Українців в ОАЕ та Бахрейні закликають заповнити форму для зв’язку з консульством, - посольство

У зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, просять заповнити інформаційно-облікову форму.

Відповідне повідомлення опублікувало Посольство України в ОАЕ, передає Цензор.НЕТ.

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Зв'язкок з консульством

Як зазначається, ця форма є основним засобом зв'язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.

"Телефонні лінії Посольства та Консульства наразі перевантажені, тому просимо поставитись з розумінням та заповнити цю форму, в разі виникнення питань щодо тимчасового перебування на території ОАЕ та Бахрейну", - йдеться в повідомленні.

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Інформація про ситуацію в ОАЕ та Бахрейні

Також у посольстві повідомили, що вся інформація про поточний стан безпекової ситуації в ОАЕ та Бахрейні та рекомендації для громадян України оперативно викладається на сайті Посольства України в ОАЕ та на офіційних сторінках Посольства у Facebook та Instagram.

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