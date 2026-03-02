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Новини Підтримка України Операція США проти Ірану
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Ескалація на Близькому Сході не має відволікати від України, - Науседа

Науседа: світ не повинен втрачати увагу до війни РФ проти України

Міжнародна спільнота повинна зберігати фокус на підтримці України попри загострення ситуації на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х президента Литви Гітанаса Науседи.

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"Криза на Близькому Сході не повинна відволікати увагу міжнародної спільноти від триваючої війни Росії проти України. Європа повинна залишатися єдиною і продовжувати надавати Україні послідовну політичну, економічну та військову підтримку, - йдеться в дописі.

Науседа також зазначив,  що обговорив з президентом Естонії Аларом Карісом розвиток подій на Близькому Сході, питання безпеки своїх громадян у регіоні та організацію їхнього повернення додому.

Сторони домовилися підтримувати тісну координацію між литовськими та естонськими установами, щоб оперативно надавати консульську допомогу громадянам, які застрягли в країнах Близького Сходу.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Науседа Гітанас (401) війна в Україні (8480)
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Як це вже звично. Загострення. Куярять один одного. То часом не війна?
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02.03.2026 13:50 Відповісти
Ну это же двойные стандарты международной дипломатии. Литва граничит с рф. Поэтому в Украине у Науседы война, а в 90 млн Иране - обычная эскалация. Не стоит даже тратить на неё время. Перед этим, когда росс.авиация бомбила Сирию, тоже особо не напрягались.
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02.03.2026 13:56 Відповісти
Іспанія заборонила США використовувати свої бази для ударів по Ірану.
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02.03.2026 19:03 Відповісти
 
 