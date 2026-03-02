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НАТО підтримує дії США щодо Ірану, але не братиме участі в операції, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не братиме участі в операції щодо Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
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"Ні, це явно кампанія, яку очолюють американці та ізраїльтяни", - сказав генсек.
За словами Рютте, союзники НАТО та "друзі в регіоні" зазнають "невибіркових атак" з боку Ірану, тому вони роблять усе можливе в цій ситуації.
Генсек НАТО також наголосив, що Іран є "загрозою" для Європи, Ізраїлю та навколишнього регіону.
Він додав, що Європа "абсолютно підтримує" дії США в Ірані.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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