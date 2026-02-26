Мир в Украине возможен только невоенным путем, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости дипломатического пути и подчеркнул роль США в начале прямых переговоров между Украиной и РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеграмм-канал посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Администрация продолжает усиливать давление на Москву... Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не вводим санкции против Украины... Мы являемся единственной страной или единственной организацией на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол и поговорили друг с другом", - цитирует агентство Рубио.

"И в ситуации такой ужасной войны это очень важная позиция для нас, которую мы не хотим терять, потому что если мы откажемся от нее... то кто же тогда это сделает? ООН этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Россияне даже не будут с ними разговаривать. Поэтому мы не хотим отказываться от этого – мы знаем, что в конечном итоге война в Украине не имеет военного решения", - приводит Стефанишина слова Рубио.

Что предшествовало?

Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Разговор состоялся при участии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Стороны обсудили мирные переговоры.

По данным Axios, Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц.

