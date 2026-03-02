РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10253 посетителя онлайн
Новости Украинцы за границей
171 1

Украинцев в ОАЭ и Бахрейне призывают заполнить форму для связи с консульством, - посольство

Украинцы в ОАЭ

В связи с ситуацией в области безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, просят заполнить информационно-учетную форму.

Соответствующее сообщение опубликовало Посольство Украины в ОАЭ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Связь с консульством

Как отмечается, эта форма является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.

"Телефонные линии Посольства и Консульства в настоящее время перегружены, поэтому просим отнестись с пониманием и заполнить эту форму, в случае возникновения вопросов относительно временного пребывания на территории ОАЭ и Бахрейна", - говорится в сообщении.

Читайте также: Иран запустил по ОАЭ более 500 беспилотников и 167 ракет: трое погибших, 58 раненых

Информация о ситуации в ОАЭ и Бахрейне 

Также в посольстве сообщили, что вся информация о текущем состоянии ситуации с безопасностью в ОАЭ и Бахрейне и рекомендации для граждан Украины оперативно публикуется на сайте Посольства Украины в ОАЭ и на официальных страницах Посольства в Facebook и Instagram.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Дубае иранский "Шахед" попал в отель Бурдж-аль-Араб. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Автор: 

Бахрейн (3) Иран (820) ОАЭ (77) посольство (121) украинцы (1422)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У зв'язку з безпековою ситуацією в Об'єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, просять заповнити інформаційно-облікову форму.
Заодно нехай і ВЛК пройдуть, щоб два рази не напружуватись. 🤣
показать весь комментарий
02.03.2026 13:10 Ответить
 
 