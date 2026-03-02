Хегсет об Иране: США не начинали эту войну, но под руководством Трампа завершаем ее

В Пентагоне назвали операцию против Ирана самой смертоносной и сложной.

Об этом во время выступления заявил министр войны Пит Хегсет, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Два дня назад по указанию и прямому приказу президента Дональда Дж. Трампа Министерство войны начало операцию "Эпическая ярость" - самую смертоносную, сложную и точную воздушную операцию", - сказал он.

По словам Хегсета, Штаты "не начинали эту войну, но под руководством президента Трампа мы ее завершаем".

"Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться на вас", - сказал министр.

Также он отметил, что это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился.

По словам Хегсета, Тегеран не ведет переговоры, они затягивают время, пытаясь пополнить свои запасы ракет и возобновить свои ядерные амбиции.

"Президент Трамп не играет в эти игры", - добавил он.

Он сказал, что амбиции США являются реалистичными.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

