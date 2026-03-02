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Конфлікт на Близькому Сході не завершиться найближчими днями, - Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що бойові дії на Близькому Сході будуть мати затяжний характер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"Ми всі повинні бути готові до того, що цей конфлікт затягнеться. Неможливо припустити, що найближчими днями бойові дії будуть припинені", - упевнений глава німецької дипломатії.

У зв'язку з цим необхідно вжити заходів, "щоб забезпечити можливість виїзду" з уражених країн регіону "іншими способами" - на додаток до вже застосованих, підкреслив керівник відомства.

Вадефуль про Хаменеї 

Говорячи про верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, Вадефуль висловив упевненість, що його смерть, "безумовно, буде благом", якщо з нею настане кінець і режиму в Тегерані. Хаменеї очолював "безжальну" систему, яка пригнічувала власне населення і дестабілізувала регіон, додав політик.

Глава МЗС ФРН також висловив надію, що Тегеран відмовиться від розробки ядерної зброї, балістичних ракет і від підривної діяльності в регіоні.

"І саме на це і націлені ці військові удари", - резюмував Йоганн Вадефуль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав іранських військових скласти зброю: або буде неминуча смерть

Автор: 

Іран (3472) Вадефуль Йоганн (123)
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Топ коментарі
+7
рудий півень обісрався. потрібно допомогти йому укласти мир з Іраном, потрібен миротворець який закінчить цю війну за 24 години.
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02.03.2026 09:42 Відповісти
+4
А смерть пуйла не буде благом?
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02.03.2026 09:38 Відповісти
+3
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02.03.2026 09:43 Відповісти
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А смерть пуйла не буде благом?
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02.03.2026 09:38 Відповісти
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02.03.2026 09:43 Відповісти
Допоки не виб"ють стражів - чи вони не складуть зброю - війна на закінчиться - Трамп сказав шо в нього вже є три кандидати на преза Ірану
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02.03.2026 09:39 Відповісти
без сухопутки це нереально
а планів на сухопутку у Штатів та Ізраїля наразу немає
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02.03.2026 09:48 Відповісти
рудий півень обісрався. потрібно допомогти йому укласти мир з Іраном, потрібен миротворець який закінчить цю війну за 24 години.
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02.03.2026 09:42 Відповісти
без сумніву потрібно
бо без цього такий омріяний рудим його візит у березні до панди накриється мідним тазом
до речі, ще й панда офіційно рудого не запрошувала
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02.03.2026 09:52 Відповісти
А цим тільки дай покоментувати. США якось без вас, к**олдів, розберуться.
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02.03.2026 09:43 Відповісти
чи вистачить запасів бк?
ото головне питання
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02.03.2026 10:01 Відповісти
Три дні вже пройшло?
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02.03.2026 10:00 Відповісти
"Виїхати"
З Ізраїлю зара можно тільки виплисти й тільки брасом . Бо авіасполучення закрите ... Навіть колишні бойові пілоти , що служать в Ель-Алі командирами екіпажів не ризикують літати (пасажирами не ризикують) . Але ж El-Al поновить рейси зразу після відміни військового стану , а ось таж "Люфт-Ганза" мабуть тільки через пів року . В Доку вони повернуться мабуть через рік , бо Дока до Ірану ближче ніж Бен-Гуріон в разів 5 ... Доку достане навіть "Точка-У" ...
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02.03.2026 10:01 Відповісти
Сергій Ауслендер: "іран змінив тактику ракетного обстрілу: якщо раніше одночасно запускав до 200 ракет одночасно, то зараз запускає 1-2 ракети, проте кожні 10-15 хв. Як наслідок - в Ізраїлі постійні тривоги, люди буквально живуть в укриттях, ізраїльські та штатівські ппо-шники та про-шники навіть посцяти відійти часу не мають. До того ж таад та херц не все встигають перехопити, та й залізний купол теж не все встигає збити".
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02.03.2026 10:11 Відповісти
"Гєніяльна" тактика , що гарантує швидке знищення до 99.99% пускових установок при першому запуску .
Кожні пів години булу лише з 28 лютого з 8 ранку й до 24:30 ночі . 1 березня вже кожні 2 години . А сьогодні вже кожні 5 годин . Знов таки у ніч вони не хочуть бути самогубцями - бо тут 100% ліквідація миттєва не тільки самої установки але обслуговуючего персоналу ...
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02.03.2026 22:55 Відповісти
Силою посадити в крісло правителя Ірану якогось наслідного принця, який закликав вбивати свій народ -це міг додуматись до такого тільки старий деменційний дід трамп.
Народи не готові до радикальних змін. Потрібен час на еволюцію. Для прикладу - розвалений совок. 30 років пройшло, наче і демократія - а до сих пір народи вибирають генсеків. Там же і Афганістан, Ірак, Панама, Гренада, Гватемала, Конго, Бразилія, Чилі
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02.03.2026 10:17 Відповісти
тампон сказав, що йдуть з випередження графіку. Отже 2-3 тижні і завершиться.
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02.03.2026 10:20 Відповісти
 
 