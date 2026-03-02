Трамп закликав іранських військових скласти зброю: або буде неминуча смерть
Президент США Дональд Трамп заявив, що сили безпеки Ірану - КВІР, армія та поліція - мають відмовитися від насильства, інакше їх очікує серйозна загроза життю. Він додав, що Вашингтон продовжить свої дії доти, доки не будуть виконані всі поставлені завдання.
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Заклик Трампа
Так, Трамп записав друге відеозвернення після початку військової операції США проти Ірану. У ньому було озвучено низку вимог і подальші плани.
"Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранських військових і поліцію скласти зброю і отримати повний імунітет - або зіткнутися з неминучою смертю", - сказав президент США.
Він анонсував, що Вашингтон має серйозні цілі і бойові операції триватимуть доти, доки всі цілі не будуть досягнуті.
Також Трамп сказав низку наступних тез:
- все військове командування Ірану знищено, багато хто хоче здатися. Вони просять захисту і телефонують тисячами;
- ми вразили сотні цілей в Ірані, включно з об'єктами КВІР та іранськими системами ППО;
- ми знищили 9 кораблів і суднобудівне підприємство;
- троє американських військових загинули в бою, ймовірно, будуть ще втрати. Америка помститься за їхню смерть;
- закликаю всіх іранських патріотів, які хочуть свободи, скористатися моментом і повернути свою країну;
- "жалюгідний" і "огидний" Алі Хаменеї був відповідальним за кров сотень і навіть тисяч американців і за вбивство незліченних тисяч невинних людей у багатьох країнах.
Що передувало?
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї
- Пізніше
державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.
- Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі.
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3 мартa 2026, 10:552519
Иранские переговорщики заявили представителям США на переговорах, что обладают обогащенным ураном для производства 11 ядерных бомб. Об этом рассказал участвовавший во встречах спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого урана и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб. Это стало началом их переговорной позиции. Вот и все. Они гордились этим, гордились тем, что обошли всевозможные протоколы контроля, чтобы дойти до того момента, когда они смогли получить 11 ядерных бомб», - сказал он в эфире Fox News.
Всего же, по словам Уиткоффа, Иран обладает примерно 10 тоннами урана, из которых до 60% обогащены 460 кг, до 20% - около тонны, а остальной материал имеет уровень обогащения 3,67%. Уиткофф также отметил, что Иран производит собственные центрифуги. Он добавил, что материал с уровнем обогащения в 60% можно довести до оружейного уровня за 7-10 дней, 20% материал - за 3-4 недели.
Уиткофф считает, что своим заявлением иранская сторона хотела запугать американских представителей.
Попередні наземні операції США в регіоні (Ірак, Афганістан) базувалися на залученні союзників по НАТО. Є сумніви, що країни ЄС зараз горять бажанням брати участь в завідомо програшній війні. Знов таки, досвід Іраку/Афганістану показує, що США, наразі, не спроможні встановити успішний протекторат.
Євреї спробують купити арабів на це
Будуть зносити міста, ракет достатньо.