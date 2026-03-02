Усі військові бази США перевели у підвищену готовність, - ABC

Сполучені Штати перевели всі свої військові бази в стан підвищеної готовності.

Про це пише ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Представник США заявив, що всіх військових базах запроваджено рівень загрози Bravo, що означає підвищену або більше передбачувану загрозу терористичної активності.

Рівень Bravo означає посилення заходів безпеки: додаткові патрулі, суворіший контроль доступу, посилення протоколів захисту критичної інфраструктури та оперативні приготування для швидкої відповіді.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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