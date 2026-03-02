РУС
Иран дважды пытался убить меня, но я убил Хаменеи первым, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дважды пытался совершить покушение на его жизнь, но эти попытки были неудачными. Он также высказался о том, кто может возглавить Иран после ликвидации его верховного лидера Али Хаменеи.

Об этом американский лидер рассказал во время беседы с журналистом ABC News Джонатаном Карлом, информирует Цензор.НЕТ.

Покушения на Трампа

"Во время другого телефонного разговора президент Трамп сказал мне вот что о смерти аятоллы Хаменеи: "Я убил его (верховного лидера Ирана Али Хаменеи — ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран — ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым", — написал Карл.

Журналист добавил, что, по мнению американской разведки, заговор с целью убийства Трампа в 2024 году действительно существовал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал иранских военных сложить оружие: или будет неизбежная смерть

Карл также спросил у Трампа, кто возглавит Иран после гибели его верховного лидера Али Хаменеи. По словам журналиста, ответ американского лидера "был интересным".

"Он сказал, что атака была настолько успешной, что выбила большинство кандидатов. Он сказал мне, что это не будет никто, о ком мы думали, потому что все они мертвы", - сказал журналист ABC News.

Относительно продолжительности "крупной боевой операции" президент США ранее заявил, что, по его мнению, "это будет операция на четыре-пять недель", добавив, что "она может быть короче, но он готов и к более длительной войне".

Читайте также: Конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшие дни, - Вадефуль

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США уничтожили девять иранских военных кораблей, - Трамп

+11
дегенерат кончений, його Ізраїль вбив!
02.03.2026 16:39 Ответить
+10
Ану згадай , може і росія також хотіла вбити ?
02.03.2026 16:38 Ответить
+10
Блін,оці заяви про замахи....то заразне?Там теж татаров "чеченців вбивав"?
02.03.2026 16:38 Ответить
Теперь всем должно быть понятно, почему "Эпическая ярость".
02.03.2026 16:37 Ответить
Ану згадай , може і росія також хотіла вбити ?
02.03.2026 16:38 Ответить
Блін,оці заяви про замахи....то заразне?Там теж татаров "чеченців вбивав"?
02.03.2026 16:38 Ответить
Та ви шо! Який "татаров і чеченці"? Звичайно ні! Там Венс з Кушенером та Віткофом бігали по Вашингтону і вбивали аятол
02.03.2026 17:19 Ответить
дегенерат кончений, його Ізраїль вбив!
02.03.2026 16:39 Ответить
різниця невелика..
02.03.2026 16:40 Ответить
та ні, різниця таки є, осбливо для рудого довбойоба...
02.03.2026 16:49 Ответить
не для цього G2
02.03.2026 17:16 Ответить
А в Ірані чи Ізраїлі вже закрили кордони?
02.03.2026 16:41 Ответить
В Израиле ихние тцкашники уже вовсю нерожденных для войны хасидов бусярят,чтобы 100 тысяч заявленного мобрезерву для войны собрать
02.03.2026 16:46 Ответить
В Израиле евреи не бегут от того чтобы свою страну защищать,потому что помнят что с ними творили всякие ********. А ты и такие как ты не помнят ни бучу ,ни голодоморы,и ничего из того что вытворяли ******** с болот. Потому то вы тут и состязанием в остроумии,да прячетесь под юбками
02.03.2026 16:51 Ответить
Ну - так - шоб неповадно було намагатися мене вбити і шоб два рази не вставати і кандидатів туди ж
02.03.2026 16:43 Ответить
"трамбон" дурний .як "рашистський кірзовий чобіт" В ісламістів набагато більше прихильників аятоли, котрі готові будуть життя віддати за його смерть, як в "трамбона" захисників.котрі готові на теж саме.щоб захистити його життя...
02.03.2026 16:44 Ответить
Двічі вбити не вбив, але мозок зачепило добряче!
02.03.2026 16:45 Ответить
що зачепило? оце желе?...
02.03.2026 16:56 Ответить
Ви йому явно лестите!
02.03.2026 16:59 Ответить
DVA razy malo... Didovi treba u Ze vchytysia...
02.03.2026 16:48 Ответить
Да, коментарі як завжди топ. Тут на Цензорі та й не тільки були новини про можливість передачі Іраном балістичних ракет росії. Судячи з кількості любителів іранських мальчіків в трусіках, який ******** підступні американці 😸. То напевно Трампу потрібно було дійсно почекати поки ці ракети трохи розрядяться на головах захисників Ірану. Доречі Кім чен ир та Лукашенко теж ні на кого " не нападали". Китаці взагалі няшки😸
02.03.2026 16:49 Ответить
Щось я Трампу зовсім не вірю ,якщо ти убив ісламського терориста ,а не доведеш справу до логічного завершення ,а саме знищення ісламського режиму і зміна влади в Ірані, все решта виглядає як черговий хаос у світі енергетична криза сутєве підвищення цін на пальне що скористаєтся рашиський режим ,тому американський обиватель оцінить твої досягнення з ціни на пальне і все цієї осені скаже своє слово.
02.03.2026 16:50 Ответить
Навіть у цьому насолоджується своїм нарцисизмом....
02.03.2026 16:51 Ответить
засунь своє Его собі в дупу , ти вже всіх затрахав ним
02.03.2026 16:57 Ответить
Не говори гоп , пока не перепрыгнешь. Третий раз будет? Если написано на одном месте , никто никуда не денется. Ещё не утро. Слава ! ВСЕ будет Украина!
02.03.2026 17:04 Ответить
Це Трамп який мені подобається.
02.03.2026 17:25 Ответить
Ще один. Наш Нелох Нео он кожен день від куль та балістики ухиляєтться. Ухилянт ще той.
02.03.2026 17:26 Ответить
 
 