Умеров о результатах переговоров с США в Женеве: Отработали документ по восстановлению Украины
26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Кто был на встрече
Умеров сообщил, что работа проходила в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.
По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны – специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – провели совместную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах.
Что обсудили
"Следующий раунд готовится. Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", – заявил чиновник.
- Умеров сообщил, что отдельное внимание на переговорах с США сосредоточили на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.
"Вместе с экономической командой правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины. Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- какого провала ?
- как какого ? Провала, который проваливается.
питання до ЗЄльоних пільщіков:
це на відновлення після сьогоднішнього рашиського провалу, чи той який буде завтра, провал ?
.
Більше ніяких руйнувань інфраструктури, енергосистеми чи житлових приміщень громадян не буде?🤔
Яким чином опрацювали?
Руки об нього витерли від чебуреків?
Чи використали цей документ, як "допоміжне джерело" в WC?
Звідки взялись ці умєрови і інші лапті ??! - *****, це шок, це якась кара українському народові від диявола !
Але що цікаво, відкриття на нього справ ід НАБУ сша загальмували - ну шаб ГОЛОВОЮ делегації пермовників був саме він , котрому не хочеться бути викинутим зі США з усім своїм сімей кодлом
Це є треба так звикнути сцяти в личко своїм фанатам
Які "відновлення"? Там в тому ж готелі був російський представник.
➡️ Дмитрієв прибув до Женеви під час переговорів України та США