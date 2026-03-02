Атака США на Иран не повлияла на позицию РФ по переговорам с Украиной, - Песков
В Кремле заявили, что позиция России по переговорному процессу по украинскому урегулированию не изменилась на фоне атаки США и Израиля на Иран.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу ВВС, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
РФ сохраняет свою позицию
Как отмечается, гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и высокопоставленных чиновников на позицию Москвы в контексте переговоров об Украине не повлияла.
"Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является лучшим способом, и Россия сохраняет свою открытость, чтобы обеспечить свои интересы именно этими мирными методами", - заявил Песков.
РФ ценит усилия США
Он добавил, что РФ продолжает высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, "но доверяем мы прежде всего только себе".
Что предшествовало?
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин прокомментировал смерть аятоллы Хаменеи. Он направил телеграмму Пезешкиану, выразив поддержку иранскому режиму после ударов Израиля. В частности, Путин заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который "внес огромный вклад в развитие отношений" между Москвой и Тегераном.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль