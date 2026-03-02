Наразі немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення ситуації на Близькому Сході, - Сибіга

На Близькому Сході нині перебуває близько 250 тис. українців. Українська дипломатія активно відстежує розвиток подій у регіоні після загострення безпекової ситуації довкола Ірану.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Консульська допомога

"Найважливіше для нас - безпека наших громадян. На доручення Президента України МЗС працює над забезпеченням ефективної консульської допомоги громадянам України. Наразі в регіоні перебуває близько 250 тисяч українців", - зазначив Сибіга.

Він повідомив, що консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з громадянами України, а посольства взаємодіють із місцевими службами, органами влади країн перебування та європейськими партнерами.

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Інформації про постраждалих немає

"Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації", - зауважив міністр.

Крім того, за словами Сибіги, МЗС у співпраці з європейськими партнерами вже вдалося перемістити частину громадян суходолом до безпечних місць, зокрема до Єгипту.

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Міністр повідомив, що станом на ранок поточного дня на цілодобову "гарячу лінію" МЗС надійшло близько трьох десятків звернень, що не є значною кількістю та переважно стосуються відтермінування рейсів.

Українців закликають дотримуватися заходів безпеки

"Аналізуємо розвиток подій та опрацьовуємо всі можливі сценарії реагування, включно з евакуацією, з метою гарантування безпеки громадян України", — заявив Сибіга.

Глава МЗС закликав українців, які перебувають у країнах регіону, дотримуватися заходів безпеки та уважно стежити за повідомленнями українських дипломатичних установ і місцевих органів влади.

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Що передувало?

нагадаємо, раніше Посольство України в ОАЕ закликало громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, заповнити інформаційно-облікову форму у зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн

Удари по Ірану 28 лютого