Трамп призвал иранских военных сложить оружие: или будет неизбежная смерть

Президент США Дональд Трамп заявил, что силы безопасности Ирана - КСИР, армия и полиция - должны отказаться от насилия, иначе им грозит серьезная угроза жизни. Он добавил, что Вашингтон продолжит свои действия до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные задачи.

Об этом он заявил журналистам

Призыв Трампа

Так, Трамп записал второе видеообращение после начала военной операции США против Ирана. В нем был озвучен ряд требований и дальнейшие планы.

"Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет - или столкнуться с неминуемой смертью", - сказал президент США.

Он анонсировал, что Вашингтон имеет серьезные цели и боевые операции будут продолжаться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.

Также Трамп сказал ряд следующих тезисов:

все военное командование Ирана уничтожено, многие хотят сдаться. Они просят защиты и звонят тысячами;

мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты КВИР и иранские системы ПВО;

мы уничтожили 9 кораблей и судостроительное предприятие;

трое американских военных погибли в бою, вероятно, будут еще потери. Америка отомстит за их смерть;

призываю всех иранских патриотов, которые хотят свободы, воспользоваться моментом и вернуть свою страну;

"Жалкий" и "отвратительный" Али Хаменеи был ответственен за кровь сотен и даже тысяч американцев и за убийство бесчисленных тысяч невинных людей во многих странах.

Что предшествовало?

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи

Позже государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.

Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи.

