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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Операція в Ірані - хороший сигнал Путіну, чим закінчується диктатура, - Зеленський

Володимир Путін

Спільні дії США та Ізраїлю проти Ірану можуть стати показовим сигналом для диктатора РФ Володимира Путіна - нагадуванням про те, до яких наслідків зрештою призводять авторитарні режими.

Про це в коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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РФ - нікчемний союзник

Президент нагадав, як Росія вже "показала себе" союзником під час подій у Сирії - коли Путін виявився нездатним врятувати режим Асада.

На думку Зеленського, зараз ситуація повторюється.

"Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники - нікчемні", - пояснив глава держави.

Зеленський пояснив, чому Москва не може нікому допомогти: всі збройні сили Росії зосереджені в Україні.

Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура", - підсумував президент.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Іран (3472) путін володимир (25464)
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Топ коментарі
+11
остапа понесло поперед батька в пекло. А что в Иране уже все закончилось и чепчики в воздух? Помоему Иран пока больше всем наваливает чем изначальных план был
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02.03.2026 14:00 Відповісти
+7
ХОРОШИЙ ПРИКЛАД ЯКЩО В КРАЇНІ НЕ КРАДУТЬ 5-6 МЕНЕДЖЕРІВ, І АРМІЯ ОТРИМУЄ ВСЕ ЩО ПОТРІБНО,ЩОБ ЩЕ Й ІНШИМ ДОПОМОГАТИ
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02.03.2026 14:08 Відповісти
+5
Забув тільки сказати про те, що уйово закінчують тільки ті, в кого немає ЯО. В кого ж воно є - шановані у світі люди.) До речі, у зелебобика немає ЯО. Це так ...мєжду прочім.
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02.03.2026 14:18 Відповісти
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остапа понесло поперед батька в пекло. А что в Иране уже все закончилось и чепчики в воздух? Помоему Иран пока больше всем наваливает чем изначальных план был
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02.03.2026 14:00 Відповісти
Скоже це стосовно Алі Схаменись малося на увазі
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02.03.2026 15:05 Відповісти
Кому он там нпвлівает, меньше тегеранский новости смотрите.
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02.03.2026 15:45 Відповісти
Помилився вельмишановний ЗЕ... Трамп бальзамом по х..йлу... пройшовся. Тому пдру курвославному є на кого кивати - чим я, кцп гірший за амнриканця?? рудому можно
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02.03.2026 14:02 Відповісти
ХОРОШИЙ ПРИКЛАД ЯКЩО В КРАЇНІ НЕ КРАДУТЬ 5-6 МЕНЕДЖЕРІВ, І АРМІЯ ОТРИМУЄ ВСЕ ЩО ПОТРІБНО,ЩОБ ЩЕ Й ІНШИМ ДОПОМОГАТИ
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02.03.2026 14:08 Відповісти
А кацапи як тішаться тому всьому... Аж всикаються від задоволення. А що, у світу тепер важливіша проблема ніж Україна, а тому...
Курва, ну дали б Трампу ту премію миру, може б його трохи б попустило. А так йому взагалі дах зірвало, а богомвибрані тим і користають...
Ні, Іран то ще та мерзота, але ж то все чим краще? І, головне, чим то все закічиться? та голуба кулька то все витримає?
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02.03.2026 14:09 Відповісти
Та щось не видно їх тут, щасливих.
Інакше б бігали вже і кричали "нєфть по 150 ахахаха!"
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02.03.2026 14:18 Відповісти
Кім правильно зрозумів влаштування світу, і тому зробив бомбу - тепер наш вождь його в приклад не ставить, "чим закінчується диктатура", і всякі французи з британцями його героїчно не бомбардують. Але молодець, старається, показує лояльність вигодонабувачам союзникам.
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02.03.2026 14:13 Відповісти
Воно вже закінчилось, чи що?
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02.03.2026 14:17 Відповісти
Забув тільки сказати про те, що уйово закінчують тільки ті, в кого немає ЯО. В кого ж воно є - шановані у світі люди.) До речі, у зелебобика немає ЯО. Це так ...мєжду прочім.
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02.03.2026 14:18 Відповісти
Ще один свідок Святої яо.
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02.03.2026 15:46 Відповісти
можеш заперечити? давай
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02.03.2026 15:50 Відповісти
Заперечити що, що ЯО не панацея? Вам фанатикам це марно доводити.
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02.03.2026 16:31 Відповісти
Тут мова про диктаторів. Назви хоч одного, хто мав ЯО й його наздогнало правосуддя.
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02.03.2026 22:54 Відповісти
Ага... сигнал, що він може робити що завгодно!
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02.03.2026 14:18 Відповісти
Це теж тебе стосується, Україна теж мріє позбутися тебе і зеленої шобли..
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02.03.2026 14:40 Відповісти
Чому він такий ...примітивний? Брак освіченості?
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02.03.2026 14:42 Відповісти
+12 Егор Кузнецов

зелебобу це теж касається....
=================
це вже багато про що говорить щодо розуміння чим закінчується диктатура.
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02.03.2026 14:46 Відповісти
Якщо дружити з правильними панами, то можна бути диктатором і прожити довге й спокійне життя, як Франко чи Піночет. А якщо ні - то, звісно, ворог демократії й витягнуть за ноги. А наш вождь дружить з правильними панами, то чого йому переживати.
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02.03.2026 14:56 Відповісти
На нє. В аятоли не було ЯЗ.
А в ***** таж жироИна є, тому їм можна витворяти що завгодно.
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02.03.2026 15:07 Відповісти
Горить, палає техніка ворожа, рідна Дубайщина переможе!
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02.03.2026 15:08 Відповісти
Главное, что бы "банкиров" в израиле случайно не грохнули. А то деньги не отдадут.
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02.03.2026 15:16 Відповісти
Вот вот и тебе приготовится.
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02.03.2026 15:17 Відповісти
Операція в Ірані - це добрий знак того, що військові поставки США до України значно скоротяться. Погана ознака.
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02.03.2026 15:40 Відповісти
Для дебілів, військові поставки в Україну ніяк не пов'язані з Іраном. Те що поставляють в Україну не використовують в Ірані, тому що там нема наземної операції
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02.03.2026 15:47 Відповісти
8==D ------- 01 червня 2025.
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02.03.2026 17:08 Відповісти
Потужний іде правильним шляхом
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02.03.2026 16:14 Відповісти
Парадокс у тому, що Трамп називав диктатором ЗЄ.
Тому хз, кому це сигнал у першу чергу.
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02.03.2026 23:34 Відповісти
 
 