Ескалація на Близькому Сході не має відволікати від України, - Науседа

Міжнародна спільнота повинна зберігати фокус на підтримці України попри загострення ситуації на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х президента Литви Гітанаса Науседи.

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"Криза на Близькому Сході не повинна відволікати увагу міжнародної спільноти від триваючої війни Росії проти України. Європа повинна залишатися єдиною і продовжувати надавати Україні послідовну політичну, економічну та військову підтримку, - йдеться в дописі.

Науседа також зазначив, що обговорив з президентом Естонії Аларом Карісом розвиток подій на Близькому Сході, питання безпеки своїх громадян у регіоні та організацію їхнього повернення додому.

Сторони домовилися підтримувати тісну координацію між литовськими та естонськими установами, щоб оперативно надавати консульську допомогу громадянам, які застрягли в країнах Близького Сходу.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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