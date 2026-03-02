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Сибіга звернувся до ОАЕ із проханням забезпечити захист і турботу українцям, які залишилися в країні

Сибіга попросив ОАЕ захистити права українців

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, Його Високістю шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Україна солідарна з ОАЕ

Так, Сибіга висловив солідарність України з ОАЕ, які останніми днями постраждали від особливо великої кількості безрозсудних іранських атак.

"Ми засуджуємо ці напади, які є неспровокованими та незаконними актами агресії. Вони також демонструють неприйнятну загрозу, яку іранський режим становить для всього регіону та за його межами", - зазначив Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення ситуації на Близькому Сході, - Сибіга

Мир на Близькому Сході

Також сторони обговорили зусилля щодо підтримки довгострокового миру та безпеки на Близькому Сході. Україна бажає країнам регіону гарантованої безпеки та належного захисту життя.

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Українці в ОАЕ

"Я звернувся до свого еміратського колеги з проханням забезпечити громадянам України в ОАЕ необхідний захист та турботу за нинішніх обставин. Я вдячний Його Високості за підтвердження того, що їхні права будуть повністю захищені та що вони отримають належне ставлення в усіх аспектах", - запевнив Сибіга.

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Двостороння співпраця

Також міністри обговорили двосторонню співпрацю, обмінялися запрошеннями до візиту та узгодили можливі майбутні контакти на найвищому рівні.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Посольство України в ОАЕ закликало громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, заповнити інформаційно-облікову форму у зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

ОАЕ (434) українці (2745) Сибіга Андрій (995)
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Топ коментарі
+8
Мажори понад усе! Ось у нас в Україні безпечно, бо сибіги потурбувалися про нас!
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02.03.2026 19:32 Відповісти
+8
Забезпечьте їм все і відпочинок і насолоду, а прості українці хай вмирають за них в окопах, ти покидьок лицемірний! Не хочеш позакликати щоб вони повернулися в Україну стати на її захист?
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02.03.2026 19:35 Відповісти
+7
Ну звісно, там же діти та шмари всієї нашої "елітки" відпочивали.
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02.03.2026 19:32 Відповісти
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Мажори понад усе! Ось у нас в Україні безпечно, бо сибіги потурбувалися про нас!
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02.03.2026 19:32 Відповісти
Ну звісно, там же діти та шмари всієї нашої "елітки" відпочивали.
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02.03.2026 19:32 Відповісти
Та ще й можуть проживати поруч з нерухомостью академыка і овцевода кадирова.
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02.03.2026 19:51 Відповісти
Забезпечьте їм все і відпочинок і насолоду, а прості українці хай вмирають за них в окопах, ти покидьок лицемірний! Не хочеш позакликати щоб вони повернулися в Україну стати на її захист?
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02.03.2026 19:35 Відповісти
Бггг .
Якшо мажорам і прастітуткам так небезпечно в ОАЕ, нехай їдудь в Бельгію чи Францію. Різницю по кількості арабів не побачать .
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02.03.2026 19:35 Відповісти
🤣🤣
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02.03.2026 19:53 Відповісти
"...Про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/2028490667479953586 повідомив у соцмережі Х..." - все що зміг ставленик дєрмака....
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02.03.2026 19:36 Відповісти
Ескортниці колективне звернення надіслали?
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02.03.2026 19:51 Відповісти
Заверещав, цікаво скільки зелені з награбованих коштів купили там апартаменти?
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02.03.2026 19:54 Відповісти
Бабця з прикордоння Сумщини напевно біжала в ОАЕ , сибіга ідіот
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02.03.2026 19:58 Відповісти
Та ні він не ідіот, а мерзенний пристосуванець, який готовий прислужувати будь які владі
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02.03.2026 21:40 Відповісти
Такий переляк - синки прокурорів і депутатів пристроїли там баблішко, накупили нерухомості..
І раптом шахеди.. 🤣
Треба завжди ржати з Антиінтелекту збіговиська нашої Псевдоеліти.... Бо вони того варті
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02.03.2026 20:15 Відповісти
Мабуть там наші воїни на реабілітації, що так занепокоївся...
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02.03.2026 21:41 Відповісти
 
 