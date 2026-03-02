Конфлікт на Близькому Сході не завершиться найближчими днями, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що бойові дії на Близькому Сході будуть мати затяжний характер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Ми всі повинні бути готові до того, що цей конфлікт затягнеться. Неможливо припустити, що найближчими днями бойові дії будуть припинені", - упевнений глава німецької дипломатії.
У зв'язку з цим необхідно вжити заходів, "щоб забезпечити можливість виїзду" з уражених країн регіону "іншими способами" - на додаток до вже застосованих, підкреслив керівник відомства.
Вадефуль про Хаменеї
Говорячи про верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, Вадефуль висловив упевненість, що його смерть, "безумовно, буде благом", якщо з нею настане кінець і режиму в Тегерані. Хаменеї очолював "безжальну" систему, яка пригнічувала власне населення і дестабілізувала регіон, додав політик.
Глава МЗС ФРН також висловив надію, що Тегеран відмовиться від розробки ядерної зброї, балістичних ракет і від підривної діяльності в регіоні.
"І саме на це і націлені ці військові удари", - резюмував Йоганн Вадефуль.
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а планів на сухопутку у Штатів та Ізраїля наразу немає
бо без цього такий омріяний рудим його візит у березні до панди накриється мідним тазом
до речі, ще й панда офіційно рудого не запрошувала
ото головне питання
З Ізраїлю зара можно тільки виплисти й тільки брасом . Бо авіасполучення закрите ... Навіть колишні бойові пілоти , що служать в Ель-Алі командирами екіпажів не ризикують літати (пасажирами не ризикують) . Але ж El-Al поновить рейси зразу після відміни військового стану , а ось таж "Люфт-Ганза" мабуть тільки через пів року . В Доку вони повернуться мабуть через рік , бо Дока до Ірану ближче ніж Бен-Гуріон в разів 5 ... Доку достане навіть "Точка-У" ...
Кожні пів години булу лише з 28 лютого з 8 ранку й до 24:30 ночі . 1 березня вже кожні 2 години . А сьогодні вже кожні 5 годин . Знов таки у ніч вони не хочуть бути самогубцями - бо тут 100% ліквідація миттєва не тільки самої установки але обслуговуючего персоналу ...
Народи не готові до радикальних змін. Потрібен час на еволюцію. Для прикладу - розвалений совок. 30 років пройшло, наче і демократія - а до сих пір народи вибирають генсеків. Там же і Афганістан, Ірак, Панама, Гренада, Гватемала, Конго, Бразилія, Чилі