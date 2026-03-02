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Українців в ОАЕ та Бахрейні закликають заповнити форму для зв’язку з консульством, - посольство

Українці в ОАЕ

У зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, просять заповнити інформаційно-облікову форму.

Відповідне повідомлення опублікувало Посольство України в ОАЕ, передає Цензор.НЕТ.

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Зв'язкок з консульством

Як зазначається, ця форма є основним засобом зв'язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.

"Телефонні лінії Посольства та Консульства наразі перевантажені, тому просимо поставитись з розумінням та заповнити цю форму, в разі виникнення питань щодо тимчасового перебування на території ОАЕ та Бахрейну", - йдеться в повідомленні.

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Інформація про ситуацію в ОАЕ та Бахрейні 

Також у посольстві повідомили, що вся інформація про поточний стан безпекової ситуації в ОАЕ та Бахрейні та рекомендації для громадян України оперативно викладається на сайті Посольства України в ОАЕ та на офіційних сторінках Посольства у Facebook та Instagram.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Бахрейн (20) Іран (3472) ОАЕ (434) посольство (976) українці (2745)
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У зв'язку з безпековою ситуацією в Об'єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, просять заповнити інформаційно-облікову форму.
Заодно нехай і ВЛК пройдуть, щоб два рази не напружуватись. 🤣
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02.03.2026 13:10 Відповісти
Сподобався термін "вимушено".
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02.03.2026 16:42 Відповісти
 
 