732 17

НАТО поддерживает действия США в отношении Ирана, но не будет участвовать в операции, - Рютте

Рютте сделал заявление об операции США в Иране: что известно?

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет участвовать в операции против Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Что известно?

"Нет, это явно кампания, которую возглавляют американцы и израильтяне", - сказал генсек.

По словам Рютте, союзники НАТО и "друзья в регионе" подвергаются "неизбирательным атакам" со стороны Ирана, поэтому они делают все возможное в этой ситуации.

Генсек НАТО также подчеркнул, что Иран является "угрозой" для Европы, Израиля и окружающего региона.

Он добавил, что Европа "абсолютно поддерживает" действия США в Иране.

Читайте: На данный момент нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, - Сибига

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Иран дважды пытался убить меня, но я убил Хаменеи первым, - Трамп

Иран (820) НАТО (2012) США (7130) Рютте Марк (453)
+3
НАТА - це найвищий ступінь розвитку "дєрьмократії". Це колективний орган, в якому кожний "сам за себе".
02.03.2026 17:35 Ответить
+2
А що таке НАТО? Грубо кажучи це сам Рютте з канцелярією в Брюсселі. Доки зберуться,доки занепокояться, доки проведуть консультації про направлення 2.5 взводів на одному БТРі- то і війна скінчиться.
02.03.2026 17:32 Ответить
+2
ні це рудому привіт за Гренландію
02.03.2026 17:41 Ответить
02.03.2026 17:28 Ответить
Їх ніхто не просив це робити.
02.03.2026 17:29 Ответить
🤯
02.03.2026 17:29 Ответить
НАТО це колективний орган? - чи кожен сам по собі?
02.03.2026 17:30 Ответить
02.03.2026 17:35 Ответить
02.03.2026 17:32 Ответить
Дійсно, "а скільки у НАТИ дивізій"?
02.03.2026 17:36 Ответить
Немає ніякого НАТО. Є США та ІЗРАЇЛЬ!!!! Всі решта, тимчасово прилипли...
02.03.2026 17:36 Ответить
Тільки не США, а СШТ.
02.03.2026 17:37 Ответить
Германия и Франция сказали что хотят поучаствовать в войне. Хотя нужны как дилдо свинье.
02.03.2026 17:37 Ответить
Поки що США, як член НАТО, на наполягає на застосуванні 5-ї статті...
02.03.2026 17:39 Ответить
02.03.2026 17:41 Ответить
"А де ти був, коли нас рокитнянські пи**ли?. Хлопці, не повірите, тоді так срати захотілось. Можу гівно показать" (с)
02.03.2026 17:53 Ответить
Притомно й відповідально!
02.03.2026 17:54 Ответить
нам ще треба вирішити що робити з 20 безпілотниками
02.03.2026 18:00 Ответить
НАТО це і є США, щоб там європейські вічно стурбовані лідери не тявкали.
02.03.2026 18:07 Ответить
Куколди блд😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
02.03.2026 18:13 Ответить
 
 