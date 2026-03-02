Гегсет про Іран: США не починали цю війну, але під керівництвом Трампа завершуємо її

У Пентагоні назвали операцію проти Ірану найбільш смертоносною та складною.

Про це під час виступу заявив міністр війни Піт Гегсет, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Два дні тому за вказівкою та прямим наказом президента Дональда Дж. Трампа Міністерство війни розпочало операцію "Епічна лють" - найбільш смертоносну, складну та точну повітряну операцію", - сказав він.

За словами Гегсета, Штати "не починали цю війну, але під керівництвом президента Трампа ми її завершуємо".

"Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас", - сказав міністр.

Також він зазначив, що це не так звана війна за зміну режиму, але режим справді змінився.

За словами Гегсета, Тегеран не веде переговорів, вони затягують час, намагаючись поповнити свої запаси ракет і відновити свої ядерні амбіції.

"Президент Трамп не грає в ці ігри", - додав він.

Він сказав, що амбіції США є реалістичними.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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