2 454 37

Мир в Украине возможен только невоенным путем, - Рубио

Рубио о переговорах Украины и РФ: США — единственная страна, которая добилась диалога

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости дипломатического пути и подчеркнул роль США в начале прямых переговоров между Украиной и РФ.

Як сообщає Цензор.НЕТ, об этом сообщає Інтерфакс-Україна зі ссылкою на телеграмм-канал посла України в США Ольги Стефанишиної.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Администрация продолжает усиливать давление на Москву... Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не вводим санкции против Украины... Мы являемся единственной страной или единственной организацией на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол и поговорили друг с другом", - цитирует агентство Рубио.

"І в ситуації такої жахливої війни це дуже важлива позиція для нас, яку ми не хочемо втратити, тому що якщо ми відмовимося від неї... то хто ж тоді це зробить? ООН цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього – ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового рішення", - наводить Стефанишина слова Рубіо.

Что предшествовало?

россия (22243) Украина (5582) Рубио Марко (379) война в Украине (7389)
Топ комментарии
+18
А з мексиканським наркобароном чому не домовилися невійськовим шляхом?
26.02.2026 10:07 Ответить
+15
США забрали в України ЯЗ, що привело до війни, а тепер невійськовим шляхом сприяють її капітуляції..., щоб настав мир...
26.02.2026 10:10 Ответить
+10
***** в дипломатію не бавиться
так і поясни своєму рудому шефу
***** розуміє тіко конкретні люля
26.02.2026 10:04 Ответить
***** в дипломатію не бавиться
так і поясни своєму рудому шефу
***** розуміє тіко конкретні люля
26.02.2026 10:04 Ответить
Путлєр не розуміє язик дипломатії - тільки сила
26.02.2026 10:05 Ответить
"Ми не вводимо санкції проти України"… яка так завинила перед штатами, так завинила… Але ми її жаліємо… Тому й санкцій нема.
26.02.2026 10:06 Ответить
15% є. Хай не свистить
26.02.2026 15:30 Ответить
А з мексиканським наркобароном чому не домовилися невійськовим шляхом?
26.02.2026 10:07 Ответить
Бо той не пропонував бабки особисто Трампу та його ви*лядкам, а також не мав "папки" з інформацією про походеньки рудого. В іншому випадку був би "грейт гай, май френд".
26.02.2026 10:19 Ответить
Адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву…
З цього місця, будь ласка, докладніше.
26.02.2026 10:08 Ответить
26.02.2026 10:13 Ответить
Тиснуть на п'яту точку путіна щірково смугастими губами?
26.02.2026 10:16 Ответить
Все дуже просто. Московія пообіцяла дати корисних копалин на 12 трильйонів доларів США для родини Трампа і його оточення, а він ще тисне, валяючись в ногах терориста, щоб дав ще для використання підкупу виборців. Перед цим звичайно заручиться підтрмикою кцапів і північної кореї з використання кібервійськ з підтасовки голосів.
26.02.2026 10:32 Ответить
США забрали в України ЯЗ, що привело до війни, а тепер невійськовим шляхом сприяють її капітуляції..., щоб настав мир...
26.02.2026 10:10 Ответить
Ніколи! Невійськовим - ніколи! Лише військовим і лише знищенням можливості кацапів воювати. Інакше - ніяк. Всі "мирні шляхи" - то в нікуди - шаманські замовляння.
26.02.2026 10:10 Ответить
США КОНЧЕНІ і ЗАВЖДИ ТАКІ БУЛИ
26.02.2026 10:12 Ответить
При Байдені вони все-таки були менш "конченими".
26.02.2026 10:15 Ответить
Та досить вже цими псевдо-остаточними заявами розкидатися. Ніхто не знає, як саме ця війна закінчиться.

P.S. До речі, шо там війна з іраном? Буде чи не буде?
26.02.2026 10:13 Ответить
Ви почитайте дописи цього, кубинського півня за 2022-й рік. Більшого "яструба" навіть важко було уявити, а на ділі виявився звичайним кар'єристом, кон'юнктурщиком та кишеньковим сраколизом агента "краснова".
26.02.2026 10:15 Ответить
як додік піде на пенсію - буде одним з перших, хто висреться йому на голову. хоча там такий натовп для цього збереться...
26.02.2026 10:24 Ответить
Під@р@с, одним словом. Мрія Х'уйла і всіх маніяків і тиранів щоб жертва з ними не билася, а благала про помилування
26.02.2026 10:19 Ответить
Що цікаво що Х'уйло і рашисти теж підтримують слова американських педофілів. Розумну людину це б вже насторожило. Але не педофілів і учасників файлів Епштейна. 12 років війни Європа і сцишиа веде з Х'уйлом переговори і благає міру. Ну і як, результат? Х'уйло тільки став ще більше обстрілювати українські міста і перестав стидатися вбивати мирних людей.
26.02.2026 10:25 Ответить
Санкції проти України? Ти там кактусів наївся?
26.02.2026 10:27 Ответить
Була така імперія - Японська, з 1869 (здається) року існувала. Володіла і Кореєю, і частиною Китаю, і ще багатьма територіями (і народами). Але 6 серпня 1945 року її відвідав "Малюк", а 9 серпня - "Товстун", і "О, диво!" - 2 вересня 1945 року імперія перестала існувати. То може не варто видумувати велосипед, а використати перевірені засоби?
26.02.2026 10:30 Ответить
Поцікавтесь, скільки "засобів" має руснява імперія.
26.02.2026 10:37 Ответить
Трампа невозможно понять. Рашка это враг. Зачем он пытается остановить войну, в которой кацапы увязнут минимум на 50 лет. Истощая все свои и ресурсы и конечном итоге с вероятностью саморазрушиться как это было не раз.
26.02.2026 10:33 Ответить
Нобель свербить.
26.02.2026 10:36 Ответить
Вот если бы рф против сша воевала, я бы посмотрел какой там невоенный путь бы был
26.02.2026 10:33 Ответить
В США не идиоты.
26.02.2026 10:40 Ответить
Вы так думаете ?
26.02.2026 12:39 Ответить
Я маю погодитись з Рубіо.
Так, у військовому шляху завершення буде тільки на кладовищі, причому для всього світу і навіть для Рубіо, бо кровожерливість пуйла отруює підспудно весь світ.аби він палахнув.
Ця істота пуйло хоче бути поховпним разом з усіма в цьому світі, настільки він жаоюгидно зависливий. Думка про.те, що він здохне а на його могилу ходитиме срати весь люд планети, крім орбана з сціярто і фіцо, які це гімно там жратимуть добровільно, пуйлу невиносима. Хтось житиме, а воно здохло?! Від цього.кров в його жилах стигне.
Але, пане Рубіо, дипломатичний шлях, в розумінні вашої адміністрації і путіна дивним чином збігається, і це не дипломатія, це ваша особиста ПОРАЗКА, і смертний гріх.перед.Богом і людством, які з давніх часів.називається ЗРАДОЮ.І ПРОДАЖНІСТЮ, який для іуд всіх часів завершувався і завершується, і завершуватиметься САМОВИКОРЧОВУВАННЯМ СЕБЕ із власного життя.

Отака історія.

Дипломатія це.коли немає подвійних стандартів і брехні, і коли сильніших.захищає слабкішого, або коли озброєний захищає того хто зброї немає. Але це ж вами не пропонується.

Війна і завтра б закінчилась якби ви сьогодні на весь світ оголосили, що вразі неприпинення війни росії проти України, та не погодження звільнити Україну від рашистських військ, Вашингтон ПОВЕРНЕ ВСЕ.ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНІ, аби бути чесними перед своїми обов'язками, взятими в Будапешті,а щоб ніхто не сумнівався, що так і буде, негайно.передає першу партію Томагавків, або.підписує і негайно найжорсткіший санкційний закон проти російської економіки і визнає росію спонсором тероризму, такий закон, щоб навіть.орбан з фіцо свою даб'ячу шкіру скинули і шукали піч в який би її спали, а самим піти у ліс.
Оце дипломатія проти путіна, який 16 разів проти 16 країн починав військові опкрації які несли смерті розруху, але так і не.отримав по пиці.
26.02.2026 10:34 Ответить
Ой пиз*ите ви дядьку...)
26.02.2026 10:52 Ответить
Чемберлен та Деладьє теж думали, що несуть мир цілому поколінню, здаючи гітлеру Чехословаччину у Мюнхені. Чим закінчилося?!
Тільки й Україна 2026 - не Чехословаччина 1938...
26.02.2026 10:54 Ответить
Дуже показова еволюція відносин:

1. Ми будемо гарантами Вашої безпеки за відмову від ядерної зброї
2. США стоятиме з Україною поруч до кінця
3. Дякуйте нам, що ми не вводимо санкції проти України

І хто може вважати США надійним партнером після цього?...
26.02.2026 10:59 Ответить
ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ РУБІО.... ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення", ТОДІ ВКАЗУЙ КУЙЛУ ШЛЯХ ДО МИРУ, А ЦЕ ВИВЕДЕННЯ ВСІХ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСК З ТЕРИТОРІЇ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ....ОСЬ ТОБІ І КІНЦЕВИЙ МИРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
26.02.2026 11:00 Ответить
Чого ж дипломатично не вирішували проблему Гази? Ірану? Венесуели? А до того Кореї, В'єтнаму, Іраку, Афганістану, Лівії? Не треба тому, хто воював усюди, забрав у України і передав Росії ядерне озброєння, начхав на Будапештський меморандум, вчити нас жити, підтираючи зад старому маразматики Трампу, Рубіо..
26.02.2026 11:13 Ответить
Мир в Украине? А, расскажите, почему на Украину напали?
26.02.2026 11:30 Ответить
Сразу уточню. Как все "красивые слова" защитили Украину?
26.02.2026 11:32 Ответить
Ще один хоч і американський але невійськовий але ж і точно що придурок.
26.02.2026 13:16 Ответить
И таких д..... в аыбрала Америка. Позор. Все будет Украина! Слава Украине!
26.02.2026 14:48 Ответить
 
 