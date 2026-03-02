Конфлікт на Близькому Сході не завершиться найближчими днями, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що бойові дії на Близькому Сході будуть мати затяжний характер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми всі повинні бути готові до того, що цей конфлікт затягнеться. Неможливо припустити, що найближчими днями бойові дії будуть припинені", - упевнений глава німецької дипломатії.

У зв'язку з цим необхідно вжити заходів, "щоб забезпечити можливість виїзду" з уражених країн регіону "іншими способами" - на додаток до вже застосованих, підкреслив керівник відомства.

Вадефуль про Хаменеї

Говорячи про верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, Вадефуль висловив упевненість, що його смерть, "безумовно, буде благом", якщо з нею настане кінець і режиму в Тегерані. Хаменеї очолював "безжальну" систему, яка пригнічувала власне населення і дестабілізувала регіон, додав політик.

Глава МЗС ФРН також висловив надію, що Тегеран відмовиться від розробки ядерної зброї, балістичних ракет і від підривної діяльності в регіоні.

"І саме на це і націлені ці військові удари", - резюмував Йоганн Вадефуль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав іранських військових скласти зброю: або буде неминуча смерть