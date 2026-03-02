РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10498 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
2 865 32

Хегсет об Иране: США не начинали эту войну, но под руководством Трампа завершаем ее

Гегсет о ударе США по Ирану: США не начинали войну

В Пентагоне назвали операцию против Ирана самой смертоносной и сложной.

Об этом во время выступления заявил министр войны Пит Хегсет, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Два дня назад по указанию и прямому приказу президента Дональда Дж. Трампа Министерство войны начало операцию "Эпическая ярость" - самую смертоносную, сложную и точную воздушную операцию", - сказал он.

По словам Хегсета, Штаты "не начинали эту войну, но под руководством президента Трампа мы ее завершаем".

"Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться на вас", - сказал министр.

Также он отметил, что это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился.

По словам Хегсета, Тегеран не ведет переговоры, они затягивают время, пытаясь пополнить свои запасы ракет и возобновить свои ядерные амбиции.

"Президент Трамп не играет в эти игры", - добавил он.

Он сказал, что амбиции США являются реалистичными.

Читайте: Операция в Иране - хороший сигнал Путину, чем заканчивается диктатура, - Зеленский

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Смотрите: Несколько военных самолетов США разбились в Кувейте (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

Иран (820) Пентагон (444) США (7130) Хегсет Пит (114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Десь ми вже таке чули....хоча Іран треба "заспокоїти" і бажано - назавжди
показать весь комментарий
02.03.2026 15:24 Ответить
+10
упоролось?????
хто ж як не автозагарний трумп почав цю війну????
показать весь комментарий
02.03.2026 15:19 Ответить
+10
Це Іран сам напав на Трампа.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
упоролось?????
хто ж як не автозагарний трумп почав цю війну????
показать весь комментарий
02.03.2026 15:19 Ответить
7 жовтня 24р,євреїв хто бомбив?
показать весь комментарий
02.03.2026 15:22 Ответить
ну, не Іран, а Хамас...
показать весь комментарий
02.03.2026 15:27 Ответить
Іран через Хезболу та хуситів вже давно воює. Та й в Україні теж відмітився, тож зараз США і нам допомагає.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:00 Ответить
А могли спочатку провести спецоперацію на кшталт "Паперовий тигр", а уже потім всі інші розпочати і закінчити перемогою...
показать весь комментарий
02.03.2026 15:21 Ответить
а тобі прямо набагато видніше все з дивану чим очільнику пентагону як би було краще
показать весь комментарий
02.03.2026 15:24 Ответить
Міністерство війни розпочало операцію "Епічна лють" Джерело: https://censor.net/ua/n3603151

За словами Гегсета, Штати "не починали цю війну..." Джерело: https://censor.net/ua/n3603151

Це вже шизофренія, чи ще ні?
показать весь комментарий
02.03.2026 15:24 Ответить
ні, просто є корєша, яких мавпують

показать весь комментарий
02.03.2026 15:40 Ответить
Нет это орвеловщина, вступление в театр абсурда. Вот у нас уже по ТВ ведущие спрашивали министра МИДа Ирана зачем он бомбит американские базы и насколько эти удары обоснованы
показать весь комментарий
02.03.2026 16:17 Ответить
Десь ми вже таке чули....хоча Іран треба "заспокоїти" і бажано - назавжди
показать весь комментарий
02.03.2026 15:24 Ответить
Будемо сприймати це як тролінг, бо якщо сприймати сейозно, це шизофренія
показать весь комментарий
02.03.2026 15:31 Ответить
Тепер всі задають питання чи зможуть США розрулити в розумні терміни? чи США влізли в черговий В'єтнам - Афганістан? при тому що потенційно Іран може швидко завершити розробку ЯЗ, що буде змушувати США почати наземну операцію, яка не буде простою прогулянкою...
показать весь комментарий
02.03.2026 15:25 Ответить
Не будет никакой наземной операции. От стреляют пару боезапасов плюс то что на подходе, объявят себя победителями и отправятся восвояси.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:22 Ответить
Ну де ж Трамп може починати війни, якщо він взяв собі за функцію їх завершувати....
показать весь комментарий
02.03.2026 15:26 Ответить
тіко міноборони перейменував у мінвійни
показать весь комментарий
02.03.2026 15:41 Ответить
Дідо Байден розпочав.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:26 Ответить
Це Іран сам напав на Трампа.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:26 Ответить
з серії "майстри рефреймінгу" ))
показать весь комментарий
02.03.2026 15:27 Ответить
Рашиська риторика!
показать весь комментарий
02.03.2026 15:28 Ответить
Один до одного ! Фсьо как друг владімір !!!!
показать весь комментарий
02.03.2026 15:47 Ответить
є@ічна жуть...
показать весь комментарий
02.03.2026 15:29 Ответить
Все як ***** казав, пів цензора на захисті Ірану, 😿. Так тоді в 2014 то не росія розпочала війну то звичайні " шахтарі" з Донецька. Так виходить? Я в шоці з кометаторів. Краще дивіться на дії Європи Ось де " гаранти" післявоєнні, що навіть зараз бояться голови висунути. А як на мене чим більше друзів ***** у кобзона тим краще.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:35 Ответить
За словами Гегсета, Тегеран не веде переговорів, вони затягують час, намагаючись поповнити свої запаси ракет і відновити свої ядерні амбіції.
"Президент Трамп не грає в ці ігри", - додав він.

Ще й як грає! Причому з величезним задовленням. З другом владіміром.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:36 Ответить
"Эпическая дичь" ваши заявления. Но Иран мало кто любит(теократия, желание ЯО, желание Израиля), так шо получите и распишитесь.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:36 Ответить
афігєнний стартап
показать весь комментарий
02.03.2026 15:39 Ответить
заковтнув Трампу по самі яйця. Глибока глотка Білого Дому. фу....
показать весь комментарий
02.03.2026 15:44 Ответить
Просто трампосвітобачення заразне. Захворів бідака.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:49 Ответить
"Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас", - сказав міністр. разом з ізраїльтянами Ви почали погрожували і почали вбивати іранців.Тим самим Ви відкрили сезон полювання на американців і ізраїльтян в будь-якій точці світу.Це вже не повернути
показать весь комментарий
02.03.2026 15:55 Ответить
немає сміливості сказати як є
показать весь комментарий
02.03.2026 15:59 Ответить
Їм треба назву міністерства поміняти. Міністерство війни, яке насправді міністерство миру за Оруеллом, називається таки міністерство війни. І тоді у Нобелівського недолауреата голуба миру Трампа буде ціле міністерство під його мирні стратегії. І не треба буде «бутерброд» (с) - сьогодні «розпочали», а завтра вже «не розпочинали». «Воєнні дії? Так тож мирний наступ [найвеличнішого в історії] зупинителя війн». «Розпочали війну? Читайте назву міністерства. Ми тільки миром займаємося».
показать весь комментарий
02.03.2026 16:05 Ответить
А хахаха..Це не собака вас покусала, це були її зуби, а вони на відміну від собаки мають зовсім іншу, протилежну думку)))
показать весь комментарий
02.03.2026 16:21 Ответить
 
 