Операція в Ірані - хороший сигнал Путіну, чим закінчується диктатура, - Зеленський
Спільні дії США та Ізраїлю проти Ірану можуть стати показовим сигналом для диктатора РФ Володимира Путіна - нагадуванням про те, до яких наслідків зрештою призводять авторитарні режими.
Про це в коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
РФ - нікчемний союзник
Президент нагадав, як Росія вже "показала себе" союзником під час подій у Сирії - коли Путін виявився нездатним врятувати режим Асада.
На думку Зеленського, зараз ситуація повторюється.
"Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники - нікчемні", - пояснив глава держави.
Зеленський пояснив, чому Москва не може нікому допомогти: всі збройні сили Росії зосереджені в Україні.
Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура", - підсумував президент.
Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Курва, ну дали б Трампу ту премію миру, може б його трохи б попустило. А так йому взагалі дах зірвало, а богомвибрані тим і користають...
Ні, Іран то ще та мерзота, але ж то все чим краще? І, головне, чим то все закічиться? та голуба кулька то все витримає?
Інакше б бігали вже і кричали "нєфть по 150 ахахаха!"
вигодонабувачамсоюзникам.
зелебобу це теж касається....
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це вже багато про що говорить щодо розуміння чим закінчується диктатура.
А в ***** таж жироИна є, тому їм можна витворяти що завгодно.
Тому хз, кому це сигнал у першу чергу.