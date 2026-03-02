РУС
Конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшие дни, - Вадефуль

министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что боевые действия на Ближнем Востоке будут носить затяжной характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Мы все должны быть готовы к тому, что этот конфликт затянется. Невозможно предположить, что в ближайшие дни боевые действия будут прекращены", - уверен глава германской дипломатии.

В связи с этим необходимо принять меры, "чтобы обеспечить возможность выезда" из пораженных стран региона "другими способами" - в дополнение к уже примененным, подчеркнул глава ведомства.

Вадефуль о Хаменеи 

Говоря о верховном лидере Ирана Али Хаменеи, Вадефуль выразил уверенность, что его смерть "безусловно, будет благом", если с ней наступит конец и режиму в Тегеране. Хаменеи возглавлял "безжалостную" систему, которая угнетала собственное население и дестабилизировала регион, добавил политик.

Глава МИД ФРГ также выразил надежду, что Тегеран откажется от разработки ядерного оружия, баллистических ракет и от подрывной деятельности в регионе.

"И именно на это и нацелены эти военные удары", - резюмировал Иоганн Вадефуль.

Иран (820) Вадефуль Иоганн (106)
"Виїхати"
З Ізраїлю зара можно тільки виплисти й тільки брасом . Бо авіасполучення закрите ... Навіть колишні бойові пілоти , що служать в Ель-Алі командирами екіпажів не ризикують літати (пасажирами не ризикують) . Але ж El-Al поновить рейси зразу після відміни військового стану , а ось таж "Люфт-Ганза" мабуть тільки через пів року . В Доку вони повернуться мабуть через рік , бо Дока до Ірану ближче ніж Бен-Гуріон в разів 5 ... Доку достане навіть "Точка-У" ...
02.03.2026 10:01 Ответить
+2
А смерть пуйла не буде благом?
02.03.2026 09:38 Ответить
+2
рудий півень обісрався. потрібно допомогти йому укласти мир з Іраном, потрібен миротворець який закінчить цю війну за 24 години.
02.03.2026 09:42 Ответить
02.03.2026 09:43 Ответить
Допоки не виб"ють стражів - чи вони не складуть зброю - війна на закінчиться - Трамп сказав шо в нього вже є три кандидати на преза Ірану
показать весь комментарий
02.03.2026 09:39 Ответить
без сухопутки це нереально
а планів на сухопутку у Штатів та Ізраїля наразу немає
показать весь комментарий
02.03.2026 09:48 Ответить
без сумніву потрібно
бо без цього такий омріяний рудим його візит у березні до панди накриється мідним тазом
до речі, ще й панда офіційно рудого не запрошувала
показать весь комментарий
02.03.2026 09:52 Ответить
А цим тільки дай покоментувати. США якось без вас, к**олдів, розберуться.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:43 Ответить
Розберуться? Якщо б Трампліна і нетаньяху читали романи Валера Скотта, то знали б, що не можна вбивати духовенство. Релігійні фанати помститися.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:53 Ответить
чи вистачить запасів бк?
ото головне питання
показать весь комментарий
02.03.2026 10:01 Ответить
Три дні вже пройшло?
показать весь комментарий
02.03.2026 10:00 Ответить
Сергій Ауслендер: "іран змінив тактику ракетного обстрілу: якщо раніше одночасно запускав до 200 ракет одночасно, то зараз запускає 1-2 ракети, проте кожні 10-15 хв. Як наслідок - в Ізраїлі постійні тривоги, люди буквально живуть в укриттях, ізраїльські та штатівські ппо-шники та про-шники навіть посцяти відійти часу не мають. До того ж таад та херц не все встигають перехопити, та й залізний купол теж не все встигає збити".
показать весь комментарий
02.03.2026 10:11 Ответить
Силою посадити в крісло правителя Ірану якогось наслідного принця, який закликав вбивати свій народ -це міг додуматись до такого тільки старий деменційний дід трамп.
Народи не готові до радикальних змін. Потрібен час на еволюцію. Для прикладу - розвалений совок. 30 років пройшло, наче і демократія - а до сих пір народи вибирають генсеків. Там же і Афганістан, Ірак, Панама, Гренада, Гватемала, Конго, Бразилія, Чилі
показать весь комментарий
02.03.2026 10:17 Ответить
тампон сказав, що йдуть з випередження графіку. Отже 2-3 тижні і завершиться.
показать весь комментарий
02.03.2026 10:20 Ответить
 
 