1 022 5

Все военные базы США переведены в повышенную готовность, - ABC

США перевели все военные базы в режим повышенной готовности

Соединенные Штаты перевели все свои военные базы в состояние повышенной готовности.

Об этом пишет ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Представитель США заявил, что на всех военных базах введен уровень угрозы Bravo, что означает повышенную или более предсказуемую угрозу террористической активности.

Уровень Bravo означает усиление мер безопасности: дополнительные патрули, более строгий контроль доступа, усиление протоколов защиты критической инфраструктуры и оперативные приготовления для быстрого ответа.

Читайте: Атака США на Иран не повлияла на позицию РФ по переговорам с Украиной, - Песков

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Испания отказала США в использовании своих авиабаз для ударов по Ирану

"Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном."
Цілком реальні цілі, на відміну від якоїсь абстрактної демократизації Ірану.
02.03.2026 16:25 Ответить
Це мало бути перед атакою на Іран. Чи тут головне відволікати від дупи потужними повідомленнями, як традиційна поведінка наших Палко-водцев?
02.03.2026 16:27 Ответить
авіація США та Ізраїлю по фулу вибили іранське ппо та цілком панують у іранському повітрі
наразі йде бомбардування на малих висотах
чалмоголові кайфують
02.03.2026 16:27 Ответить
Касательно криков ужас-ужас, которые начали множиться сегодня в информационных лентах.

Просто хотелось бы напомнить, что Иран сейчас спускает свой ракетный арсенал, который копил годами, а то и десятилетиями. Согласно прогнозам и сценариям, которыми аятоллы стращали своих соседей - в этом случае должен был взорваться весь регион. Много сотен ракет в первом залпе и дальше тысячи, поражающие города, порты, нефтяные месторождения, танкеры и военные базы. С тысячами погибших, перекрытым Персидским заливом, планетарным энергетическим кризисом и разрушенными местными экономиками.

На деле же за первые три дня, когда объективно Тегеран постоянно поднимает ставки - несколько погибших жителей арабских монархий, несколько погибших американских солдат, три самолета, сбитые по ошибке самими же арабами, дюжина разбитых ангаров на американских базах и несколько поврежденных отелей.

Да, поразили саудовский НПЗ, но на саудовскую нефтянку должна была полететь не пара дронов. а сотни. И еще полсотни ракет - как это предполагалось можно было увидеть в репетиции 19-го года, когда иранцы с хуситами выбили одним ударом половину нефтедобычи аравийского королевства.

Да, наносятся удары по танкерам - но планировалось то гораздо более масштабное шоу, с рекламируемым "москитным флотом" катеров, подводными лодками, массовым минированием пролива.

И не то, что в Иране не пытались ударить всерьез - если уж замахиваться, так всей силой. Просто ракеты и дроны либо сбиваются, либо уничтожаются авиацией противника еще до запуска, либо бьют, но тем, что долетает и умудряется попадать в цель.

К чему все это пишу? Просто, чтобы констатировать, что повода для массовой паники нет.

Как и в прошлом году - еще несколько дней иранские залпы будут продолжаться, постепенно сокращаясь, чтобы, в итоге, иссякнуть. Потому что ограничено количество и ракет, и пусковых установок, и наземного персонала - и все это сокращается под американскими и израильскими ударами ежечасно. А если в дело вступят еще несколько стран - темпы только ускорятся.

Выглядит происходящее печально и картинки из обычно мирного и сытого региона приходят тревожные - но никакого армагеддона, который и предполагался, не происходит. И иранская ракетная угроза, в целом, оказалась далеко не столь грозной, как ожидалось.

На деле Иран сейчас будет страшен не ракетами и потенциальным ущербом от них, а риском развала, провала, рассыпания. Переходом в гражданскую войну, миллионами беженцев - все это, конечно, не обязательно, но вполне вероятно.

А ракеты, с высокой степенью вероятности, через несколько дней либо иссякнут, либо превратятся в одиночные запуски.

И о них забудут, переключившись на иные проблемы.
02.03.2026 16:40 Ответить
Схоже, що США готувалися, як зеленський. Ось тільки прийшли до тями швидко!
02.03.2026 16:48 Ответить
 
 