РУС
Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту и заботу украинцам, оставшимся в стране

Сибига попросил ОАЭ защитить права украинцев

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел беседу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, Его Высочеством шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Украина солидарна с ОАЭ

Так, Сибига выразил солидарность Украины с ОАЭ, которые в последние дни пострадали от особенно большого количества безрассудных иранских атак.

"Мы осуждаем эти нападения, которые являются неспровоцированными и незаконными актами агрессии. Они также демонстрируют неприемлемую угрозу, которую иранский режим представляет для всего региона и за его пределами", - отметил Сибига.

Мир на Ближнем Востоке

Также стороны обсудили усилия по поддержанию долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке. Украина желает странам региона гарантированной безопасности и надлежащей защиты жизни.

Украинцы в ОАЭ

"Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат должное отношение во всех аспектах", - заверил Сибига.

Двустороннее сотрудничество

Также министры обсудили двустороннее сотрудничество, обменялись приглашениями к визиту и согласовали возможные будущие контакты на высшем уровне.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Посольство Украины в ОАЭ призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, заполнить информационно-учетную форму в связи с ситуацией с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Мажори понад усе! Ось у нас в Україні безпечно, бо сибіги потурбувалися про нас!
02.03.2026 19:32 Ответить
Ну звісно, там же діти та шмари всієї нашої "елітки" відпочивали.
02.03.2026 19:32 Ответить
Забезпечьте їм все і відпочинок і насолоду, а прості українці хай вмирають за них в окопах, ти покидьок лицемірний! Не хочеш позакликати щоб вони повернулися в Україну стати на її захист?
02.03.2026 19:35 Ответить
Бггг .
Якшо мажорам і прастітуткам так небезпечно в ОАЕ, нехай їдудь в Бельгію чи Францію. Різницю по кількості арабів не побачать .
02.03.2026 19:35 Ответить
"...Про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/2028490667479953586 повідомив у соцмережі Х..." - все що зміг ставленик дєрмака....
02.03.2026 19:36 Ответить
 
 