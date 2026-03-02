Москва не поспішає рятувати Іран. У найкритичніший момент Росія завжди умиває руки, - Сибіга

Зараз, коли іранський режим у скрутному становищі, брак підтримки з боку його союзників особливо помітний, насамперед з боку Росії.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Стратегічне партнерство між РФ та Іраном

Він нагадав, що Іран та Росія минулоріч підписали 20-річний всеохоплюючий договір про стратегічне партнерство. Нещодавно Іран також значно поглибив оборонну співпрацю з союзниками Росії Нігером, Малі та Буркіна-Фасо.

"Зараз Москва не поспішає рятувати свого "союзника". Ймовірно, Путіна взагалі більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його "партнери" в Тегерані.

До прикладу, Росія досі не ініціювала відповідну заяву БРІКС, попри те, що Іран два роки тому приєднався до цієї групи. Путін висловив співчуття після смерті Хаменеї; от і все", - каже Сибіга.

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За його словами, у сухому залишку: Москва завжди зрадить тих, хто розраховує на її підтримку. У найкритичніший момент Росія просто умиє руки. Так траплялося вже багато разів.

"Падіння Асада, Мадуро та Хаменеї матиме стратегічні наслідки для режиму в Москві, наближаючи його власний крах", - резюмує він.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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