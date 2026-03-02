Операція в Ірані - хороший сигнал Путіну, чим закінчується диктатура, - Зеленський

Спільні дії США та Ізраїлю проти Ірану можуть стати показовим сигналом для диктатора РФ Володимира Путіна - нагадуванням про те, до яких наслідків зрештою призводять авторитарні режими.

Про це в коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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РФ - нікчемний союзник

Президент нагадав, як Росія вже "показала себе" союзником під час подій у Сирії - коли Путін виявився нездатним врятувати режим Асада.

На думку Зеленського, зараз ситуація повторюється.

"Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники - нікчемні", - пояснив глава держави.

Зеленський пояснив, чому Москва не може нікому допомогти: всі збройні сили Росії зосереджені в Україні.

Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура", - підсумував президент.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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