НАТО підтримує дії США щодо Ірану, але не братиме участі в операції, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не братиме участі в операції щодо Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

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"Ні, це явно кампанія, яку очолюють американці та ізраїльтяни", - сказав генсек.

За словами Рютте, союзники НАТО та "друзі в регіоні" зазнають "невибіркових атак" з боку Ірану, тому вони роблять усе можливе в цій ситуації.

Генсек НАТО також наголосив, що Іран є "загрозою" для Європи, Ізраїлю та навколишнього регіону.

Він додав, що Європа "абсолютно підтримує" дії США в Ірані.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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