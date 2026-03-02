Сибіга звернувся до ОАЕ із проханням забезпечити захист і турботу українцям, які залишилися в країні
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, Його Високістю шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Україна солідарна з ОАЕ
Так, Сибіга висловив солідарність України з ОАЕ, які останніми днями постраждали від особливо великої кількості безрозсудних іранських атак.
"Ми засуджуємо ці напади, які є неспровокованими та незаконними актами агресії. Вони також демонструють неприйнятну загрозу, яку іранський режим становить для всього регіону та за його межами", - зазначив Сибіга.
Мир на Близькому Сході
Також сторони обговорили зусилля щодо підтримки довгострокового миру та безпеки на Близькому Сході. Україна бажає країнам регіону гарантованої безпеки та належного захисту життя.
Українці в ОАЕ
"Я звернувся до свого еміратського колеги з проханням забезпечити громадянам України в ОАЕ необхідний захист та турботу за нинішніх обставин. Я вдячний Його Високості за підтвердження того, що їхні права будуть повністю захищені та що вони отримають належне ставлення в усіх аспектах", - запевнив Сибіга.
Двостороння співпраця
Також міністри обговорили двосторонню співпрацю, обмінялися запрошеннями до візиту та узгодили можливі майбутні контакти на найвищому рівні.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Посольство України в ОАЕ закликало громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, заповнити інформаційно-облікову форму у зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Якшо мажорам і прастітуткам так небезпечно в ОАЕ, нехай їдудь в Бельгію чи Францію. Різницю по кількості арабів не побачать .
І раптом шахеди.. 🤣
Треба завжди ржати з Антиінтелекту збіговиська нашої Псевдоеліти.... Бо вони того варті