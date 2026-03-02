Атака США на Иран не повлияла на позицию РФ по переговорам с Украиной, - Песков

В Кремле заявили, что позиция России по переговорному процессу по украинскому урегулированию не изменилась на фоне атаки США и Израиля на Иран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу ВВС, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

РФ сохраняет свою позицию

Как отмечается, гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и высокопоставленных чиновников на позицию Москвы в контексте переговоров об Украине не повлияла.

"Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является лучшим способом, и Россия сохраняет свою открытость, чтобы обеспечить свои интересы именно этими мирными методами", - заявил Песков.

РФ ценит усилия США

Он добавил, что РФ продолжает высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, "но доверяем мы прежде всего только себе".

Что предшествовало?

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин прокомментировал смерть аятоллы Хаменеи. Он направил телеграмму Пезешкиану, выразив поддержку иранскому режиму после ударов Израиля. В частности, Путин заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который "внес огромный вклад в развитие отношений" между Москвой и Тегераном.

