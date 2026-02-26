РУС
Новости
871 5

Переговоры Украины и США в Женеве начались, - Sky News

Переговоры Украины и США в Женеве: что известно?

Встреча делегаций Украины и США в Женеве началась. Она проходит накануне очередного раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Главный переговорщик от Украины Рустем Умеров проводит встречу с посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание NV отмечает, что главы Офиса Президента нет на переговорах, поскольку он занимается подготовкой к основным трехсторонним переговорам между делегациями Украины, США и РФ, которые должны состояться на следующей неделе.

Что предшествовало?

Ранее Рустем Умеров заявил, что украинская делегация в Женеве проводит переговоры с представителями США, сосредотачиваясь на экономической поддержке, восстановлении страны и подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России

переговоры (1296) США (7086) Женева (48) Умеров Рустем (599)
Про мир веде перемовини голова делегації гешефтник українського розливу ЗЕригомафії Умєров ( під 4 -ма "забутими" справами від укроорганів) .

В США перемовники гешефтники від їхнього лідера Розслідувачі

НАБУ та САП під наглядом інспектора зі США котрий з посольства тримає повідок розслідувань

А в самому США - ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи

То чому іншим при державних годівницях в україні держави не красти?

Українським чиновникам більш широкий доступ , у США- обмежений системою влади , де ВСЕ контролює Король, а в рашці так, як сьогодні в США ...
Ось чому УМЄРОВ ГОЛОВА ДЕЛЕГАЦІЇ ПРО МИР.
26.02.2026 16:28 Ответить
Умєров голова делегації про забезпечення безпеки мєстєчковай ригоЗЕукромафії в туснє бальшіх гешефтних дядь ТРАПМА і ПУТІНА
26.02.2026 16:37 Ответить
Скоро в новинах...
Перемовини в Женеві пройшли конструктивно та продуктивно.

Сторонам вдалося домовитися домовлятися.🤦‍♂️
26.02.2026 16:41 Ответить
Та можна вже і закінчувати. Вітьков? Кушнєр? Ну це знущання над здоровим глуздом.
26.02.2026 17:05 Ответить
Поясніть будь ласка, хто в темі. У чому полягає ціль переговорів між Україною й США? Хіба ми з амерами воюємо? А тоді нащо переговори, якщо мова іде лише про досягнення спільної позиції в переговорах з путєном, і хїба цього не можна досягти дипломатичними каналами?
26.02.2026 17:17 Ответить
 
 