Иран дважды пытался убить меня, но я убил Хаменеи первым, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дважды пытался совершить покушение на его жизнь, но эти попытки были неудачными. Он также высказался о том, кто может возглавить Иран после ликвидации его верховного лидера Али Хаменеи.

Об этом американский лидер рассказал во время беседы с журналистом ABC News Джонатаном Карлом, информирует Цензор.НЕТ.

Покушения на Трампа

"Во время другого телефонного разговора президент Трамп сказал мне вот что о смерти аятоллы Хаменеи: "Я убил его (верховного лидера Ирана Али Хаменеи — ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран — ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым", — написал Карл.

Журналист добавил, что, по мнению американской разведки, заговор с целью убийства Трампа в 2024 году действительно существовал.

Карл также спросил у Трампа, кто возглавит Иран после гибели его верховного лидера Али Хаменеи. По словам журналиста, ответ американского лидера "был интересным".

"Он сказал, что атака была настолько успешной, что выбила большинство кандидатов. Он сказал мне, что это не будет никто, о ком мы думали, потому что все они мертвы", - сказал журналист ABC News.

Относительно продолжительности "крупной боевой операции" президент США ранее заявил, что, по его мнению, "это будет операция на четыре-пять недель", добавив, что "она может быть короче, но он готов и к более длительной войне".

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

