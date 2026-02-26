На переговорах в Женеве Украина обсуждает поддержку со стороны США и готовится к трехстороннему формату, - Умеров
Украинская делегация в Женеве проводит переговоры с представителями США, сосредоточиваясь на экономической поддержке, восстановлении страны и подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
"Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Запланирована двусторонняя встреча с американской делегацией - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - сообщил он.
Кто будет в украинской делегации
С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.
О чем будут говорить
- Вместе с экономической командой правительства подробно проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.
- Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны - необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом.
- Важный блок - гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан.
"Работаем над практическими решениями. Об итогах сообщим после завершения встречи", - подчеркнул Умеров.
@ (мова оригіналу):
"В ночь с 24 на 25 февраля 2026 года в аэропорту Боготы был задержан офицер ФСБ. Россия снова попалась - на этот раз в Колумбии. Денис Алимов прилетел рейсом Turkish Airlines и направлялся в Картахену. До неё он не добрался. По «красному уведомлению» Интерпола на основании ордера суда Южного округа Нью-Йорка от 18 декабря 2025 года колумбийские власти сняли его с маршрута прямо в аэропорту.
Алимов - не случайный фигурант. Согласно утечкам, он как минимум до 2022 года служил в воинской части 35690 - это Центр специального назначения ФСБ РФ, база спецподразделения «Вымпел». Позывной - «Ариец». Судя по его увлечениям, он имел отношение к подводным операциям.
США обвиняют его в том, что с октября 2024 по март 2025 года он участвовал в заговоре с целью убийства или похищения двух человек, «широко известных в Европе». Алимов вербовал исполнителей, передавал им техническую информацию о жертвах - IP-адреса, телефоны, - и лично перевел около 60 тысяч долларов в качестве аванса. Гонорар за каждую голову составлял 1,5 млн долларов. Три миллиона за двоих.
Один из сообщников был арестован в Нью-Йорке ещё в марте 2025 года.
Кто именно был мишенями - держится в строжайшем секрете. Но сам масштаб гонораров говорит о том, что речь шла о фигурах очень высокого уровня.
Провал «группы Алимова» случился в крайне неудобный для Кремля момент - на фоне попыток Москвы наладить диалог с Вашингтоном. Арест высокопоставленного офицера ФСБ и последующее судебное расследование двух заказных убийств на территории ЕС станут для российской дипломатии крайне неприятным сюрпризом. Если, конечно, она вообще способна удивляться тому, что сама творит."
Цікаво почути виправдовування трампоновських слоняр...
📣 Той самий шматок інтервʼю Порошенка, де він розповідає про втрачений найкращий шанс для заморожування війни:
- Рівно 24 лютого, тільки 2023-го року, Китай висунув свої мирні пропозиції щодо зупинки війни. Що там було?
Я звертаюсь до телеглядачів, зайдіть в інтернет, подивіться, ви будете шоковані.
Позиція номер один - негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню.
І це каже Китай, який може забезпечити це просто зупинкою постачання комплектуючих російської оборонної промисловості.
Друге - безумовне забезпечення суверенітету і територіальної цілостності України.
Що ви ще чекаєте?
Третє - гарантована зупинка обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями.
Суверенітет над атомними електростанціями означає звільнення Запоріжської АЕС!
Яка була відповідь України?
«Це не відповідає українському інтересу», - сказала українська влада і Зеленський.
Чому?
«Це проросійська версія».
Чому?
І ви відкинули, відштовхнули.
Зараз негайно треба відновити діалог з Китаєм! (с)
Петро Порошенко, 24 лютого 2026 року