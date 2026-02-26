Мир в Украине возможен только невоенным путем, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости дипломатического пути и подчеркнул роль США в начале прямых переговоров между Украиной и РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеграмм-канал посла Украины в США Ольги Стефанишиной.
Администрация продолжает усиливать давление на Москву... Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не вводим санкции против Украины... Мы являемся единственной страной или единственной организацией на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол и поговорили друг с другом", - цитирует агентство Рубио.
"И в ситуации такой ужасной войны это очень важная позиция для нас, которую мы не хотим терять, потому что если мы откажемся от нее... то кто же тогда это сделает? ООН этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Россияне даже не будут с ними разговаривать. Поэтому мы не хотим отказываться от этого – мы знаем, что в конечном итоге война в Украине не имеет военного решения", - приводит Стефанишина слова Рубио.
Что предшествовало?
- Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Разговор состоялся при участии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- Стороны обсудили мирные переговоры.
- По данным Axios, Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц.
так і поясни своєму рудому шефу
***** розуміє тіко конкретні люля
З цього місця, будь ласка, докладніше.
P.S. До речі, шо там війна з іраном? Буде чи не буде?
Так, у військовому шляху завершення буде тільки на кладовищі, причому для всього світу і навіть для Рубіо, бо кровожерливість пуйла отруює підспудно весь світ.аби він палахнув.
Ця істота пуйло хоче бути поховпним разом з усіма в цьому світі, настільки він жаоюгидно зависливий. Думка про.те, що він здохне а на його могилу ходитиме срати весь люд планети, крім орбана з сціярто і фіцо, які це гімно там жратимуть добровільно, пуйлу невиносима. Хтось житиме, а воно здохло?! Від цього.кров в його жилах стигне.
Але, пане Рубіо, дипломатичний шлях, в розумінні вашої адміністрації і путіна дивним чином збігається, і це не дипломатія, це ваша особиста ПОРАЗКА, і смертний гріх.перед.Богом і людством, які з давніх часів.називається ЗРАДОЮ.І ПРОДАЖНІСТЮ, який для іуд всіх часів завершувався і завершується, і завершуватиметься САМОВИКОРЧОВУВАННЯМ СЕБЕ із власного життя.
Отака історія.
Дипломатія це.коли немає подвійних стандартів і брехні, і коли сильніших.захищає слабкішого, або коли озброєний захищає того хто зброї немає. Але це ж вами не пропонується.
Війна і завтра б закінчилась якби ви сьогодні на весь світ оголосили, що вразі неприпинення війни росії проти України, та не погодження звільнити Україну від рашистських військ, Вашингтон ПОВЕРНЕ ВСЕ.ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНІ, аби бути чесними перед своїми обов'язками, взятими в Будапешті,а щоб ніхто не сумнівався, що так і буде, негайно.передає першу партію Томагавків, або.підписує і негайно найжорсткіший санкційний закон проти російської економіки і визнає росію спонсором тероризму, такий закон, щоб навіть.орбан з фіцо свою даб'ячу шкіру скинули і шукали піч в який би її спали, а самим піти у ліс.
Оце дипломатія проти путіна, який 16 разів проти 16 країн починав військові опкрації які несли смерті розруху, але так і не.отримав по пиці.
Тільки й Україна 2026 - не Чехословаччина 1938...
1. Ми будемо гарантами Вашої безпеки за відмову від ядерної зброї
2. США стоятиме з Україною поруч до кінця
3. Дякуйте нам, що ми не вводимо санкції проти України
І хто може вважати США надійним партнером після цього?...