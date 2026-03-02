Українців в ОАЕ та Бахрейні закликають заповнити форму для зв’язку з консульством, - посольство
У зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, просять заповнити інформаційно-облікову форму.
Відповідне повідомлення опублікувало Посольство України в ОАЕ, передає Цензор.НЕТ.
Зв'язкок з консульством
Як зазначається, ця форма є основним засобом зв'язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.
"Телефонні лінії Посольства та Консульства наразі перевантажені, тому просимо поставитись з розумінням та заповнити цю форму, в разі виникнення питань щодо тимчасового перебування на території ОАЕ та Бахрейну", - йдеться в повідомленні.
Інформація про ситуацію в ОАЕ та Бахрейні
Також у посольстві повідомили, що вся інформація про поточний стан безпекової ситуації в ОАЕ та Бахрейні та рекомендації для громадян України оперативно викладається на сайті Посольства України в ОАЕ та на офіційних сторінках Посольства у Facebook та Instagram.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Заодно нехай і ВЛК пройдуть, щоб два рази не напружуватись. 🤣