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Новини Мирні перемовини Операція США проти Ірану
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Атака США на Іран не вплинула на позицію РФ щодо переговорів з Україною, - Пєсков

Пєсков про Іран і перемовини

У Кремлі заявили, що позиція Росії щодо переговорного процесу з українського врегулювання не змінилася на тлі атаки США та Ізраїлю на Іран.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу ВВС, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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РФ зберігає свою позицію

Як зазначається, загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та високопосадовців на позицію Москви в контексті переговорів про Україну не вплинула.

"Росія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом Путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є найкращим способом, і Росія зберігає свою відкритість, щоб забезпечити свої інтереси саме цими мирними методами", - заявив Пєсков.

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Рф цінує зусилля США

Він додав, що РФ продовжує високо цінувати ті посередницькі зусилля, які надають Сполучені Штати, "але довіряємо ми насамперед тільки собі".

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін прокоментував смерть аятоли Хаменеї. Він надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю. Зокрема, Путін заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном.

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Іран (3472) перемовини (3807) Пєсков Дмитро (1868) росія (70347) США (26704)
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Топ коментарі
+3
А хто питав кацапську сволоту про її позицію?
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02.03.2026 16:17 Відповісти
+2
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02.03.2026 16:19 Відповісти
+2
осія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом Путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є найкращим способом, і Росія зберігає свою відкритість, щоб забезпечити свої інтереси саме цими мирними методами", - заявив Пєсков. Джерело: CВІТ НЕ БАЧИВ БІЛЬШ БРЕХЛИВИХ ПСІВ, ЯК РАШИСТИ.БІЛЬШЕ ЯК ЧОТИРИ РОКИ НЕ МОЖУТЬ .ВИРОДКИ2 НАПИТИСЯ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ, АЛЕ НА ВЕСЬ СВІТ БРЕХНЮ ГОЛОСЯТЬ" ПРО ЗАБКЗПЕЧЕННЯ СВОЇХ ІНТЕРЕСІВ МИРНИМИ МЕТОДАМИ" ЩОБ ВАС ПОЗОРНІ РАШИСТСЬКІ ПСИ.ВАША БРЕХНЯ ,ПРОКОВТНУЛА РАЗ І НА ЗАВЖДИ...
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02.03.2026 16:24 Відповісти
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А хто питав кацапську сволоту про її позицію?
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02.03.2026 16:17 Відповісти
Краще шоб меньше шевелив вусами, щоб томагавк по руху повитря не прилетів на ціль
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02.03.2026 16:45 Відповісти
На вас " ні" може, а от Лукашенка щось останні дні на інфо просторі не спостерігав. Може я що пропустив? А може бідний з погріба з картоплею не вилазить. Думає:" а засчітіт лі мєнья владімір"
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02.03.2026 16:18 Відповісти
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02.03.2026 16:19 Відповісти
Ленін в якості посередника
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02.03.2026 16:21 Відповісти
Так , ,,хутін це россія, россія це хутін ,, . Маленьке старе гівно крутить ядерною державою та намагається крутити всесвітом.
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02.03.2026 16:21 Відповісти
осія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом Путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є найкращим способом, і Росія зберігає свою відкритість, щоб забезпечити свої інтереси саме цими мирними методами", - заявив Пєсков. Джерело: CВІТ НЕ БАЧИВ БІЛЬШ БРЕХЛИВИХ ПСІВ, ЯК РАШИСТИ.БІЛЬШЕ ЯК ЧОТИРИ РОКИ НЕ МОЖУТЬ .ВИРОДКИ2 НАПИТИСЯ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ, АЛЕ НА ВЕСЬ СВІТ БРЕХНЮ ГОЛОСЯТЬ" ПРО ЗАБКЗПЕЧЕННЯ СВОЇХ ІНТЕРЕСІВ МИРНИМИ МЕТОДАМИ" ЩОБ ВАС ПОЗОРНІ РАШИСТСЬКІ ПСИ.ВАША БРЕХНЯ ,ПРОКОВТНУЛА РАЗ І НА ЗАВЖДИ...
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02.03.2026 16:24 Відповісти
А атака на Новоросійськ вплинула?
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02.03.2026 16:31 Відповісти
позиція давно відома і непохитна, і лікуванню не піддається - тотальна генетична параноїдальна шизофренія
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02.03.2026 16:37 Відповісти
Яка цинічна рашиська істота ,здохни разом з терористом путіном.
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02.03.2026 16:42 Відповісти
позиция говна залишилася незмінною, - піськов
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02.03.2026 17:01 Відповісти
Може, пізд*цію?
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02.03.2026 17:03 Відповісти
не потрібно так ускладнювати чмо вусате!
скажи коротко , член США в нашому роті нам не заважає
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02.03.2026 18:01 Відповісти
 
 