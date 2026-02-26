Переговоры Украины и США в Женеве начались, - Sky News

Встреча делегаций Украины и США в Женеве началась. Она проходит накануне очередного раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.

Что известно?

Главный переговорщик от Украины Рустем Умеров проводит встречу с посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание NV отмечает, что главы Офиса Президента нет на переговорах, поскольку он занимается подготовкой к основным трехсторонним переговорам между делегациями Украины, США и РФ, которые должны состояться на следующей неделе.

Что предшествовало?

Ранее Рустем Умеров заявил, что украинская делегация в Женеве проводит переговоры с представителями США, сосредотачиваясь на экономической поддержке, восстановлении страны и подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России

