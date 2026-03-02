РУС
173 2

Эскалация на Ближнем Востоке не должна отвлекать от Украины, - Науседа

Науседа: мир не должен терять внимание к войне РФ против Украины

Международное сообщество должно сохранять фокус на поддержке Украины, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Х президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание международного сообщества от продолжающейся войны России против Украины. Европа должна оставаться единой и продолжать оказывать Украине последовательную политическую, экономическую и военную поддержку", - говорится в сообщении.

Науседа также отметил, что обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом развитие событий на Ближнем Востоке, вопросы безопасности своих граждан в регионе и организацию их возвращения домой.

Стороны договорились поддерживать тесную координацию между литовскими и эстонскими учреждениями, чтобы оперативно оказывать консульскую помощь гражданам, застрявшим в странах Ближнего Востока.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Науседа Гитанас (145) война в Украине (7417)
Як це вже звично. Загострення. Куярять один одного. То часом не війна?
02.03.2026 13:50 Ответить
Ну это же двойные стандарты международной дипломатии. Литва граничит с рф. Поэтому в Украине у Науседы война, а в 90 млн Иране - обычная эскалация. Не стоит даже тратить на неё время. Перед этим, когда росс.авиация бомбила Сирию, тоже особо не напрягались.
02.03.2026 13:56 Ответить
 
 