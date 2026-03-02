Конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшие дни, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что боевые действия на Ближнем Востоке будут носить затяжной характер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Мы все должны быть готовы к тому, что этот конфликт затянется. Невозможно предположить, что в ближайшие дни боевые действия будут прекращены", - уверен глава германской дипломатии.
В связи с этим необходимо принять меры, "чтобы обеспечить возможность выезда" из пораженных стран региона "другими способами" - в дополнение к уже примененным, подчеркнул глава ведомства.
Вадефуль о Хаменеи
Говоря о верховном лидере Ирана Али Хаменеи, Вадефуль выразил уверенность, что его смерть "безусловно, будет благом", если с ней наступит конец и режиму в Тегеране. Хаменеи возглавлял "безжалостную" систему, которая угнетала собственное население и дестабилизировала регион, добавил политик.
Глава МИД ФРГ также выразил надежду, что Тегеран откажется от разработки ядерного оружия, баллистических ракет и от подрывной деятельности в регионе.
"И именно на это и нацелены эти военные удары", - резюмировал Иоганн Вадефуль.
а планів на сухопутку у Штатів та Ізраїля наразу немає
бо без цього такий омріяний рудим його візит у березні до панди накриється мідним тазом
до речі, ще й панда офіційно рудого не запрошувала
ото головне питання
З Ізраїлю зара можно тільки виплисти й тільки брасом . Бо авіасполучення закрите ... Навіть колишні бойові пілоти , що служать в Ель-Алі командирами екіпажів не ризикують літати (пасажирами не ризикують) . Але ж El-Al поновить рейси зразу після відміни військового стану , а ось таж "Люфт-Ганза" мабуть тільки через пів року . В Доку вони повернуться мабуть через рік , бо Дока до Ірану ближче ніж Бен-Гуріон в разів 5 ... Доку достане навіть "Точка-У" ...
Народи не готові до радикальних змін. Потрібен час на еволюцію. Для прикладу - розвалений совок. 30 років пройшло, наче і демократія - а до сих пір народи вибирають генсеків. Там же і Афганістан, Ірак, Панама, Гренада, Гватемала, Конго, Бразилія, Чилі