На переговорах в Женеве Украина обсуждает поддержку со стороны США и готовится к трехстороннему формату, - Умеров

Украинская делегация в Женеве проводит переговоры с представителями США, сосредоточиваясь на экономической поддержке, восстановлении страны и подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России.

"Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Запланирована двусторонняя встреча с американской делегацией - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - сообщил он.

Кто будет в украинской делегации

С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.

О чем будут говорить

Вместе с экономической командой правительства подробно проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.

Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны - необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом.

Важный блок - гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан.

"Работаем над практическими решениями. Об итогах сообщим после завершения встречи", - подчеркнул Умеров.

