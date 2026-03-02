Москва не спешит спасать Иран. В самый критический момент Россия всегда умывает руки, - Сибига

Сейчас, когда иранский режим находится в затруднительном положении, отсутствие поддержки со стороны его союзников особенно заметно, прежде всего со стороны России.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стратегическое партнерство между РФ и Ираном

Он напомнил, что Иран и Россия в прошлом году подписали 20-летний всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Недавно Иран также значительно углубил оборонное сотрудничество с союзниками России Нигером, Мали и Буркина-Фасо.

"Сейчас Москва не спешит спасать своего "союзника". Вероятно, Путина вообще больше волнует рост цен на нефть, чем его "партнеры" в Тегеране.

К примеру, Россия до сих пор не инициировала соответствующее заявление БРИКС, несмотря на то, что Иран два года назад присоединился к этой группе. Путин выразил соболезнования после смерти Хаменеи; вот и все", - говорит Сибига.

Читайте также: Путин потерял ближайших друзей - Ассада, Мадуро и Хаменеи. Его падение тоже неизбежно, - Сибига

По его словам, в сухом остатке: Москва всегда предаст тех, кто рассчитывает на ее поддержку. В самый критический момент Россия просто умоет руки. Так случалось уже много раз.

"Падение Асада, Мадуро и Хаменеи будет иметь стратегические последствия для режима в Москве, приближая его собственный крах", - резюмирует он.

Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.

Читайте также: Иран атаковал ракетами Тель-Авив: один человек погиб, не менее 20 раненых

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: ЦАХАЛ заявил о ликвидации семи иранских военных чиновников