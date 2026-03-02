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Новини Операція США проти Ірану
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Усі військові бази США перевели у підвищену готовність, - ABC

США перевели усі військові бази в режим підвищеної готовності

Сполучені Штати перевели всі свої військові бази в стан підвищеної готовності.

Про це пише ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Представник США заявив, що всіх військових базах запроваджено рівень загрози Bravo, що означає підвищену або більше передбачувану загрозу терористичної активності.

Рівень Bravo означає посилення заходів безпеки: додаткові патрулі, суворіший контроль доступу, посилення протоколів захисту критичної інфраструктури та оперативні приготування для швидкої відповіді.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

безпека (1044) США (26704)
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"Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном."
Цілком реальні цілі, на відміну від якоїсь абстрактної демократизації Ірану.
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02.03.2026 16:25 Відповісти
Це мало бути перед атакою на Іран. Чи тут головне відволікати від дупи потужними повідомленнями, як традиційна поведінка наших Палко-водцев?
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02.03.2026 16:27 Відповісти
авіація США та Ізраїлю по фулу вибили іранське ппо та цілком панують у іранському повітрі
наразі йде бомбардування на малих висотах
чалмоголові кайфують
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02.03.2026 16:27 Відповісти
Касательно криков ужас-ужас, которые начали множиться сегодня в информационных лентах.

Просто хотелось бы напомнить, что Иран сейчас спускает свой ракетный арсенал, который копил годами, а то и десятилетиями. Согласно прогнозам и сценариям, которыми аятоллы стращали своих соседей - в этом случае должен был взорваться весь регион. Много сотен ракет в первом залпе и дальше тысячи, поражающие города, порты, нефтяные месторождения, танкеры и военные базы. С тысячами погибших, перекрытым Персидским заливом, планетарным энергетическим кризисом и разрушенными местными экономиками.

На деле же за первые три дня, когда объективно Тегеран постоянно поднимает ставки - несколько погибших жителей арабских монархий, несколько погибших американских солдат, три самолета, сбитые по ошибке самими же арабами, дюжина разбитых ангаров на американских базах и несколько поврежденных отелей.

Да, поразили саудовский НПЗ, но на саудовскую нефтянку должна была полететь не пара дронов. а сотни. И еще полсотни ракет - как это предполагалось можно было увидеть в репетиции 19-го года, когда иранцы с хуситами выбили одним ударом половину нефтедобычи аравийского королевства.

Да, наносятся удары по танкерам - но планировалось то гораздо более масштабное шоу, с рекламируемым "москитным флотом" катеров, подводными лодками, массовым минированием пролива.

И не то, что в Иране не пытались ударить всерьез - если уж замахиваться, так всей силой. Просто ракеты и дроны либо сбиваются, либо уничтожаются авиацией противника еще до запуска, либо бьют, но тем, что долетает и умудряется попадать в цель.

К чему все это пишу? Просто, чтобы констатировать, что повода для массовой паники нет.

Как и в прошлом году - еще несколько дней иранские залпы будут продолжаться, постепенно сокращаясь, чтобы, в итоге, иссякнуть. Потому что ограничено количество и ракет, и пусковых установок, и наземного персонала - и все это сокращается под американскими и израильскими ударами ежечасно. А если в дело вступят еще несколько стран - темпы только ускорятся.

Выглядит происходящее печально и картинки из обычно мирного и сытого региона приходят тревожные - но никакого армагеддона, который и предполагался, не происходит. И иранская ракетная угроза, в целом, оказалась далеко не столь грозной, как ожидалось.

На деле Иран сейчас будет страшен не ракетами и потенциальным ущербом от них, а риском развала, провала, рассыпания. Переходом в гражданскую войну, миллионами беженцев - все это, конечно, не обязательно, но вполне вероятно.

А ракеты, с высокой степенью вероятности, через несколько дней либо иссякнут, либо превратятся в одиночные запуски.

И о них забудут, переключившись на иные проблемы.
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02.03.2026 16:40 Відповісти
Схоже, що США готувалися, як зеленський. Ось тільки прийшли до тями швидко!
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02.03.2026 16:48 Відповісти
 
 