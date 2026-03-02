Атака США на Іран не вплинула на позицію РФ щодо переговорів з Україною, - Пєсков
У Кремлі заявили, що позиція Росії щодо переговорного процесу з українського врегулювання не змінилася на тлі атаки США та Ізраїлю на Іран.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу ВВС, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
РФ зберігає свою позицію
Як зазначається, загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та високопосадовців на позицію Москви в контексті переговорів про Україну не вплинула.
"Росія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом Путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є найкращим способом, і Росія зберігає свою відкритість, щоб забезпечити свої інтереси саме цими мирними методами", - заявив Пєсков.
Рф цінує зусилля США
Він додав, що РФ продовжує високо цінувати ті посередницькі зусилля, які надають Сполучені Штати, "але довіряємо ми насамперед тільки собі".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін прокоментував смерть аятоли Хаменеї. Він надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю. Зокрема, Путін заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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