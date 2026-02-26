Умеров о результатах переговоров с США в Женеве: Отработали документ по восстановлению Украины

26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.

об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Кто был на встрече

Умеров сообщил, что работа проходила в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны – специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – провели совместную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах.

Что обсудили

"Следующий раунд готовится. Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", – заявил чиновник.

Умеров сообщил, что отдельное внимание на переговорах с США сосредоточили на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

"Вместе с экономической командой правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины. Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану", - добавил он.

