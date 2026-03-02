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Новини Операція США проти Ірану
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НАТО підтримує дії США щодо Ірану, але не братиме участі в операції, - Рютте

Рютте зробив заяву про операцію США в Ірану: що відомо?

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не братиме участі в операції щодо Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

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Що відомо?

"Ні, це явно кампанія, яку очолюють американці та ізраїльтяни", - сказав генсек.

За словами Рютте, союзники НАТО та "друзі в регіоні" зазнають "невибіркових атак" з боку Ірану, тому вони роблять усе можливе в цій ситуації.

Генсек НАТО також наголосив, що Іран є "загрозою" для Європи, Ізраїлю та навколишнього регіону.

Він додав, що Європа "абсолютно підтримує" дії США в Ірані.

Читайте: Наразі немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення ситуації на Близькому Сході, - Сибіга

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

Автор: 

Іран (3472) НАТО (7227) США (26704) Рютте Марк (706)
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Топ коментарі
+6
НАТА - це найвищий ступінь розвитку "дєрьмократії". Це колективний орган, в якому кожний "сам за себе".
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02.03.2026 17:35 Відповісти
+5
А що таке НАТО? Грубо кажучи це сам Рютте з канцелярією в Брюсселі. Доки зберуться,доки занепокояться, доки проведуть консультації про направлення 2.5 взводів на одному БТРі- то і війна скінчиться.
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02.03.2026 17:32 Відповісти
+4
ні це рудому привіт за Гренландію
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02.03.2026 17:41 Відповісти
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02.03.2026 17:28 Відповісти
Їх ніхто не просив це робити.
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02.03.2026 17:29 Відповісти
🤯
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02.03.2026 17:29 Відповісти
НАТО це колективний орган? - чи кожен сам по собі?
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02.03.2026 17:30 Відповісти
НАТА - це найвищий ступінь розвитку "дєрьмократії". Це колективний орган, в якому кожний "сам за себе".
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02.03.2026 17:35 Відповісти
А що таке НАТО? Грубо кажучи це сам Рютте з канцелярією в Брюсселі. Доки зберуться,доки занепокояться, доки проведуть консультації про направлення 2.5 взводів на одному БТРі- то і війна скінчиться.
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02.03.2026 17:32 Відповісти
Дійсно, "а скільки у НАТИ дивізій"?
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02.03.2026 17:36 Відповісти
Немає ніякого НАТО. Є США та ІЗРАЇЛЬ!!!! Всі решта, тимчасово прилипли...
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02.03.2026 17:36 Відповісти
Тільки не США, а СШТ.
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02.03.2026 17:37 Відповісти
Германия и Франция сказали что хотят поучаствовать в войне. Хотя нужны как дилдо свинье.
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02.03.2026 17:37 Відповісти
Поки що США, як член НАТО, на наполягає на застосуванні 5-ї статті...
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02.03.2026 17:39 Відповісти
ні це рудому привіт за Гренландію
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02.03.2026 17:41 Відповісти
"А де ти був, коли нас рокитнянські пи**ли?. Хлопці, не повірите, тоді так срати захотілось. Можу гівно показать" (с)
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02.03.2026 17:53 Відповісти
Притомно й відповідально!
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02.03.2026 17:54 Відповісти
нам ще треба вирішити що робити з 20 безпілотниками
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02.03.2026 18:00 Відповісти
НАТО це і є США, щоб там європейські вічно стурбовані лідери не тявкали.
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02.03.2026 18:07 Відповісти
Куколди блд😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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02.03.2026 18:13 Відповісти
Правильна позиція по відношенню до нєвмєняємих. Підтримуємо, але ну вас довбойобів на *** воювати з вами разом.
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02.03.2026 18:27 Відповісти
нато=оон=червоний хрест=магате=...
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03.03.2026 08:21 Відповісти
 
 