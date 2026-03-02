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Новини Зміна режиму в Ірані Замах на Трампа
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Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито двічі намагався здійснити замах на його життя, але ці спроби були невдалими. Він також висловився щодо того, хто може очолити Іран після ліквідації його верховного лідера Алі Хаменеї.

Про це американський лідер розповів під час розмови з журналістом ABC News Джонатаном Карлом, інформує Цензор.НЕТ.

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Замахи на Трампа

"Під час іншої телефонної розмови президент Трамп сказав мені ось що щодо смерті аятоли Хаменеї: "Я вбив його (верховного лідера Ірану Алі Хаменеї — ред.) раніше, ніж він мене. Вони (Іран — ред.) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим", - написав Карл.

Журналіст додав, що, на думку американської розвідки, змова з метою вбивства Трампа у 2024 році справді існувала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав іранських військових скласти зброю: або буде неминуча смерть

Карл також запитав у Трампа, хто очолить Іран після загибелі його верховного лідера Алі Хаменеї. За словами журналіста, відповідь американського лідера "була цікавою".

"Він сказав, що атака була настільки успішною, що вибила більшість кандидатів. Він сказав мені, що це не буде ніхто, про кого ми думали, бо всі вони мертві", - сказав журналіст ABC News.

Щодо тривалості "великої бойової операції" президент США раніше заявив, що, на його думку, "це буде операція на чотири-п'ять тижнів", додавши, що "вона може бути коротшою, але він готовий і до довшої війни".

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Іран (3472) замах (605) США (26704) Хаменеї (50) Трамп Дональд (8912)
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Топ коментарі
+16
Ану згадай , може і росія також хотіла вбити ?
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02.03.2026 16:38 Відповісти
+16
дегенерат кончений, його Ізраїль вбив!
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02.03.2026 16:39 Відповісти
+14
Блін,оці заяви про замахи....то заразне?Там теж татаров "чеченців вбивав"?
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02.03.2026 16:38 Відповісти
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02.03.2026 16:37 Відповісти
Ану згадай , може і росія також хотіла вбити ?
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02.03.2026 16:38 Відповісти
Блін,оці заяви про замахи....то заразне?Там теж татаров "чеченців вбивав"?
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02.03.2026 16:38 Відповісти
Та ви шо! Який "татаров і чеченці"? Звичайно ні! Там Венс з Кушенером та Віткофом бігали по Вашингтону і вбивали аятол
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02.03.2026 17:19 Відповісти
дегенерат кончений, його Ізраїль вбив!
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02.03.2026 16:39 Відповісти
різниця невелика..
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02.03.2026 16:40 Відповісти
та ні, різниця таки є, осбливо для рудого довбойоба...
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02.03.2026 16:49 Відповісти
А в Ірані чи Ізраїлі вже закрили кордони?
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02.03.2026 16:41 Відповісти
В Израиле ихние тцкашники уже вовсю нерожденных для войны хасидов бусярят,чтобы 100 тысяч заявленного мобрезерву для войны собрать
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02.03.2026 16:46 Відповісти
В Израиле евреи не бегут от того чтобы свою страну защищать,потому что помнят что с ними творили всякие ********. А ты и такие как ты не помнят ни бучу ,ни голодоморы,и ничего из того что вытворяли ******** с болот. Потому то вы тут и состязанием в остроумии,да прячетесь под юбками
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02.03.2026 16:51 Відповісти
"Бєґут" теж є.
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04.03.2026 06:20 Відповісти
Ну - так - шоб неповадно було намагатися мене вбити і шоб два рази не вставати і кандидатів туди ж
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02.03.2026 16:43 Відповісти
"трамбон" дурний .як "рашистський кірзовий чобіт" В ісламістів набагато більше прихильників аятоли, котрі готові будуть життя віддати за його смерть, як в "трамбона" захисників.котрі готові на теж саме.щоб захистити його життя...
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02.03.2026 16:44 Відповісти
Двічі вбити не вбив, але мозок зачепило добряче!
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02.03.2026 16:45 Відповісти
що зачепило? оце желе?...
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02.03.2026 16:56 Відповісти
Ви йому явно лестите!
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02.03.2026 16:59 Відповісти
DVA razy malo... Didovi treba u Ze vchytysia...
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02.03.2026 16:48 Відповісти
Да, коментарі як завжди топ. Тут на Цензорі та й не тільки були новини про можливість передачі Іраном балістичних ракет росії. Судячи з кількості любителів іранських мальчіків в трусіках, який ******** підступні американці 😸. То напевно Трампу потрібно було дійсно почекати поки ці ракети трохи розрядяться на головах захисників Ірану. Доречі Кім чен ир та Лукашенко теж ні на кого " не нападали". Китаці взагалі няшки😸
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02.03.2026 16:49 Відповісти
Щось я Трампу зовсім не вірю ,якщо ти убив ісламського терориста ,а не доведеш справу до логічного завершення ,а саме знищення ісламського режиму і зміна влади в Ірані, все решта виглядає як черговий хаос у світі енергетична криза сутєве підвищення цін на пальне що скористаєтся рашиський режим ,тому американський обиватель оцінить твої досягнення з ціни на пальне і все цієї осені скаже своє слово.
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02.03.2026 16:50 Відповісти
Навіть у цьому насолоджується своїм нарцисизмом....
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02.03.2026 16:51 Відповісти
засунь своє Его собі в дупу , ти вже всіх затрахав ним
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02.03.2026 16:57 Відповісти
Не говори гоп , пока не перепрыгнешь. Третий раз будет? Если написано на одном месте , никто никуда не денется. Ещё не утро. Слава ! ВСЕ будет Украина!
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02.03.2026 17:04 Відповісти
Це Трамп який мені подобається.
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02.03.2026 17:25 Відповісти
Ще один. Наш Нелох Нео он кожен день від куль та балістики ухиляєтться. Ухилянт ще той.
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02.03.2026 17:26 Відповісти
Райдужні плани. Але станом на зараз я бачу, що Іран зробив висновки з літньої прочуханки, а його опоненти ні. І що цього разу ця жидівсько-трампівська гопота отримає реальних ********.
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02.03.2026 18:58 Відповісти
А членограя кацапи вбити навіть не намагаються. Цікаво, чому?
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02.03.2026 19:33 Відповісти
Доні, то були чеченці з бурятами. Зуб даю.
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02.03.2026 22:50 Відповісти
 
 