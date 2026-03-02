РУС
Атака США на Иран не повлияла на позицию РФ по переговорам с Украиной, - Песков

Песков об Иране и переговорах

В Кремле заявили, что позиция России по переговорному процессу по украинскому урегулированию не изменилась на фоне атаки США и Израиля на Иран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу ВВС, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

РФ сохраняет свою позицию

Как отмечается, гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и высокопоставленных чиновников на позицию Москвы в контексте переговоров об Украине не повлияла.

"Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является лучшим способом, и Россия сохраняет свою открытость, чтобы обеспечить свои интересы именно этими мирными методами", - заявил Песков.

Читайте также: Хегсет об Иране: США не начинали эту войну, но под руководством Трампа завершаем ее

РФ ценит усилия США

Он добавил, что РФ продолжает высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, "но доверяем мы прежде всего только себе".

Читайте также: Операция в Иране - хороший сигнал Путину, чем заканчивается диктатура, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин прокомментировал смерть аятоллы Хаменеи. Он направил телеграмму Пезешкиану, выразив поддержку иранскому режиму после ударов Израиля. В частности, Путин заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который "внес огромный вклад в развитие отношений" между Москвой и Тегераном.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

А хто питав кацапську сволоту про її позицію?
показать весь комментарий
02.03.2026 16:17 Ответить
Краще шоб меньше шевелив вусами, щоб томагавк по руху повитря не прилетів на ціль
показать весь комментарий
02.03.2026 16:45 Ответить
На вас " ні" може, а от Лукашенка щось останні дні на інфо просторі не спостерігав. Може я що пропустив? А може бідний з погріба з картоплею не вилазить. Думає:" а засчітіт лі мєнья владімір"
показать весь комментарий
02.03.2026 16:18 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2026 16:19 Ответить
Ленін в якості посередника
показать весь комментарий
02.03.2026 16:21 Ответить
Так , ,,хутін це россія, россія це хутін ,, . Маленьке старе гівно крутить ядерною державою та намагається крутити всесвітом.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:21 Ответить
осія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом Путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є найкращим способом, і Росія зберігає свою відкритість, щоб забезпечити свої інтереси саме цими мирними методами", - заявив Пєсков. Джерело: CВІТ НЕ БАЧИВ БІЛЬШ БРЕХЛИВИХ ПСІВ, ЯК РАШИСТИ.БІЛЬШЕ ЯК ЧОТИРИ РОКИ НЕ МОЖУТЬ .ВИРОДКИ2 НАПИТИСЯ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ, АЛЕ НА ВЕСЬ СВІТ БРЕХНЮ ГОЛОСЯТЬ" ПРО ЗАБКЗПЕЧЕННЯ СВОЇХ ІНТЕРЕСІВ МИРНИМИ МЕТОДАМИ" ЩОБ ВАС ПОЗОРНІ РАШИСТСЬКІ ПСИ.ВАША БРЕХНЯ ,ПРОКОВТНУЛА РАЗ І НА ЗАВЖДИ...
показать весь комментарий
02.03.2026 16:24 Ответить
А атака на Новоросійськ вплинула?
показать весь комментарий
02.03.2026 16:31 Ответить
позиція давно відома і непохитна, і лікуванню не піддається - тотальна генетична параноїдальна шизофренія
показать весь комментарий
02.03.2026 16:37 Ответить
Яка цинічна рашиська істота ,здохни разом з терористом путіном.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:42 Ответить
 
 