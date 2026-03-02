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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Москва не поспішає рятувати Іран. У найкритичніший момент Росія завжди умиває руки, - Сибіга

путін не допомагає Ірану

Зараз, коли іранський режим у скрутному становищі, брак підтримки з боку його союзників особливо помітний, насамперед з боку Росії.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Стратегічне партнерство між РФ та Іраном

Він нагадав, що Іран та Росія минулоріч підписали 20-річний всеохоплюючий договір про стратегічне партнерство. Нещодавно Іран також значно поглибив оборонну співпрацю з союзниками Росії Нігером, Малі та Буркіна-Фасо.

"Зараз Москва не поспішає рятувати свого "союзника". Ймовірно, Путіна взагалі більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його "партнери" в Тегерані.

До прикладу, Росія досі не ініціювала відповідну заяву БРІКС, попри те, що Іран два роки тому приєднався до цієї групи. Путін висловив співчуття після смерті Хаменеї; от і все", - каже Сибіга.

Також читайте: Путін втратив найближчих друзів - Ассада, Мадуро та Хаменеї. Його падіння теж неминуче, - Сибіга

За його словами, у сухому залишку: Москва завжди зрадить тих, хто розраховує на її підтримку. У найкритичніший момент Росія просто умиє руки. Так траплялося вже багато разів.

"Падіння Асада, Мадуро та Хаменеї матиме стратегічні наслідки для режиму в Москві, наближаючи його власний крах", - резюмує він.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

Читайте також: Іран атакував ракетами Тель-Авів: одна людина загинула, щонайменше 20 поранених

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Іран (3472) росія (70347) Сибіга Андрій (995)
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Топ коментарі
+5
На хєра їм їх рятувати. Якраз війна у Ірані рятує росію.
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02.03.2026 13:07 Відповісти
+5
Кацапйо це кидали
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02.03.2026 13:12 Відповісти
+3
типовий руϟϟкій мір..
сваїх нє брасаєм..
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02.03.2026 13:42 Відповісти
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На хєра їм їх рятувати. Якраз війна у Ірані рятує росію.
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02.03.2026 13:07 Відповісти
тобто.., доні рятує хла-рабсію..
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02.03.2026 13:48 Відповісти
саме так. якщо війна в Ірані затягнеться на кілька місяців і більше, то це точно на руку ху йлу, бо ціни на нафту злетять до космосу і до кацапів за нафтою стануть у чергу. якщо порішають з рушниками за кілька тижнів, то тоді кацам стане точно гірше. у Ірану треті у світі розвідані запаси нафти. якщо Іран привести до тями і зняти потім з нього санкції, то тоді нафти стане на світовому ринку значно більше, що цапську жижу взагалі буде неможливо продати.
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02.03.2026 16:01 Відповісти
У ***** є телефон. Зараз набере донні, скаже "золотий дощ - москва - файли епштейна" і війна швиденько припиниться.
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02.03.2026 13:09 Відповісти
А шо, шлюхи вже готові і істікают скрЄпамі?
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02.03.2026 13:13 Відповісти
та, ще 19 років є, аби почати...
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02.03.2026 13:09 Відповісти
так ***** ж вже сказав "я даже нє хачу оп етом ґаваріть!" ))
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02.03.2026 13:11 Відповісти
Кацапйо це кидали
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02.03.2026 13:12 Відповісти
путлєр не настільки дурний шоб вписатись за Іран
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02.03.2026 13:13 Відповісти
Чого ти підгавкуєш? Провокуєш, щоб вкотре ударили по нам раз там неспроможні?
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02.03.2026 13:14 Відповісти
А чим же кацапня врятує? Дивізіями на віслюках? Пи₴діж і блеф-це "армія рф".
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02.03.2026 13:16 Відповісти
дивізіями віслюків..
які хочуть помити свої ратиці в індійському океані..
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02.03.2026 13:46 Відповісти
Краще би рятували персів то менше бомбили б Україну
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02.03.2026 13:20 Відповісти
Та ладно бы Иран, моЦква себя не спешит спасать...
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02.03.2026 13:31 Відповісти
типовий руϟϟкій мір..
сваїх нє брасаєм..
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02.03.2026 13:42 Відповісти
Є інша сила яка запросто може використати Іран для проксі війни, так це КНР і таким чином вони можуть поставити США на коліна але свої руки не бруднити..
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02.03.2026 13:50 Відповісти
Шоу разыграли псина с би-бой по заявке х-ла.
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02.03.2026 14:12 Відповісти
*****,та що там твої союзники БРІКС , де всі вони?!?!
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02.03.2026 14:45 Відповісти
ну й дипломат
такі речі кажуть не на публіку, десь на прийомі на вухо
це він закликає путіна напасти на США?
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02.03.2026 14:49 Відповісти
 
 