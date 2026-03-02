УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8888 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
4 332 35

Гегсет про Іран: США не починали цю війну, але під керівництвом Трампа завершуємо її

Гегсет про удар США по Ірану: США не починали війну

У Пентагоні назвали операцію проти Ірану найбільш смертоносною та складною.

Про це під час виступу заявив міністр війни Піт Гегсет, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Два дні тому за вказівкою та прямим наказом президента Дональда Дж. Трампа Міністерство війни розпочало операцію "Епічна лють" - найбільш смертоносну, складну та точну повітряну операцію", - сказав він.

За словами Гегсета, Штати "не починали цю війну, але під керівництвом президента Трампа ми її завершуємо".

"Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас", - сказав міністр.

Також він зазначив, що це не так звана війна за зміну режиму, але режим справді змінився.

За словами Гегсета, Тегеран не веде переговорів, вони затягують час, намагаючись поповнити свої запаси ракет і відновити свої ядерні амбіції.

"Президент Трамп не грає в ці ігри", - додав він.

Він сказав, що амбіції США є реалістичними.

Читайте: Операція в Ірані - хороший сигнал Путіну, чим закінчується диктатура, - Зеленський

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Дивіться: Кілька військових літаків США розбилися у Кувейті (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

Іран (3472) Пентагон (1482) США (26704) Гегсет Піт (147)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Десь ми вже таке чули....хоча Іран треба "заспокоїти" і бажано - назавжди
показати весь коментар
02.03.2026 15:24 Відповісти
+16
Міністерство війни розпочало операцію "Епічна лють" Джерело: https://censor.net/ua/n3603151

За словами Гегсета, Штати "не починали цю війну..." Джерело: https://censor.net/ua/n3603151

Це вже шизофренія, чи ще ні?
показати весь коментар
02.03.2026 15:24 Відповісти
+16
Будемо сприймати це як тролінг, бо якщо сприймати сейозно, це шизофренія
показати весь коментар
02.03.2026 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
упоролось?????
хто ж як не автозагарний трумп почав цю війну????
показати весь коментар
02.03.2026 15:19 Відповісти
7 жовтня 24р,євреїв хто бомбив?
показати весь коментар
02.03.2026 15:22 Відповісти
ну, не Іран, а Хамас...
показати весь коментар
02.03.2026 15:27 Відповісти
Іран через Хезболу та хуситів вже давно воює. Та й в Україні теж відмітився, тож зараз США і нам допомагає.
показати весь коментар
02.03.2026 16:00 Відповісти
А могли спочатку провести спецоперацію на кшталт "Паперовий тигр", а уже потім всі інші розпочати і закінчити перемогою...
показати весь коментар
02.03.2026 15:21 Відповісти
а тобі прямо набагато видніше все з дивану чим очільнику пентагону як би було краще
показати весь коментар
02.03.2026 15:24 Відповісти
Міністерство війни розпочало операцію "Епічна лють" Джерело: https://censor.net/ua/n3603151

За словами Гегсета, Штати "не починали цю війну..." Джерело: https://censor.net/ua/n3603151

Це вже шизофренія, чи ще ні?
показати весь коментар
02.03.2026 15:24 Відповісти
ні, просто є корєша, яких мавпують

показати весь коментар
02.03.2026 15:40 Відповісти
Нет это орвеловщина, вступление в театр абсурда. Вот у нас уже по ТВ ведущие спрашивали министра МИДа Ирана зачем он бомбит американские базы и насколько эти удары обоснованы
показати весь коментар
02.03.2026 16:17 Відповісти
Десь ми вже таке чули....хоча Іран треба "заспокоїти" і бажано - назавжди
показати весь коментар
02.03.2026 15:24 Відповісти
Будемо сприймати це як тролінг, бо якщо сприймати сейозно, це шизофренія
показати весь коментар
02.03.2026 15:31 Відповісти
Тепер всі задають питання чи зможуть США розрулити в розумні терміни? чи США влізли в черговий В'єтнам - Афганістан? при тому що потенційно Іран може швидко завершити розробку ЯЗ, що буде змушувати США почати наземну операцію, яка не буде простою прогулянкою...
показати весь коментар
02.03.2026 15:25 Відповісти
Не будет никакой наземной операции. От стреляют пару боезапасов плюс то что на подходе, объявят себя победителями и отправятся восвояси.
показати весь коментар
02.03.2026 16:22 Відповісти
Ну де ж Трамп може починати війни, якщо він взяв собі за функцію їх завершувати....
показати весь коментар
02.03.2026 15:26 Відповісти
тіко міноборони перейменував у мінвійни
показати весь коментар
02.03.2026 15:41 Відповісти
Дідо Байден розпочав.
показати весь коментар
02.03.2026 15:26 Відповісти
Це Іран сам напав на Трампа.
показати весь коментар
02.03.2026 15:26 Відповісти
з серії "майстри рефреймінгу" ))
показати весь коментар
02.03.2026 15:27 Відповісти
Рашиська риторика!
показати весь коментар
02.03.2026 15:28 Відповісти
Один до одного ! Фсьо как друг владімір !!!!
показати весь коментар
02.03.2026 15:47 Відповісти
є@ічна жуть...
показати весь коментар
02.03.2026 15:29 Відповісти
Все як ***** казав, пів цензора на захисті Ірану, 😿. Так тоді в 2014 то не росія розпочала війну то звичайні " шахтарі" з Донецька. Так виходить? Я в шоці з кометаторів. Краще дивіться на дії Європи Ось де " гаранти" післявоєнні, що навіть зараз бояться голови висунути. А як на мене чим більше друзів ***** у кобзона тим краще.
показати весь коментар
02.03.2026 15:35 Відповісти
За словами Гегсета, Тегеран не веде переговорів, вони затягують час, намагаючись поповнити свої запаси ракет і відновити свої ядерні амбіції.
"Президент Трамп не грає в ці ігри", - додав він.

Ще й як грає! Причому з величезним задовленням. З другом владіміром.
показати весь коментар
02.03.2026 15:36 Відповісти
"Эпическая дичь" ваши заявления. Но Иран мало кто любит(теократия, желание ЯО, желание Израиля), так шо получите и распишитесь.
показати весь коментар
02.03.2026 15:36 Відповісти
афігєнний стартап
показати весь коментар
02.03.2026 15:39 Відповісти
заковтнув Трампу по самі яйця. Глибока глотка Білого Дому. фу....
показати весь коментар
02.03.2026 15:44 Відповісти
Просто трампосвітобачення заразне. Захворів бідака.
показати весь коментар
02.03.2026 15:49 Відповісти
"Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас", - сказав міністр. разом з ізраїльтянами Ви почали погрожували і почали вбивати іранців.Тим самим Ви відкрили сезон полювання на американців і ізраїльтян в будь-якій точці світу.Це вже не повернути
показати весь коментар
02.03.2026 15:55 Відповісти
немає сміливості сказати як є
показати весь коментар
02.03.2026 15:59 Відповісти
Їм треба назву міністерства поміняти. Міністерство війни, яке насправді міністерство миру за Оруеллом, називається таки міністерство війни. І тоді у Нобелівського недолауреата голуба миру Трампа буде ціле міністерство під його мирні стратегії. І не треба буде «бутерброд» (с) - сьогодні «розпочали», а завтра вже «не розпочинали». «Воєнні дії? Так тож мирний наступ [найвеличнішого в історії] зупинителя війн». «Розпочали війну? Читайте назву міністерства. Ми тільки миром займаємося».
показати весь коментар
02.03.2026 16:05 Відповісти
А хахаха..Це не собака вас покусала, це були її зуби, а вони на відміну від собаки мають зовсім іншу, протилежну думку)))
показати весь коментар
02.03.2026 16:21 Відповісти
Мабуть треба вести облік завершених трампаксом війн, а то до кінця його каденції їх ще буде, а так глянув на записи і ось вони
показати весь коментар
02.03.2026 16:59 Відповісти
Дивно, за словами Трампа Гренландію можуть захопити росія, а ******** Іран.
І десь я чув такі слова, здається Путіна про сво. Можливо взяли промову путєна, переклали на англійську і замінили Україна на Іран.
показати весь коментар
02.03.2026 17:38 Відповісти
из той же серии : росия ни на кого не нападала !!!(((
показати весь коментар
02.03.2026 17:57 Відповісти
 
 