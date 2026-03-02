Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито двічі намагався здійснити замах на його життя, але ці спроби були невдалими. Він також висловився щодо того, хто може очолити Іран після ліквідації його верховного лідера Алі Хаменеї.

Про це американський лідер розповів під час розмови з журналістом ABC News Джонатаном Карлом, інформує Цензор.НЕТ.

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Замахи на Трампа

"Під час іншої телефонної розмови президент Трамп сказав мені ось що щодо смерті аятоли Хаменеї: "Я вбив його (верховного лідера Ірану Алі Хаменеї — ред.) раніше, ніж він мене. Вони (Іран — ред.) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим", - написав Карл.

Журналіст додав, що, на думку американської розвідки, змова з метою вбивства Трампа у 2024 році справді існувала.

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Карл також запитав у Трампа, хто очолить Іран після загибелі його верховного лідера Алі Хаменеї. За словами журналіста, відповідь американського лідера "була цікавою".

"Він сказав, що атака була настільки успішною, що вибила більшість кандидатів. Він сказав мені, що це не буде ніхто, про кого ми думали, бо всі вони мертві", - сказав журналіст ABC News.

Щодо тривалості "великої бойової операції" президент США раніше заявив, що, на його думку, "це буде операція на чотири-п'ять тижнів", додавши, що "вона може бути коротшою, але він готовий і до довшої війни".

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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