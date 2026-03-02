Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту и заботу украинцам, оставшимся в стране
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел беседу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, Его Высочеством шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Украина солидарна с ОАЭ
Так, Сибига выразил солидарность Украины с ОАЭ, которые в последние дни пострадали от особенно большого количества безрассудных иранских атак.
"Мы осуждаем эти нападения, которые являются неспровоцированными и незаконными актами агрессии. Они также демонстрируют неприемлемую угрозу, которую иранский режим представляет для всего региона и за его пределами", - отметил Сибига.
Мир на Ближнем Востоке
Также стороны обсудили усилия по поддержанию долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке. Украина желает странам региона гарантированной безопасности и надлежащей защиты жизни.
Украинцы в ОАЭ
"Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат должное отношение во всех аспектах", - заверил Сибига.
Двустороннее сотрудничество
Также министры обсудили двустороннее сотрудничество, обменялись приглашениями к визиту и согласовали возможные будущие контакты на высшем уровне.
Что предшествовало?
Напомним, ранее Посольство Украины в ОАЭ призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, заполнить информационно-учетную форму в связи с ситуацией с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
