Пока не можем подтвердить, что трехсторонние переговоры пройдут в ОАЭ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский пока не может подтвердить, что следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ состоятся именно в Абу-Даби. Все из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась с 5 по 6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби.
Но никто не отменял встречу. Встреча должна состояться, она для нас важна. Мы поддерживаем эту встречу, и результаты важны, и обмен очень важен", - сказал президент.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
- 26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль