Трамп пригрозив "великою хвилею" атак США на Іран: "Ми ще навіть не почали"

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США "навіть не почали" завдавати сильних ударів по Ірану та пообіцяв "велику хвилю" атак проти режиму в Тегерані.

Про це він сказав в інтервʼю CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Погрози Трампа

"Ми розбиваємо їх (Іран - ред.) вщент. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас є найбільша армія у світі, і ми її використовуємо", - заявив президент США.

Трамп також сказав, що не хоче занадто довгої війни в Ірані. Він "завжди думав, що це буде чотири тижні, і ми трохи випереджаємо графік".

"Ми ще навіть не почали сильно бити їх. Велика хвиля навіть не відбулася. (Вона) настане незабаром", - пообіцяв глава Білого дому.

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Окрім того, Трамп розповів, що "найбільшим сюрпризом" були атаки Ірану на країни регіону –– Катар, ОАЕ, Бахрейн, Йорданію, Кувейт.

На запитання, чи робить США щось більше, ніж військовий напад, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною від режиму, Трамп відповів: "Так. Ми дійсно це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно". І незабаром стане ще небезпечніше".

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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