінчують тільки ті, в кого немає ЯО. В кого ж воно є - шановані у світі люди.) До речі, у зелебобика немає ЯО. Це так ...мєжду прочім.
02.03.2026 14:18 Ответить
Ага... сигнал, що він може робити що завгодно!
02.03.2026 14:18 Ответить
Це теж тебе стосується, Україна теж мріє позбутися тебе і зеленої шобли..
02.03.2026 14:40 Ответить
Чому він такий ...примітивний? Брак освіченості?
02.03.2026 14:42 Ответить
+12 Егор Кузнецов

зелебобу це теж касається....
це вже багато про що говорить щодо розуміння чим закінчується диктатура.
02.03.2026 14:46 Ответить
Якщо дружити з правильними панами, то можна бути диктатором і прожити довге й спокійне життя, як Франко чи Піночет. А якщо ні - то, звісно, ворог демократії й витягнуть за ноги. А наш вождь дружить з правильними панами, то чого йому переживати.
02.03.2026 14:56 Ответить
На нє. В аятоли не було ЯЗ.
А в ***** таж жироИна є, тому їм можна витворяти що завгодно.
02.03.2026 15:07 Ответить
Горить, палає техніка ворожа, рідна Дубайщина переможе!
02.03.2026 15:08 Ответить
 
 