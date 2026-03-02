Атака США на Іран не вплинула на позицію РФ щодо переговорів з Україною, - Пєсков

У Кремлі заявили, що позиція Росії щодо переговорного процесу з українського врегулювання не змінилася на тлі атаки США та Ізраїлю на Іран.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу ВВС, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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РФ зберігає свою позицію

Як зазначається, загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та високопосадовців на позицію Москви в контексті переговорів про Україну не вплинула.

"Росія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом Путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є найкращим способом, і Росія зберігає свою відкритість, щоб забезпечити свої інтереси саме цими мирними методами", - заявив Пєсков.

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Рф цінує зусилля США

Він додав, що РФ продовжує високо цінувати ті посередницькі зусилля, які надають Сполучені Штати, "але довіряємо ми насамперед тільки собі".

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін прокоментував смерть аятоли Хаменеї. Він надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю. Зокрема, Путін заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном.

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