Все военные базы США переведены в повышенную готовность, - ABC

Соединенные Штаты перевели все свои военные базы в состояние повышенной готовности.

Что известно?

Представитель США заявил, что на всех военных базах введен уровень угрозы Bravo, что означает повышенную или более предсказуемую угрозу террористической активности.

Уровень Bravo означает усиление мер безопасности: дополнительные патрули, более строгий контроль доступа, усиление протоколов защиты критической инфраструктуры и оперативные приготовления для быстрого ответа.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

