Украинцев в ОАЭ и Бахрейне призывают заполнить форму для связи с консульством, - посольство
В связи с ситуацией в области безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, просят заполнить информационно-учетную форму.
Соответствующее сообщение опубликовало Посольство Украины в ОАЭ, передает Цензор.НЕТ.
Связь с консульством
Как отмечается, эта форма является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.
"Телефонные линии Посольства и Консульства в настоящее время перегружены, поэтому просим отнестись с пониманием и заполнить эту форму, в случае возникновения вопросов относительно временного пребывания на территории ОАЭ и Бахрейна", - говорится в сообщении.
Информация о ситуации в ОАЭ и Бахрейне
Также в посольстве сообщили, что вся информация о текущем состоянии ситуации с безопасностью в ОАЭ и Бахрейне и рекомендации для граждан Украины оперативно публикуется на сайте Посольства Украины в ОАЭ и на официальных страницах Посольства в Facebook и Instagram.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заодно нехай і ВЛК пройдуть, щоб два рази не напружуватись. 🤣