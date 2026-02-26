Переговоры Украины и США в Женеве начались, - Sky News
Встреча делегаций Украины и США в Женеве началась. Она проходит накануне очередного раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Главный переговорщик от Украины Рустем Умеров проводит встречу с посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Издание NV отмечает, что главы Офиса Президента нет на переговорах, поскольку он занимается подготовкой к основным трехсторонним переговорам между делегациями Украины, США и РФ, которые должны состояться на следующей неделе.
Что предшествовало?
Ранее Рустем Умеров заявил, что украинская делегация в Женеве проводит переговоры с представителями США, сосредотачиваясь на экономической поддержке, восстановлении страны и подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России
В США перемовники гешефтники від їхнього лідера Розслідувачі
НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань
А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи
То чому іншим при державних годівницях в україні держави не красти?
Українським чиновникам більш широкий доступ , у США- обмежений системою влади , де ВСЕ контролює Король, а в рашці так, як сьогодні в США ...
Ось чому УМЄРОВ ГОЛОВА ДЕЛЕГАЦІЇ ПРО МИР.
Перемовини в Женеві пройшли конструктивно та продуктивно.
Сторонам вдалося домовитися домовлятися.🤦♂️