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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Трамп закликав іранських військових скласти зброю: або буде неминуча смерть

Трамп виступить з посланням до Конгресу 24 лютого

Президент США Дональд Трамп заявив, що сили безпеки Ірану - КВІР, армія та поліція - мають відмовитися від насильства, інакше їх очікує серйозна загроза життю. Він додав, що Вашингтон продовжить свої дії доти, доки не будуть виконані всі поставлені завдання.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Заклик Трампа 

Так, Трамп записав друге відеозвернення після початку військової операції США проти Ірану. У ньому було озвучено низку вимог і подальші плани.

"Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранських військових і поліцію скласти зброю і отримати повний імунітет - або зіткнутися з неминучою смертю", - сказав президент США.

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Він анонсував, що Вашингтон має серйозні цілі і бойові операції триватимуть доти, доки всі цілі не будуть досягнуті.

Також Трамп сказав низку наступних тез:

  • все військове командування Ірану знищено, багато хто хоче здатися. Вони просять захисту і телефонують тисячами;
  • ми вразили сотні цілей в Ірані, включно з об'єктами КВІР та іранськими системами ППО;
  • ми знищили 9 кораблів і суднобудівне підприємство;
  • троє американських військових загинули в бою, ймовірно, будуть ще втрати. Америка помститься за їхню смерть;
  • закликаю всіх іранських патріотів, які хочуть свободи, скористатися моментом і повернути свою країну;
  • "жалюгідний" і "огидний" Алі Хаменеї був відповідальним за кров сотень і навіть тисяч американців і за вбивство незліченних тисяч невинних людей у багатьох країнах.

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Що передувало?

  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї
  • Пізніше

    державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.

  • Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі.

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Автор: 

Іран (3472) Трамп Дональд (8912)
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Топ коментарі
+13
"Вашингтон продовжить свої дії доти, доки не будуть виконані всі поставлені завдання." Ну це вже пряма цитата *****.
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02.03.2026 09:35 Відповісти
+12
Прямо по російським "лекалам" - "Ми напали на Іран, бо Іран хотів напасти на нас...".
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02.03.2026 09:28 Відповісти
+10
Якийсь кондом на призвісько )(уйло теж таке звиздів в 2022 для українців.
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02.03.2026 09:26 Відповісти
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Правильні меседжі. Точно якась кількість військових не буде брати до рук зброю.
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02.03.2026 09:24 Відповісти
Поки КВІР і армія будуть у шоколаді - хер хто там складе зброю.
Чекаємо поки переможе холодильник.
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02.03.2026 09:31 Відповісти
Туфта!! Покажіть світу хоч одного із тих "тисяч, що телефонують", який реально склав зброю
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02.03.2026 15:46 Відповісти
***** теж закликав скласти зброю...
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02.03.2026 09:26 Відповісти
І що тепер, іранський режим буде закликати єднатися та незламно воювати до кінця з вічним американським ворогом?
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02.03.2026 09:27 Відповісти
Саме так..
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02.03.2026 09:32 Відповісти
Якийсь кондом на призвісько )(уйло теж таке звиздів в 2022 для українців.
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02.03.2026 09:26 Відповісти
Не зупиняйтеся. Можно так ще зробити відносно московитів.
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02.03.2026 09:27 Відповісти
Прямо по російським "лекалам" - "Ми напали на Іран, бо Іран хотів напасти на нас...".
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02.03.2026 09:28 Відповісти
Світ змінився а методички не змінилися. Криза жанру, несіть нових хебельсів...
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02.03.2026 09:30 Відповісти
"Вашингтон продовжить свої дії доти, доки не будуть виконані всі поставлені завдання." Ну це вже пряма цитата *****.
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02.03.2026 09:35 Відповісти
господа-товарищи! - Спешіал Айрон Операшн идет строго по графику - поплану!
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02.03.2026 10:34 Відповісти
Ну, саме так. А чому рашці так можна, а іншим ні?
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02.03.2026 09:47 Відповісти
Ти незадоволений тим, що буде знищений союзний кацапам режим? Якщо Іран підірве на Гудзоні бомбу - хто буде постачати Україні зброю?
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02.03.2026 12:23 Відповісти
Я "сказав те, що сказав"... І не більше... Путін "відкрив ящик Пандори" - почав втілювать у міжнародне життя "фаустрехт". Саме таким способом Трамп "продовжує"... "Буря в пустелі" мала цілком дипломатичний привід - окупація Іраком Кувейту. Однак, мені цікаво - а де результат дипломатичних переговорів з Іраном? Були розпливчасті висловлювання, з Білого дому, більше схожих на "хотєлки", ніж на дипломатичні вимоги чи претензії...
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02.03.2026 13:11 Відповісти
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб

3 мартa 2026, 10:552519

Иранские переговорщики заявили представителям США на переговорах, что обладают обогащенным ураном для производства 11 ядерных бомб. Об этом рассказал участвовавший во встречах спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого урана и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб. Это стало началом их переговорной позиции. Вот и все. Они гордились этим, гордились тем, что обошли всевозможные протоколы контроля, чтобы дойти до того момента, когда они смогли получить 11 ядерных бомб», - сказал он в эфире Fox News.



Всего же, по словам Уиткоффа, Иран обладает примерно 10 тоннами урана, из которых до 60% обогащены 460 кг, до 20% - около тонны, а остальной материал имеет уровень обогащения 3,67%. Уиткофф также отметил, что Иран производит собственные центрифуги. Он добавил, что материал с уровнем обогащения в 60% можно довести до оружейного уровня за 7-10 дней, 20% материал - за 3-4 недели.

Уиткофф считает, что своим заявлением иранская сторона хотела запугать американских представителей.
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04.03.2026 00:28 Відповісти
Тобто ти не хочеш, щоб проти хуьла застосували "фаустрехт"? Адже проти нього це єдиний інструмент. - все інше = жування сопель
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04.03.2026 00:31 Відповісти
Я сказав те, що сказав... Якщо я ЗАХОЧУ - скажу більше... А тягнуть з мене відповідь на те, на що я НЕ БАЖАЮ відповідать, , не варто...Що я хочу сказать - я сказав...
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04.03.2026 09:38 Відповісти
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05.03.2026 20:14 Відповісти
чи наважиться рудий на такий меседж ***** та **********?
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02.03.2026 09:29 Відповісти
адже ***** заліпив, що вийде з мирних перемовин
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02.03.2026 09:32 Відповісти
"Пряма как расіській діктатар, ну нє можит бить чьтоби мєтади вєдєнія войн билі пахожи" (всі цензорні довбойоби на кожен пук Трампині в цій війні)
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02.03.2026 09:30 Відповісти
Здавайтесь! - ну вас нах - Трамп
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02.03.2026 09:31 Відповісти
Сидят, значит, стражи исламской революции и под это заявление "украшают" портрет Трампа. Но заявить стоило, бо так заведено.
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02.03.2026 09:32 Відповісти
Лютий 22-го 2.0. Твій друг вже 4 роки виконує поставлені задачі.
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02.03.2026 09:33 Відповісти
Без наземної операції усі заклики скласти зброю - марні. Наразі, угруповання сил США біля Ірану не здатне провести наземну операцію. Максимум - точкові рейди тривалістю до 3-7 днів без залучення важкої техніки.
Попередні наземні операції США в регіоні (Ірак, Афганістан) базувалися на залученні союзників по НАТО. Є сумніви, що країни ЄС зараз горять бажанням брати участь в завідомо програшній війні. Знов таки, досвід Іраку/Афганістану показує, що США, наразі, не спроможні встановити успішний протекторат.
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02.03.2026 09:35 Відповісти
З чого б це війна в Іраку була програшною.
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02.03.2026 09:41 Відповісти
Американці самі не підуть, в кращому випадку євреїв пошлють
Євреї спробують купити арабів на це
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02.03.2026 09:42 Відповісти
От тільки цікаво - верхівку Ірану вже вбили. Не пливуть на човні з білим прапором до авіаносця....
Будуть зносити міста, ракет достатньо.
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02.03.2026 09:58 Відповісти
Отже треба знайти більш-меш боєздатну армію для допомоги з наземною операцією? Щось мені підказує, що у нас може з'явитися потужний аргумент на мирних переговорах.
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02.03.2026 10:15 Відповісти
В Ірані теж влада наркоманів та нацистів ?
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02.03.2026 09:42 Відповісти
Хуситы как-то не проявились в текущих событиях. Всегда за движуху, как пионэры.
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02.03.2026 09:45 Відповісти
Все іде по плану. План був такий.
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02.03.2026 09:53 Відповісти
Якась дуже знайома риторика...
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02.03.2026 12:06 Відповісти
Пока не будут выполнены все цели сво.
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02.03.2026 12:44 Відповісти
Слова Трампа пусті, як мильні бульбашки.
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02.03.2026 13:35 Відповісти
 
 