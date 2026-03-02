Пока не можем подтвердить, что трехсторонние переговоры пройдут в ОАЭ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пока не может подтвердить, что следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ состоятся именно в Абу-Даби. Все из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Что известно?

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась с 5 по 6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби.

Но никто не отменял встречу. Встреча должна состояться, она для нас важна. Мы поддерживаем эту встречу, и результаты важны, и обмен очень важен", - сказал президент.

Что предшествовало?

