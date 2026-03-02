Украинцев в ОАЭ и Бахрейне призывают заполнить форму для связи с консульством, - посольство

В связи с ситуацией в области безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, просят заполнить информационно-учетную форму.

Соответствующее сообщение опубликовало Посольство Украины в ОАЭ, передает Цензор.НЕТ.

Связь с консульством

Как отмечается, эта форма является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.

"Телефонные линии Посольства и Консульства в настоящее время перегружены, поэтому просим отнестись с пониманием и заполнить эту форму, в случае возникновения вопросов относительно временного пребывания на территории ОАЭ и Бахрейна", - говорится в сообщении.

Информация о ситуации в ОАЭ и Бахрейне

Также в посольстве сообщили, что вся информация о текущем состоянии ситуации с безопасностью в ОАЭ и Бахрейне и рекомендации для граждан Украины оперативно публикуется на сайте Посольства Украины в ОАЭ и на официальных страницах Посольства в Facebook и Instagram.

