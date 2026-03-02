Конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшие дни, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что боевые действия на Ближнем Востоке будут носить затяжной характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Мы все должны быть готовы к тому, что этот конфликт затянется. Невозможно предположить, что в ближайшие дни боевые действия будут прекращены", - уверен глава германской дипломатии.

В связи с этим необходимо принять меры, "чтобы обеспечить возможность выезда" из пораженных стран региона "другими способами" - в дополнение к уже примененным, подчеркнул глава ведомства.

Вадефуль о Хаменеи

Говоря о верховном лидере Ирана Али Хаменеи, Вадефуль выразил уверенность, что его смерть "безусловно, будет благом", если с ней наступит конец и режиму в Тегеране. Хаменеи возглавлял "безжалостную" систему, которая угнетала собственное население и дестабилизировала регион, добавил политик.

Глава МИД ФРГ также выразил надежду, что Тегеран откажется от разработки ядерного оружия, баллистических ракет и от подрывной деятельности в регионе.

"И именно на это и нацелены эти военные удары", - резюмировал Иоганн Вадефуль.

