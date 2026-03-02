РУС
Трамп призвал иранских военных сложить оружие: или будет неизбежная смерть

Трамп выступит с посланием к Конгрессу 24 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что силы безопасности Ирана - КСИР, армия и полиция - должны отказаться от насилия, иначе им грозит серьезная угроза жизни. Он добавил, что Вашингтон продолжит свои действия до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные задачи.

Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв Трампа 

Так, Трамп записал второе видеообращение после начала военной операции США против Ирана. В нем был озвучен ряд требований и дальнейшие планы.

"Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет - или столкнуться с неминуемой смертью", - сказал президент США.

Читайте также: США и Израиль хотели показать, что удара может не быть, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности, - Axios

Он анонсировал, что Вашингтон имеет серьезные цели и боевые операции будут продолжаться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.

Также Трамп сказал ряд следующих тезисов:

  • все военное командование Ирана уничтожено, многие хотят сдаться. Они просят защиты и звонят тысячами;
  • мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты КВИР и иранские системы ПВО;
  • мы уничтожили 9 кораблей и судостроительное предприятие;
  • трое американских военных погибли в бою, вероятно, будут еще потери. Америка отомстит за их смерть;
  • призываю всех иранских патриотов, которые хотят свободы, воспользоваться моментом и вернуть свою страну;
  • "Жалкий" и "отвратительный" Али Хаменеи был ответственен за кровь сотен и даже тысяч американцев и за убийство бесчисленных тысяч невинных людей во многих странах.

Читайте также: На Кипре в районе британской авиабазы прогремел мощный взрыв

Что предшествовало?

  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи
  • Позже

    государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.

  • Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе, - Стармер

Автор: 

Иран (820) Трамп Дональд (4672)
+7
Прямо по російським "лекалам" - "Ми напали на Іран, бо Іран хотів напасти на нас...".
02.03.2026 09:28 Ответить
+6
"Вашингтон продовжить свої дії доти, доки не будуть виконані всі поставлені завдання." Ну це вже пряма цитата *****.
02.03.2026 09:35 Ответить
+4
Якийсь кондом на призвісько )(уйло теж таке звиздів в 2022 для українців.
02.03.2026 09:26 Ответить
Правильні меседжі. Точно якась кількість військових не буде брати до рук зброю.
02.03.2026 09:24 Ответить
Поки КВІР і армія будуть у шоколаді - хер хто там складе зброю.
Чекаємо поки переможе холодильник.
02.03.2026 09:31 Ответить
***** теж закликав скласти зброю...
02.03.2026 09:26 Ответить
І що тепер, іранський режим буде закликати єднатися та незламно воювати до кінця з вічним американським ворогом?
02.03.2026 09:27 Ответить
Саме так..
02.03.2026 09:32 Ответить
02.03.2026 09:26 Ответить
Не зупиняйтеся. Можно так ще зробити відносно московитів.
02.03.2026 09:27 Ответить
02.03.2026 09:28 Ответить
Світ змінився а методички не змінилися. Криза жанру, несіть нових хебельсів...
02.03.2026 09:30 Ответить
02.03.2026 09:35 Ответить
Ну, саме так. А чому рашці так можна, а іншим ні?
02.03.2026 09:47 Ответить
чи наважиться рудий на такий меседж ***** та **********?
02.03.2026 09:29 Ответить
адже ***** заліпив, що вийде з мирних перемовин
02.03.2026 09:32 Ответить
"Пряма как расіській діктатар, ну нє можит бить чьтоби мєтади вєдєнія войн билі пахожи" (всі цензорні довбойоби на кожен пук Трампині в цій війні)
02.03.2026 09:30 Ответить
Здавайтесь! - ну вас нах - Трамп
02.03.2026 09:31 Ответить
Сидят, значит, стражи исламской революции и под это заявление "украшают" портрет Трампа. Но заявить стоило, бо так заведено.
02.03.2026 09:32 Ответить
Лютий 22-го 2.0. Твій друг вже 4 роки виконує поставлені задачі.
02.03.2026 09:33 Ответить
Без наземної операції усі заклики скласти зброю - марні. Наразі, угруповання сил США біля Ірану не здатне провести наземну операцію. Максимум - точкові рейди тривалістю до 3-7 днів без залучення важкої техніки.
Попередні наземні операції США в регіоні (Ірак, Афганістан) базувалися на залученні союзників по НАТО. Є сумніви, що країни ЄС зараз горять бажанням брати участь в завідомо програшній війні. Знов таки, досвід Іраку/Афганістану показує, що США, наразі, не спроможні встановити успішний протекторат.
02.03.2026 09:35 Ответить
З чого б це війна в Іраку була програшною.
02.03.2026 09:41 Ответить
Американці самі не підуть, в кращому випадку євреїв пошлють
Євреї спробують купити арабів на це
02.03.2026 09:42 Ответить
От тільки цікаво - верхівку Ірану вже вбили. Не пливуть на човні з білим прапором до авіаносця....
Будуть зносити міста, ракет достатньо.
02.03.2026 09:58 Ответить
Отже треба знайти більш-меш боєздатну армію для допомоги з наземною операцією? Щось мені підказує, що у нас може з'явитися потужний аргумент на мирних переговорах.
02.03.2026 10:15 Ответить
В Ірані теж влада наркоманів та нацистів ?
02.03.2026 09:42 Ответить
Хуситы как-то не проявились в текущих событиях. Всегда за движуху, как пионэры.
02.03.2026 09:45 Ответить
Все іде по плану. План був такий.
02.03.2026 09:53 Ответить
 
 