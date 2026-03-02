НАТО поддерживает действия США в отношении Ирана, но не будет участвовать в операции, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет участвовать в операции против Ирана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Что известно?
"Нет, это явно кампания, которую возглавляют американцы и израильтяне", - сказал генсек.
По словам Рютте, союзники НАТО и "друзья в регионе" подвергаются "неизбирательным атакам" со стороны Ирана, поэтому они делают все возможное в этой ситуации.
Генсек НАТО также подчеркнул, что Иран является "угрозой" для Европы, Израиля и окружающего региона.
Он добавил, что Европа "абсолютно поддерживает" действия США в Иране.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
