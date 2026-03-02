На данный момент нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, - Сибига
На Ближнем Востоке сейчас находится около 250 тыс. украинцев. Украинская дипломатия активно отслеживает развитие событий в регионе после обострения ситуации с безопасностью вокруг Ирана.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Консульская помощь
"Самое важное для нас - безопасность наших граждан. По поручению Президента Украины МИД работает над обеспечением эффективной консульской помощи гражданам Украины. Сейчас в регионе находится около 250 тысяч украинцев", - отметил Сибига.
Он сообщил, что консульская служба МИД находится в постоянном контакте с гражданами Украины, а посольства взаимодействуют с местными службами, органами власти стран пребывания и европейскими партнерами.
Информации о пострадавших нет
"На данный момент, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью. Знаем о проблемах с вылетом в тех странах, где закрыто небо. Во всех ситуациях посольства на связи с гражданами, предоставляют необходимые консультации", - отметил министр.
Кроме того, по словам Сибиги, МИД в сотрудничестве с европейскими партнерами уже удалось переместить часть граждан по суше в безопасные места, в частности в Египет.
Министр сообщил, что по состоянию на утро текущего дня на круглосуточную "горячую линию" МИД поступило около трех десятков обращений, что не является значительным количеством и в основном касается отсрочки рейсов.
Украинцев призывают соблюдать меры безопасности
"Анализируем развитие событий и прорабатываем все возможные сценарии реагирования, включая эвакуацию, с целью обеспечения безопасности граждан Украины", - заявил Сибига.
Глава МИД призвал украинцев, находящихся в странах региона, соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сообщениями украинских дипломатических учреждений и местных органов власти.
Что предшествовало?
Напомним, ранее Посольство Украины в ОАЭ призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, заполнить информационно-учетную формув связи с ситуацией с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль