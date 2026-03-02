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Новини Трамп про Іран Операція США проти Ірану
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Трамп пригрозив "великою хвилею" атак США на Іран: "Ми ще навіть не почали"

Президент США Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США "навіть не почали" завдавати сильних ударів по Ірану та пообіцяв "велику хвилю" атак проти режиму в Тегерані.

Про це він сказав в інтервʼю CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Погрози Трампа

"Ми розбиваємо їх (Іран - ред.) вщент. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас є найбільша армія у світі, і ми її використовуємо", - заявив президент США.

Трамп також сказав, що не хоче занадто довгої війни в Ірані. Він "завжди думав, що це буде чотири тижні, і ми трохи випереджаємо графік".

"Ми ще навіть не почали сильно бити їх. Велика хвиля навіть не відбулася. (Вона) настане незабаром", - пообіцяв глава Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

Окрім того, Трамп розповів, що "найбільшим сюрпризом" були атаки Ірану на країни регіону –– Катар, ОАЕ, Бахрейн, Йорданію, Кувейт.

На запитання, чи робить США щось більше, ніж військовий напад, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною від режиму, Трамп відповів: "Так. Ми дійсно це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно". І незабаром стане ще небезпечніше".

Читайте також: НАТО підтримує дії США щодо Ірану, але не братиме участі в операції, - Рютте

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Гегсет про Іран: США не починали цю війну, але під керівництвом Трампа завершуємо її

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Іран (3472) США (26704) Трамп Дональд (8912)
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Топ коментарі
+45
"Ми ще навіть не почали" - це цитата з путіна?
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02.03.2026 18:08 Відповісти
+31
Ця розумо відстала гнида продовжує цитувати свого дружка!
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02.03.2026 18:07 Відповісти
+19
оце рудий знову пігулки забув випити
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02.03.2026 18:05 Відповісти
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оце рудий знову пігулки забув випити
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02.03.2026 18:05 Відповісти
Обмовка по Фрейду,кацапи так говорили
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02.03.2026 20:08 Відповісти
косплеїть
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03.03.2026 02:45 Відповісти
Сильно Трампа аятоли роздраконили
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02.03.2026 18:06 Відповісти
Трампа роздраконило його ж/д оточення.
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02.03.2026 18:20 Відповісти
Ця розумо відстала гнида продовжує цитувати свого дружка!
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02.03.2026 18:07 Відповісти
Ось для якого свого союзника Трамп придержав "Томагавки", які так не хотів давати Україні, навіть тоді, коли Пентагон заявив про таку можливість.
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02.03.2026 18:57 Відповісти
Дело в том что им сейчас уже Томагавки не нужны. Они были нужны только для первого неожиданного и обезоруживающего удара, когда в условиях абсолютно секретности и внезапности ударили по пво, по штабам и по руководству террористического режима. После того как союзники в лице США и Израиля получили настоящее господство в воздухе - нет необходимости применять очень дорогие и узкоспециализированные виды оружия такие как крылатые ракеты. Основное их преимущество - малая заметность и высокая подвижность в сочетании со скоростью, особенно когда противник не имеет современной авиации или она подавлена. Пишут что стоимость Томагавка с боевой частью 400 килограмм больше 4 миллионов баксов, в то время как свободно падающая 1000 фунтовая бомба стоит несколько тысяч долларов, если на нее поставить систему лазерного наведения - стоимость увеличится в несколько раз, если поставить модуль планирования - стоимость увеличится на порядок - но это все равно в сотню раз дешевле чем крылатая ракета. Потому если у союзников есть возможность свободно и безнаказанно летать над всей территорией Ирана - а такая возможность есть, поскольку никаких потерь авиация не понесла - значит системы ПВО уже нет. И потому можно летать и точечно бомбить куда более дешевыми бомбами чем использования крылатых ракет. Сейчас для авиации США есть реально только одна страна которая может оказать серьезное противодействие им при помощи своих систем ПВО - и эта страна Кувейт.
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02.03.2026 19:36 Відповісти
Крилаті ракети вже виготовлені і стоять на кораблях.
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02.03.2026 19:56 Відповісти
Но разве это повод их взять и отстрелять? Разве что если бы там кончался срок годности, нельзя было продлить а утилизировать - дороже.
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02.03.2026 20:40 Відповісти
"Ми ще навіть не почали" - це цитата з путіна?
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02.03.2026 18:08 Відповісти
MAGA мировоззрение сформировались под влиянием путинизма.
Так же как на китайцев в свое время повлиял ленинизм
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02.03.2026 18:22 Відповісти
И сталинизм.
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02.03.2026 19:38 Відповісти
Саме так. Путлєр його герой.
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02.03.2026 18:26 Відповісти
"Mein Kampf" - скрижалі душегубів

.
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02.03.2026 18:55 Відповісти
Їх обох в одному інкубаторі вирощували.
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02.03.2026 18:58 Відповісти
Де США, а де уйло із совковим черметом і заявами про "уря мі всєх парвьом за уродіну"! А трамп - то атке, звідобол як і наш зебздн...там цру рулить зараз у цій темі, ну як і завжди це було в подібних "місіях"! Мосад-ЦРУ завжди співпраюцвали закулісно - і спрацювали спецслужюи просто ідеально!
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02.03.2026 18:59 Відповісти
у ЦРУ зараз різного штибу габбарди рулять.
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02.03.2026 19:19 Відповісти
Ну-у є і таке в принципі, але не все так просто...просто не всі все знають бо це не кіно...Ну колись всі почитають мемуари років черз сто)))...Але цру (тай тіпа моасада, мі6) завжди рулять...ну зазвичай)
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02.03.2026 20:48 Відповісти
Війна світів.
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02.03.2026 18:10 Відповісти
Залякує-,бомбить він може --але не може допустити смерті америкоських солдат перед виборами на території ірану-,тому пальці веєром щас демонструє
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02.03.2026 18:10 Відповісти
Так 4 вже того відвоювали. Три літаки також, а вони навіть в Іран не залітали. І цетільки про те що дозволили озвучити . А насправді вже скільки?
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02.03.2026 18:31 Відповісти
Десь такі слова ми вже чули.
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02.03.2026 18:10 Відповісти
і чим цей скот педофільний від ху...ла відрізняється?????
Одна методичка
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02.03.2026 18:10 Відповісти
Там не так аятолли як нафта яку ще не прибрали до рук транснаціональні синдикати з пропискою в штатах.
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02.03.2026 18:11 Відповісти
Іудеї не хочуть втратити свій шанс: чужими руками насолити Ірану. Для цього купили собі президента США Трампа. І тепер нехай платники податків в США оплачують зі своїх гаманців кровожадні авантюри ж/д.
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02.03.2026 18:14 Відповісти
трахнутий орангутанг...
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02.03.2026 18:17 Відповісти
ага ,самі збили своїх 2 Ф15
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02.03.2026 18:20 Відповісти
Тобі фсб тексти пише, їбанько? Ви ще не почали а нафта та газ вже зросли в ціні і ви втратили 3 літаки від дружнього вогню. Може, краще, поки ви не почали і трамваї ходят, звалити звідти?
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02.03.2026 18:20 Відповісти
❌ Збито два іранських літака Су-24, 7 балістичних ракет та 5 БпЛА - ці сьогоднішні результати на рахунку сил ППО Катару
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02.03.2026 18:21 Відповісти
А де про три ф15?
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02.03.2026 18:33 Відповісти
Це не щитаєтьця.
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02.03.2026 18:38 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4858982-u-kuveiti-rozbylysia-kilka-viiskovykh-litakiv-ssha У Кувейті розбилися кілька військових літаків США
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02.03.2026 18:43 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4859031-ppo-kuveitu-zbyla-try-amerykanski-vynyschuvachi ППО Кувейту збила три американські винищувачі
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02.03.2026 18:40 Відповісти
Молодцом. А чем они баллистические ракеты и СУ-24(с дронами проще) сбивали? Да "Пэтриотами", которые, как сказал один знаток, в этой операции не для чего использовать. Пока шо Иран запустил по разным странам и базам 700+ таких дур, а ведь еще не финал.
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02.03.2026 18:42 Відповісти
Треба було починати коли в Ірані був пік протестів. Наразі, коли найактивніших протестувальників вбили або кинули за грати, операція зі зміни режиму стає сумнівною.
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02.03.2026 18:23 Відповісти
⚡️ Україна планує перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів, - заявив міністр оборони Федоров.

Він додав, що також є ціль ідентифіковувати 100% повітряних загроз у реальному часі.
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02.03.2026 18:23 Відповісти
Русня планує запускати по 1000 ішакєдов щодня.
З минулої осені планує.
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02.03.2026 18:34 Відповісти
Що далі, Доні ?
"Ядірний пєпіл"?
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02.03.2026 18:27 Відповісти
Десь я це чув.
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02.03.2026 18:29 Відповісти
Епічна лють ревучого лева...Такі от назви спецоперацій народжуються в головах престарілих лідерів...
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02.03.2026 18:30 Відповісти
Якщо не вийшло Тегеран за три дні- може просто красіво звалити, тіпа, а ми і не планували?
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02.03.2026 18:42 Відповісти
❗️Іран запустив хвилю "суперважких" ракет по базах США, від яких не рятують навіть бомбосховища
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02.03.2026 18:46 Відповісти
у Трампа аж кепка злетіла
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02.03.2026 18:48 Відповісти
❗️Висока ступінь ядерної загрози людству: в іранському Ераку сильні вибухи на важководному реакторі. Він зазнав прямого повітряного бомбардування
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02.03.2026 19:00 Відповісти
Важководний реактор - це тип ядерного реактора (найвідоміший - https://uk.wikipedia.org/wiki/CANDU CANDU), у якому важка вода використовується як сповільнювач нейтронів, що дозволяє використовувати природний уран без збагачення. Вони часто мають канальну конструкцію, що дозволяє перезавантажувати паливо без зупинки реактора.
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02.03.2026 19:04 Відповісти
⚡️Україна допоможе країнам Близького Сходу у протидії «шахедам» в обмін на їхній вплив на РФ щодо припинення вогню - пропозиція Зеленського

Після встановлення перемир'я українські фахівці могли б поїхати до ОАЕ, Катару та Саудівської Аравії і допомогти зі знищенням іранських БпЛА.
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02.03.2026 19:09 Відповісти
Опублілковані фото штабу п'ятого флоту ВМС США у Бахрейні. Шахедами і ракетами іранці знищили 2 термінали супутникового зв'язку та 3 із 10 ангарів.

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02.03.2026 19:09 Відповісти
люди добрі !!! потрібно терміново евакуювати з землі обітованной в землю історичну друзів зельцмана міндіча і цукермана . подохнуть пацюки під ракетами аятоли ненароком і набу не доведе справу ..мідас.. до алібаби з портретом
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02.03.2026 19:14 Відповісти
>>Гегсет про Іран: США не починали цю війну, але під керівництвом Трампа завершуємо її
>>Трамп: "Ми ще навіть не почали"
Дежавю, какое мощное дежавю. Эти идиоты хоть смогут быстро закончить, или по продолжительности военных действий тоже будут учиться у Мордора?
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02.03.2026 19:19 Відповісти
Самая смешная история с Ираном - что идея превратить страну в фейлед-стейт. Как будто они не фейлед стейт, лол. То что у них там есть эти муллы этого не меняет.
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02.03.2026 19:23 Відповісти
вони фейлд стейт - з ракетами, а будуть фейлд стейтом без ракет.
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02.03.2026 19:48 Відповісти
Ракеты может делать и фейлед-стейт.
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02.03.2026 20:19 Відповісти
ніхто ж не спорить, але ракету із груди щебеню не зліпиш.
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02.03.2026 21:46 Відповісти
Единственный способ приостановить производство - геноцид. Но геноцид 90 миллионов займет очень много времени, собственно Израилю сложно геноцидить крошечную Газу. Кроме того, США не хочет в геноцид в принципе - они очень цивилизованные.
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02.03.2026 22:47 Відповісти
що за вигадки? ракети - доволі технологічне виробництво, яке вимагає складних ланцюгів постачання і масштабних виробництв хоча б твердого палива і відповідну хім промисловість під це. це дрони можна збирати в гаражі, а з ракетами так не вийде. і під землю все виробництво не запхнеш, хіба-що склади зберігання і кінцеві збиральні точки. а не маючи жодної можливості прикрити себе з повітря їх скоро очікують чудирнацькі квести: як зарядити телефон і де взяти пляшку бензину.
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02.03.2026 23:58 Відповісти
Хто ж підставив рудого кролика - жиди чи москалі? Так чи інакше, але є варіант що його президентство не протягне до кінця цього року.
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02.03.2026 19:23 Відповісти
Єтот поц вєздє поспєл
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02.03.2026 22:15 Відповісти
Ой дивись Рудий, бо починаєш пиз......ти як Окурок. Не закінч тим самим.
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02.03.2026 19:57 Відповісти
Давай, трампуй!!! Бо запізнишся - буде ₴#й
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02.03.2026 20:19 Відповісти
Рудий тефлоновий песику,ти вчергове банкрут! Це твій фірмовий стиль.
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02.03.2026 20:47 Відповісти
здається мені, що сша в ірані обсеруться більше ніж в афганістані
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03.03.2026 08:23 Відповісти
 
 