Наразі немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення ситуації на Близькому Сході, - Сибіга
На Близькому Сході нині перебуває близько 250 тис. українців. Українська дипломатія активно відстежує розвиток подій у регіоні після загострення безпекової ситуації довкола Ірану.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Консульська допомога
"Найважливіше для нас - безпека наших громадян. На доручення Президента України МЗС працює над забезпеченням ефективної консульської допомоги громадянам України. Наразі в регіоні перебуває близько 250 тисяч українців", - зазначив Сибіга.
Він повідомив, що консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з громадянами України, а посольства взаємодіють із місцевими службами, органами влади країн перебування та європейськими партнерами.
Інформації про постраждалих немає
"Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації", - зауважив міністр.
Крім того, за словами Сибіги, МЗС у співпраці з європейськими партнерами вже вдалося перемістити частину громадян суходолом до безпечних місць, зокрема до Єгипту.
Міністр повідомив, що станом на ранок поточного дня на цілодобову "гарячу лінію" МЗС надійшло близько трьох десятків звернень, що не є значною кількістю та переважно стосуються відтермінування рейсів.
Українців закликають дотримуватися заходів безпеки
"Аналізуємо розвиток подій та опрацьовуємо всі можливі сценарії реагування, включно з евакуацією, з метою гарантування безпеки громадян України", — заявив Сибіга.
Глава МЗС закликав українців, які перебувають у країнах регіону, дотримуватися заходів безпеки та уважно стежити за повідомленнями українських дипломатичних установ і місцевих органів влади.
Що передувало?
нагадаємо, раніше Посольство України в ОАЕ закликало громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, заповнити інформаційно-облікову форму у зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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