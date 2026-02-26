РУС
Умеров о результатах переговоров с США в Женеве: Отработали документ по восстановлению Украины

26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Кто был на встрече

Умеров сообщил, что работа проходила в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны – специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – провели совместную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах.

Что обсудили

"Следующий раунд готовится. Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", – заявил чиновник.

  • Умеров сообщил, что отдельное внимание на переговорах с США сосредоточили на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

"Вместе с экономической командой правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины. Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану", - добавил он.

Топ комментарии
+19
Дебіли чи що? Обстріли щовечора кінця краю не видно а в них вже слина капає на відновлення
26.02.2026 22:00 Ответить
+7
Харош вже дуркувати - шо ви вже відновлюєте - війну потрібно зупинити шоб шось відновлювати
26.02.2026 22:00 Ответить
+6
Війна вже закінчилася?
Більше ніяких руйнувань інфраструктури, енергосистеми чи житлових приміщень громадян не буде?🤔

Яким чином опрацювали?
Руки об нього витерли від чебуреків?
Чи використали цей документ, як "допоміжне джерело" в WC?
26.02.2026 22:04 Ответить
Більще зруйнують- більше грошей на відбудуву, менше годувати пенсіонерів які вимруть.
26.02.2026 22:08 Ответить
Бабки будут, но после договорняка. Озабоченцы тоже дают, но на войну. Последние пока пасут задних.
26.02.2026 22:04 Ответить
Нє, народ, за цей документ нашій владі потрібно ставити плюс. Він для України нічого не коштує; а трумп - нехай потішиться заробітками в яєчку; потрібно лише, шоб він не здогадувався, що то яєчко ше не скоро з клоаки курки не вийде.
26.02.2026 22:07 Ответить
А відновлювати будуть після війни чи вже завтра почнуть?
26.02.2026 22:08 Ответить
Про що завгодно тільки не про реальний мир. А все через те, що штати не хочуть брати на себе жодних зобов'язань у вигляді гарантій безпеки.
26.02.2026 22:08 Ответить
Ти, дурна особа, підписуй документи, що приведуть до закінчення війни, а не до післявоєнного дєрєбану України !
Звідки взялись ці умєрови і інші лапті ??! - *****, це шок, це якась кара українському народові від диявола !
26.02.2026 22:09 Ответить
А відновлювати будуть зятьок з вітьковим, чи і сам лауреант шнобілевськой премії?
26.02.2026 22:10 Ответить
"а я буду кататись!"
26.02.2026 22:13 Ответить
Охнний результат - й головне неочікувано ефективний , якщо знати скільки Умєров накрав керуючи держмайном, скільки податків сплатив на рашку своїм бізнесом у Кримненашому , скільки Міндічатині просунув гешефтів на посаді мініста оборони ...
Але що цікаво, відкриття на нього справ ід НАБУ сша загальмували - ну шаб ГОЛОВОЮ делегації пермовників був саме він , котрому не хочеться бути викинутим зі США з усім своїм сімей кодлом
26.02.2026 22:16 Ответить
Тобто чргове потужне НІПУЯ!
26.02.2026 22:20 Ответить
Йде потужна імітація переговорів....
26.02.2026 22:22 Ответить
все ради того чтобы ржавый был доволен
26.02.2026 22:35 Ответить
А при чому тут сцишиа до відновлення України? Тромб не виділить ні копійки про що він вже не раз заявляв. А відновлювати Україну, судячи з заяв про підвищення податків і тарифів на енергоносії, будуть самі українці. Да і про яке відновлення йде мова якщо йде війна і йтиме вона поки Сосія не здохне. Бо нахрена щось відновлювати коли рашисти знову розіб'ють
26.02.2026 22:41 Ответить
А ЗЕбуїн написав в телеграмчику, що провів зустріч з інвесторами 🤣 про відновлення )))
Це є треба так звикнути сцяти в личко своїм фанатам
26.02.2026 22:49 Ответить
локшина для the-баранів !!
Які "відновлення"? Там в тому ж готелі був російський представник.
➡️ Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США
26.02.2026 22:48 Ответить
Фейспалм 🥱😱🙈
26.02.2026 22:52 Ответить
Імітація бурхливої діяльності ...
26.02.2026 23:00 Ответить
Коли вже переговори від України будуть вести УКРАЇНЦІ,а не продажні інородці Україна для них просто територія для шахрайства і заробітку коштів Умеров--злодюга,який ховається від розслідування,сімья його в штатах,то він за бюджетні гроші буде десятиліттями "домовляться"
26.02.2026 23:03 Ответить
який дурак без гарантій безпеки для Українии буде щось відновлювати в Україні з перспективою відмити вкладені кошти???"ЗЕЛЕНІ ЛАПШЕРІЗИ" ЧЕРГОВУ ПОРЦІЮ ЛАПШІ НАРІЗУЮТЬ НА ВУХА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
26.02.2026 23:25 Ответить
А відновлення територіальної цілісності України не опрацьовували ????
показать весь комментарий
27.02.2026 01:09 Ответить
27.02.2026 01:16 Ответить
 
 