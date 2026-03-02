Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту и заботу украинцам, оставшимся в стране

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел беседу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, Его Высочеством шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х.

Украина солидарна с ОАЭ

Так, Сибига выразил солидарность Украины с ОАЭ, которые в последние дни пострадали от особенно большого количества безрассудных иранских атак.

"Мы осуждаем эти нападения, которые являются неспровоцированными и незаконными актами агрессии. Они также демонстрируют неприемлемую угрозу, которую иранский режим представляет для всего региона и за его пределами", - отметил Сибига.

Мир на Ближнем Востоке

Также стороны обсудили усилия по поддержанию долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке. Украина желает странам региона гарантированной безопасности и надлежащей защиты жизни.

Украинцы в ОАЭ

"Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат должное отношение во всех аспектах", - заверил Сибига.

Двустороннее сотрудничество

Также министры обсудили двустороннее сотрудничество, обменялись приглашениями к визиту и согласовали возможные будущие контакты на высшем уровне.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Посольство Украины в ОАЭ призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, заполнить информационно-учетную форму в связи с ситуацией с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн

Удары по Ирану 28 февраля