Сибіга звернувся до ОАЕ із проханням забезпечити захист і турботу українцям, які залишилися в країні

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, Його Високістю шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Україна солідарна з ОАЕ

Так, Сибіга висловив солідарність України з ОАЕ, які останніми днями постраждали від особливо великої кількості безрозсудних іранських атак.

"Ми засуджуємо ці напади, які є неспровокованими та незаконними актами агресії. Вони також демонструють неприйнятну загрозу, яку іранський режим становить для всього регіону та за його межами", - зазначив Сибіга.

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Мир на Близькому Сході

Також сторони обговорили зусилля щодо підтримки довгострокового миру та безпеки на Близькому Сході. Україна бажає країнам регіону гарантованої безпеки та належного захисту життя.

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Українці в ОАЕ

"Я звернувся до свого еміратського колеги з проханням забезпечити громадянам України в ОАЕ необхідний захист та турботу за нинішніх обставин. Я вдячний Його Високості за підтвердження того, що їхні права будуть повністю захищені та що вони отримають належне ставлення в усіх аспектах", - запевнив Сибіга.

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Двостороння співпраця

Також міністри обговорили двосторонню співпрацю, обмінялися запрошеннями до візиту та узгодили можливі майбутні контакти на найвищому рівні.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Посольство України в ОАЕ закликало громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, заповнити інформаційно-облікову форму у зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн

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