482 6

Пока не можем подтвердить, что трехсторонние переговоры пройдут в ОАЭ, - Зеленский

Переговоры в ОАЭ: будет ли трехсторонняя встреча?

Президент Владимир Зеленский пока не может подтвердить, что следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ состоятся именно в Абу-Даби. Все из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась с 5 по 6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби. 

Но никто не отменял встречу. Встреча должна состояться, она для нас важна. Мы поддерживаем эту встречу, и результаты важны, и обмен очень важен", - сказал президент.

Что предшествовало?

Так там мабудь зачинен повітряний простір на усією перською затокою ? І мабуть надовго
показать весь комментарий
02.03.2026 13:00 Ответить
Не треба до арабів. Кацапи знову спробують вбити Зе.
показать весь комментарий
02.03.2026 13:01 Ответить
повестка Украины сейчас пока вообще на второй план ушла, пока они там набомбятся друг по другу
показать весь комментарий
02.03.2026 13:02 Ответить
в Бахмуті їх проводьте!...
показать весь комментарий
02.03.2026 13:07 Ответить
Не знаю чем там, в Абу-Даби, намазано...Тут Женева, где 200+ лет не было боевых действий, простаивает.
показать весь комментарий
02.03.2026 13:14 Ответить
А ким ми там ризикуємо? Невже умєровим з рештою арахамій?
показать весь комментарий
02.03.2026 13:16 Ответить
 
 