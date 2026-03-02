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Усі військові бази США перевели у підвищену готовність, - ABC
Сполучені Штати перевели всі свої військові бази в стан підвищеної готовності.
Про це пише ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Представник США заявив, що всіх військових базах запроваджено рівень загрози Bravo, що означає підвищену або більше передбачувану загрозу терористичної активності.
Рівень Bravo означає посилення заходів безпеки: додаткові патрулі, суворіший контроль доступу, посилення протоколів захисту критичної інфраструктури та оперативні приготування для швидкої відповіді.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Цілком реальні цілі, на відміну від якоїсь абстрактної демократизації Ірану.
наразі йде бомбардування на малих висотах
чалмоголові кайфують
Просто хотелось бы напомнить, что Иран сейчас спускает свой ракетный арсенал, который копил годами, а то и десятилетиями. Согласно прогнозам и сценариям, которыми аятоллы стращали своих соседей - в этом случае должен был взорваться весь регион. Много сотен ракет в первом залпе и дальше тысячи, поражающие города, порты, нефтяные месторождения, танкеры и военные базы. С тысячами погибших, перекрытым Персидским заливом, планетарным энергетическим кризисом и разрушенными местными экономиками.
На деле же за первые три дня, когда объективно Тегеран постоянно поднимает ставки - несколько погибших жителей арабских монархий, несколько погибших американских солдат, три самолета, сбитые по ошибке самими же арабами, дюжина разбитых ангаров на американских базах и несколько поврежденных отелей.
Да, поразили саудовский НПЗ, но на саудовскую нефтянку должна была полететь не пара дронов. а сотни. И еще полсотни ракет - как это предполагалось можно было увидеть в репетиции 19-го года, когда иранцы с хуситами выбили одним ударом половину нефтедобычи аравийского королевства.
Да, наносятся удары по танкерам - но планировалось то гораздо более масштабное шоу, с рекламируемым "москитным флотом" катеров, подводными лодками, массовым минированием пролива.
И не то, что в Иране не пытались ударить всерьез - если уж замахиваться, так всей силой. Просто ракеты и дроны либо сбиваются, либо уничтожаются авиацией противника еще до запуска, либо бьют, но тем, что долетает и умудряется попадать в цель.
К чему все это пишу? Просто, чтобы констатировать, что повода для массовой паники нет.
Как и в прошлом году - еще несколько дней иранские залпы будут продолжаться, постепенно сокращаясь, чтобы, в итоге, иссякнуть. Потому что ограничено количество и ракет, и пусковых установок, и наземного персонала - и все это сокращается под американскими и израильскими ударами ежечасно. А если в дело вступят еще несколько стран - темпы только ускорятся.
Выглядит происходящее печально и картинки из обычно мирного и сытого региона приходят тревожные - но никакого армагеддона, который и предполагался, не происходит. И иранская ракетная угроза, в целом, оказалась далеко не столь грозной, как ожидалось.
На деле Иран сейчас будет страшен не ракетами и потенциальным ущербом от них, а риском развала, провала, рассыпания. Переходом в гражданскую войну, миллионами беженцев - все это, конечно, не обязательно, но вполне вероятно.
А ракеты, с высокой степенью вероятности, через несколько дней либо иссякнут, либо превратятся в одиночные запуски.
И о них забудут, переключившись на иные проблемы.